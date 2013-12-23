Кто украл семечки?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:23

Sniff Просмотров: 585 Комментарии: 5 +15 Вчера, 17:23 by

Это случилось уже давненько, лет шесть назад. Вика, дочь Н. С., поступила в институт и уехала, Н. С. жила (да и сейчас живет) одна. Даже без кошки, не признает она их в доме.И вот как-то раз рассказывает Н.С. моей маме: "Какая- то ерунда вчера была. Сижу я перед телевизором с семечками, кино смотрю, и захотелось мне чаю. Пошла, сделала, вернулась - нет моих семечек. Ни на диване, ни под диваном, ни в кармане - нет, и все. Домовой, что ли, спер?" Ну поговорили и забыли.А через пару месяцев генералила Н.С. дом перед Пасхой. Пошла в дочкину комнату, куда она вообще заходила только пыль стереть да пропылесосить. А тут же уборка по полной программе. Ну и нашлись семечки. Аккуратненько свернутый желтый пакетик с "Кукусиками" был спрятан за батареей. Семечек в нем не убавилось.Вот кто и для чего его туда затащил?

Ключевые слова: Семечки домовой пакетик авторская история

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