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Истории из жизни

Кто украл семечки?

Это случилось уже давненько, лет шесть назад. Вика, дочь Н. С., поступила в институт и уехала, Н. С. жила (да и сейчас живет) одна. Даже без кошки, не признает она их в доме.

И вот как-то раз рассказывает Н.С. моей маме: "Какая- то ерунда вчера была. Сижу я перед телевизором с семечками, кино смотрю, и захотелось мне чаю. Пошла, сделала, вернулась - нет моих семечек. Ни на диване, ни под диваном, ни в кармане - нет, и все. Домовой, что ли, спер?" Ну поговорили и забыли.

А через пару месяцев генералила Н.С. дом перед Пасхой. Пошла в дочкину комнату, куда она вообще заходила только пыль стереть да пропылесосить. А тут же уборка по полной программе. Ну и нашлись семечки. Аккуратненько свернутый желтый пакетик с "Кукусиками" был спрятан за батареей. Семечек в нем не убавилось.

Вот кто и для чего его туда затащил?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:23
Вчера, 17:23 by SniffПросмотров: 585Комментарии: 5
+15

Ключевые слова: Семечки домовой пакетик авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:44
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Фантом дочки
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: conjure one
Вчера, 18:27
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Мышка в свою кладовочку утащила) Раз котов в доме нет, то для них, грызунов, полное раздолье. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: Sniff
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Скорее, Хока, чем фантом, или мышка) У Семеновны сто лет уже" электрический кот ", который ультразвуком всех мышОВ разгоняет)
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#4 написал: Reiana Flaim
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Домовой прикольнулся.
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#5 написал: Сделано_в_СССР
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Пусть это происшествие окажется на совести домового.) +++
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