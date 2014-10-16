Ветвление судьбы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:02

Kate23 Просмотров: 564 Комментарии: 4 +10 Вчера, 20:02 by

Был у меня в молодости авторитетный знакомый - Александр Константинович Абрамов, полковник в отставке, специалист в авиастроении, который работал на заводе металлоконструкций для самолетов. Он был человеком умным, бывалым и на все имел свой необычный оригинальный взгляд. Именно от него я услышал рассказ об удивительном случае, связанным со способностью предвидения.Во время войны, в штабе одной из авиационных армий с Абрамовым служил некий авиационный генерал, при котором состоял адъютантом загадочный и малограмотный старший лейтенант, который явно не соответствовал занимаемой им должности. Тем не менее, его генерал держал при себе всю войну и, лишь однажды расколовшись, поведал Абрамову удивительную историю.Во время отступления, в первые дни войны, генерал ехал в полуторке, битком набитой офицерами и солдатами штаба эвакуировавшейся части. И вдруг какой-то стоявший к нему вплотную солдат, наклонился и тихо сказал генералу: "Сейчас в нашу машину попадет бомба. Нам надо как можно скорее ее покинуть!" И с этими словами выпрыгнул из грузовика в придорожный кювет. Генерал инстинктивно прыгнул за ним следом. И тут же над грузовиком пролетел неведомо откуда взявшийся фашистский штурмовик, и раздался взрыв, который разнес на куски машину вместе с ее пассажирами.С того момента генерал и солдат держались вместе все две недели отступления, и солдат каждый раз исправно предупреждал генерала о приближении смертельной опасности. При переформировании части генерал приблизил к себе солдата-ясновидца, сделал его своим адъютантом, и тот на протяжении всей войны не раз проявлял свои удивительные способности предвиденья.Позднее, во время работы в НИИ, мне довелось услышать историю от одного бывшего фронтовика о штурмане, который на протяжении нескольких лет войны ухитрялся так прокладывать боевые маршруты штурмовиков своего авиасоединения, что в нем практически не было потерь. Он как будто инстинктивно угадывал все грозящие своим самолетам опасности и умело обходил их...- А как же наша свобода воли? - спрашивал я у Абрамова. - Если мы делаем выбор по своей воле и несем за него ответственность, предвидение невозможно. Если же судьба обусловлена высшей силой, то наш выбор не свободен, мы за него не ответственны и потому неподсудны за свои действия!- Я думаю, судьба каждого человека предопределена свыше и в большинстве случаев человека судить нельзя за его решения, - ответил Абрамов. - Но есть в жизни каждого из нас редкие моменты, некие точки ветвления судьбы, в которых человеку предоставляется выбор. И он должен делать его своей волей, под свою ответственность. За выбор, сделанный в такой момент, его и следует судить... Мне, например, такой выбор был предоставлен еще в самом начале первой мировой войны. Тогда мой отец работал на одном из больших Петроградских заводов. В детстве я был черноглаз, смугл, кудряв, и вот положила на меня глаз цыганка из остановившегося неподалеку табора.- Послушай, мальчик, - говорила она. - Если ты завтра утром уйдешь с нашим табором, то мы сделаем из тебя настоящего цыгана. Ты увидишь много стран, побываешь в Индии, станешь у нас большим человеком. Цыгане будут тебя уважать, и у тебя будет очень большая власть. Если же ты с нами не пойдешь, то навсегда останешься в России, станешь довольно крупным военным, уважаемым человеком, но никогда не достигнешь той власти, которую получишь, став цыганом. Приходи завтра в табор в шесть часов утра, мы будем тебя ждать на улице.Я проворочался с боку на бок всю ночь и под утро решился: встал на рассвете и начал красться к выходной двери. Меня остановила мать, которая, видно, что-то почувствовала. И я во всем ей признался. Она потом ходила по соседям и выяснила, что цыгане действительно ждали меня, но, поняв, что я не приду, ушли.Наши знакомые потом смеялись над цыганкиным пророчеством: мол, где это видано, чтобы сын рабочего стал офицером, да еще в высоких чинах. Но произошла революция, и пророчество цыганки сбылось, я стал полковником, специалистом военных наук. А мог бы, если бы мать меня не удержала, стать цыганским бароном!Автор: 2shadow.

Ключевые слова: Судьба война предсказание цыгане

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