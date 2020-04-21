По делам да будет вам...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:29

V.V.Pukin Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:29 by

Много хороших и интересных людей встречал я в своей жизни. Благодаря им крепла моя вера в высшую справедливость, в победу добра над злом, в торжество гармонии над хаосом.Если такие люди - приходят в храм, то не каяться и исповедоваться, а молиться о здравии близких. Или помянуть усопших. Ибо грехи замаливать им ни к чему. Совесть чиста.Просить помощи для себя у высших сил они решаются только в самые тяжёлые минуты. Но вера их оттого не меньше. Да и меряется совсем не толщиной купленной свечки.Таким человеком был Андреич. Талантливый рассказчик, прозаик, журналист. Знаток уральской глубинки. Сам родом из деревенской глуши. Простой в общении, порядочный в поступках. Жаль, что уже несколько лет его нет в этом бренном мире. Но в памяти нет-нет да всплывают некоторые истории, которыми он успел со мной поделиться.Одну такую хочу рассказать.Не один год Андреич трудился над сбором материала к главной своей книге. Облазил, наверное, все уголки Среднего и Северного Урала, Сибири, добывая необходимую информацию. Изучая историю родного края, забирался в такую глухомань, где про интернет слыхом не слыхивали. Да и сам, по правде говоря, с компьютером был на «вы». Оттого большинство своих записей делал в блокноте. По старинке. А когда начал писать книгу, ночами напролёт просиживал до утра, набивая текст одним пальцем на клавиатуре. Нелегко старику давалось это дело.Но на счастье, вскоре отыскался добровольный помощник. В редакции, где пенсионер тогда трудился, среди молодых репортёров особую активность проявлял Олежка – недавний выпускник журфака. Парень сам вызвался помогать старику набивать текстовый материал из многочисленных блокнотов и тетрадных записей.Благодарный Андреич нарадоваться не мог на своего благодетеля. При каждом разговоре нахваливал шустрого юношу:- Вот душа-человек! А мы всё ворчим на молодёжь, мол, эгоисты бестолковые!.. Ох, не правы старики, ох, не правы!.. Какой головастый парень! Всё на лету схватывает. Что бы я без него делал?! Так бы и тыкал пальцем по клавишам до скончания века… Теперь-то всё на лад пошло. Ещё немного и книга будет готова… Спасибо родителям Олежека – такого золотого сына воспитали!..Спустя несколько месяцев готовая рукопись обрела наконец электронный формат. Почти готовая к созданию оригинал-макета. Материал, в ней представленный, был, без преувеличения, уникальным. За годы своих исследований истории и культуры мансийских народностей, Андреич насобирал поистине бесценный багаж сведений. Который, к тому же, изложил своим неподражаемым слогом, чем-то напоминающим бажовские сказы.Я всегда восхищался его писательским языком. Даже самые скучные темы он излагал так занятно и по-простому, что невольно зачитаешься. Не говоря уже о лесных зарисовках или загадочных случаях из жизни, коих был страстный собиратель. Позже в помощь Андреичу я завёл три-четыре странички на литературных сайтах (в том числе, и на 4stor), где успел разместить ряд необычных историй от его имени. К сожалению, всего несколько… Но повторю, это было позже.А в тот год, когда подошла к концу эпопея с главным трудом, наверное, всей жизни, Андреич летал, как на крыльях. Воодушевление его не знало границ. Приходил в редакцию ни свет, ни заря и тут же садился за компьютер. Чтобы до начала основной работы потратить пару часиков на рукопись. Довести до совершенства набранный старательным Олежкой текст.Правда, вскоре я часто стал встречать старика в весьма расстроенных чувствах. Оказалось, что строчки периодически сбиваются, а то и вовсе целые абзацы куда-то пропадают. За все эти беды Андреич грешил на себя. Сетовал, что, наверное, сам случайно не ту кнопку в клавиатуре нажал, вот и результат!..Олежка к тому времени уже выбился из простых репортёров в какого-то маленького начальника и старику уделял всё меньше времени. Да при том уже с не такой охотой общался. Деликатный Андреич чувствовал это и старался поменьше надоедать занятому парню.С месяц сам мучился над окончательным вариантом книги. Но, похоже, особого успеха не добился. Наконец, устав бороться с неподдающейся компьютерной грамотой, всё же распечатал рукопись и отнёс в редакцию одного крупного издательства. Был уверен, что от такого эксклюзивного материала никто не откажется.Каково же было потрясение Андреича, когда через пару дней ему позвонили из той редакции и сообщили, что аналогичная книга уже вышла. И не так давно, хорошим тиражом. Причём, скоро отправится в печать дополнительный. Так как спрос оказался редкостно высоким.Окончательно добила старика новость, что автором раскупаемой книги является никто иной, как «душа-человек» Олежка…Той же ночью с сердечным приступом Андреич угодил в реанимационное отделение…На восстановление ушло почти полгода.За это время бойкий Олежек продвинулся ещё выше по карьерной лестнице. К тому же, теперь его часто, как заслуженного автора и краеведа, приглашали с лекциями в учебные заведения, музеи и другие уважаемые учреждения.После того, как встал на ноги, Андреич пытался несколько раз встретиться с глазу на глаз с молодым да ранним прохиндеем. Но тот всячески избегал серьёзного мужского разговора.А потом неожиданно сам вдруг позвонил и назначил встречу.Только вовсе не для того, чтобы покаянно упасть в ноги обманутому им старику и чистосердечно извиниться. Нет. У вёрткого пройдохи были совсем другие планы. Сидя в барской позе за столиком кафе, Олежек выдал:- Дедуля, я могу поделиться с тобой небольшой частью гонорара. Очень небольшой. Но и ты должен кое-что для меня сделать. Помнишь, у тебя были подборки материалов по вогульским и мансийским народным сказкам и прочей их дребедени? Ты тогда обещал свои жёванные листки в порядок привести, чтобы я допечатал материал к рукописи. Но так и не удосужился. Вот теперь я хочу получить этот материал. Чтобы включить в дополненное издание МОЕЙ книги. Если поможешь, укажу тебя в составе редакционного коллектива. Ну, и денежку от продаж какую-никакую подкину. Тебе ж не помешает лишняя копейка к пенсии!..После этой фразы вальяжный Олежек громко рассмеялся.- И не зыркай на меня по-вражески. Если б не я, эта книга вообще бы не вышла никогда. Ты до сих пор бы тыкал пальцем в клавиши, сочиняя предисловие. Сколько я текста набил, не считаешь?.. Так что авторство принадлежит мне по праву. И потом, ничего никому уже не докажешь. Да и мне ни фига не сделаешь. Не скрипи зря зубами, побереги последние… Что «братву будешь поднимать»? Ха-ха-ха!.. Сейчас, слава богу, давно не «девяностые»!..На том и расстались.А через неделю Андреич передал проходимцу небольшой файл с собственноручно напечатанным текстом по той теме, что просил Олежек. Чем очень удивил последнего. Передавая флэшку, смиренно проговорил:- Пока только небольшая подборка сказочного фольклора. Но я продолжаю печатать. Скоро принесу ещё часть. Когда подготовлю. Сам. Без твоей помощи…В ответ Олежек изевательски рассмеялся:- Ну-ну!.. Давай, дедуля, дерзай! Может, и выйдет из тебя классная стенографистка!.. Только не тяни. Время – деньги. Сам знаешь… А я уж не обману. Получишь, что заработаешь. Так ведь?Андреич лишь пожал сутулыми плечами и молвил, уходя:- Да, наверное. Говорится же «…по делам да будет вам...».А спустя несколько дней молодого, и до того не жаловавшегося на здоровье, Олежека с тяжелейшим приступом удушья увезли на скорой в пульмонологию. Прямо с очередной лекции в ВУЗе, где он презентовал новый материал о вогульском фольклоре к переизданию «своей» книги…Откачать его успели. Но окончательно избавить от неожиданной и непонятной хвори никак не удавалось. Врачебные консилиумы сменялись один за другим, а состояние недужного не улучшалось. В итоге, проведя на больничных койках почти год, Олежек выписался домой уже в статусе тяжёлого инвалида. Понятно, что его наполеоновским карьерным планам, а заодно и мечтаниям о писательской славе, теперь не суждено было сбыться.Спустя небольшое время, об убогом и вовсе позабыли…Дослушав историю, я, конечно, поинтересовался – а что же произошло-то с горемыкой Олежеком. Неужто те слова «напутственные» так подействовали?Не знаю почему, но Андреич доверился и рассказал свою тайну. Может, потому что я тогда уже активно помогал с продвижением в интернете его творчества, да и вообще у нас были тёплые дружеские отношения. А может, совесть всё-таки грызла старика.Вот что он поведал.- Да, я, и правда, насобирал за долгие годы очень редкий материал языческого фольклора мансийских народностей Урала и Сибири. Всё, конечно, хранилось в разрозненном виде и требовало серьёзного изучения перед подготовкой к публикации. Поэтому оставил этот пласт напоследок. Он так и не попал в книгу, с которой облапошил меня пройдоха Олежек. Хотя именно в тех неизученных священных и шаманских сказках заложена вся суть древних народностей.Некоторые обрядовые тексты я показывал знакомым колдунам и экстрасенсам. Все подтверждали, что многие из них – настоящие магические заклинания. Причём, несущие в себе неимоверную силу. И часто, отнюдь не добрую. Поэтому предупреждали меня быть поосторожнее. А одну короткую фразу посоветовали вообще не произносить вслух.Её-то я, в глубокой обиде, вставил в текст, который передал обнаглевшему плагиатору. Он её зачитал, по всей видимости, на своей лекции.Но такого губительного результата не ожидал я, конечно. Знал бы, не взял греха на душу. Но получилось, как получилось… Время вспять не вернёшь.Да и недаром сказано в одном Евангелии: «…будет вам по делам вашим…».В заключение выскажу свои мысли по этому поводу, хоть обычно предоставляю делать выводы самим читателям.Ничуть не осуждаю старика Андреича за якобы «жестокость». Прохиндей не просто украл у него книгу - труд всей жизни, хапнув бабок и славы на этом. Он даже не раскаялся в содеянном, считая себя креативным и удачливым малым, цинично иронизирующем над лохами: «ничего личного, только бизнес». За что и поплатился в итоге…21.04.2020

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