Все в этом мире не просто так

Lynx Просмотров: 180 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 03:35 by

Здравствуйте, дорогие читатели. Хочу поделиться историей, на этот раз речь пойдет о моей знакомой, которая в реальной жизни столкнулась с потусторонними силами. Подробностей я уже не помню, но вкратце расскажу.Мою коллегу звали Вера, была она женщина замужняя. С двумя детьми. Замуж вышла «по залету», то есть любви там большой не было. Муж, надо сказать, по натуре был добрейшей души человек, руки золотые, работящий и просто очень симпатичный.Советские времена закончились, когда дети были еще маленькие, наступили девяностые, когда жизнь началась «по талонам». И если раньше она была девушка экономная, то теперь она стала скряга, каких поискать. Детям утром выдавалась норма хлеба и сахара, если кто-то не удержался и съел сразу всю норму, значит ждите утро, когда снова выдадут «пайку». К мужу было отношение еще жестче.С работой было в то время очень плохо, предприятия закрывались, частников еще было мало, и люди держались за рабочие места, несмотря на то, что зарплаты задерживали по несколько месяцев. И у Николая, как и у многих мужиков (именно мужиков, а не мужчин), началась депрессия от безвыходности ситуации - оттого, что дети живут впроголодь, да и жена не поддерживает, а только упрекает. Стал Николай попивать и с работы его уволили. А у Веры твердое правило: кто не работает, тот не ест. И Николай остался без «пайки». Естественно, он сразу стал искать работу, но голодать пришлось, выручало только то, что ходил на рыбалку, мог пойманную рыбку продать, чтобы купить хлеба, но это если повезет и рыба будет клевать.Однажды приходил к моему мужу и просил дать ему какой-нибудь еды, муж, естественно, не отказал, и в тот вечер Николаю было что перекусить. От такой жизни начались у него проблемы с психикой, и если бы жена поддерживала, думаю, все бы обошлось, но Вера дальше гнобила мужика, ей нужны были деньги и все до копейки. У неё был извечный вопрос: что приготовить на ужин, но денег при этом не потратить. Когда ей хотелось попить чаю с конфетами, она в магазине покупала именно одну-две, но не больше. Я не видела людей, которые бы умудрялись экономить так, как могла это Вера. И у Николая от всего этого крыша потихоньку съезжала, и однажды Вера, вернувшись домой, увидела мужа висящим в петле.Дети в это время уже учились в городе, и они всего этого не видели, но потрясение было огромное, смириться с горем было очень трудно и для Веры тоже. Я думаю, что она где-то и поняла, что слишком жестко обращалась с мужем, а где-то в этой смерти есть и её вина.Николая похоронили, дети уехали обратно на учебу, и осталась Вера одна. Днем на работе с людьми, а вечером приходилось возвращаться одной в пустой и холодный дом. Чтобы было не так страшно, она разговаривала сама с собой, но жутко было все равно. Все равно она чувствовала это незримое присутствие кого-то еще, кто за ней пристально наблюдал и находился постоянно рядом. Но самое ужасное начиналось с наступлением ночи.Вера, как обычно, выключила везде свет и улеглась спать. Но не тут-то было. Сначала начали щелкать выключатели, свет то зажигался, то сразу же и выключался, Вера в страхе вскочила и закрыла дверь в комнату. Тогда на кухне кто-то начал швырять пустые кастрюли, посуду, крышки - явно со злостью. Вере в ту ночь досталось, думаю, седины прибавилось от всего того ужаса, что ей пришлось испытать.В последующие ночи она уже свет не выключала, брала с собой в спальню библию и перед сном выпивала 100 грамм водочки, но от этого становилось не легче.До сорокового дня покойный муж бушевал по ночам, видимо, припомнил он своей жене и наказал за то отношение, которое было к нему при жизни. В таких случаях, когда души умерших приходят и пугают, из дома уходить среди ночи нельзя, говорят, потом вообще не зайти будет. Почему - не знаю. Но все в этом мире не просто так.

Ключевые слова: Голод бедность муж паек злоба суицид призрак

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