Бабушка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:01

horrorton Просмотров: 381 Комментарии: 8 -1 Сегодня, 06:06 by

Отец перевез бабушку к нам в трехкомнатную квартиру еще во времена развала СССР. На тот момент отношения между странами были весьма напряженные, поэтому его опасения насчет разрыва контакта с матерью были понятны всем.Бабушка была тихой и мирной женщиной. Всю злость она вытеснила на матери, когда та еще была невестой отца. Бабка злилась на отца за то, что он не послушал ее и взял в жены не соседскую дочь, а другую девушку, которая ни станом, ни лицом бабке не понравилась. На том и происходили конфликты с молодой невесткой. Да, крови у матери она много выпила, но история моя не об этом…Когда мне только-только исполнилось 12 лет, мой переходный возраст начал набирать обороты, а это значит, что доставалось всем: родителям, учителям, одноклассникам. К началу переходного возраста у меня был всего лишь один друг, соседский парень Гришка, который был обалдуем, игнорировал все предписания взрослых и втягивал меня во всякие неприятности.Помню, однажды мы облили чернилами фрак нашего учителя по истории, который до того на нас взъелся, что после уроков самолично отвел нас по домам, где и высказал все нашим родственникам. Благо, на тот момент отца и матери дома не было, а была только бабка в засаленном переднике. Она уже вся истлела, косточками хрустела при каждом движении, да и на глаза ослепла – катаракта, будь она неладна. Открыла она дверь, увидала меня и историка, да и встала столбом – ни в дом, ни к гостям. Встала и стоит, слепыми глазами то на меня посмотрит, то на историка покосится.Историк начал ей объяснять, что такой-то несносный мальчишка испачкал его дорогой фрак; мол, кто и как будет платить ему, с кого требовать? А бабка стояла, беззубым ртом двигала, будто жевала что-то, хотя она уже года два на жидком питании сидела. На третий раз историк смекнул, что бабуся моя, с позволения сказать, овощ, и ругань ни в одно ухо к ней не влетело. Тогда он спросил меня, когда придут его родители, на что я пожал плечами, честно глядя ему в глаза. Ну, историк плюнул, что-то пробурчал, еще раз взглянул на свой фрак, да и ушел восвояси. А бабка все стояла у порога, да щеки свои жевала, противно причмокивая.- Ба, отойди, а, – сказал я, пихая ее к двери.Бабка еще постояла у раскрытой двери, а потом тихонько закрыла ее и пошаркала в свою комнатушку.Не знаю, какой черт дернул меня, но сидя на кухне в тот день, я испытал невероятное чувство злости то ли на бабку, то ли на историка. Меня аж самого покоробило, но ввиду своей детской глупости сделать с этим чувством я ничего не мог. И решил я бабке отомстить. За себя, да и за мать, которую она с потрохами жрала, когда той только второй десяток исполнился.Минула неделя с монолога историка. Моих родителей он так и не вызвал на беседу, а фрак постирал. Я вернулся после школы около трех часов дня, родители были на работе, бабка что-то стирала в ванной. У нее был советский тазик, да наполовину треснутый ковш, благодаря которым она стирала свои вещи. Пока она что-то делала в ванной, я тихонько положил портфель под кровать, а сам спрятался в шкафу, который стоял в коридоре. Накинув сверху папину дубленку, я стал ждать, пока бабка не пройдет мимо со своим тазиком. Я ждал долго, уже весь вспотел, но тут услышал, как дверь в ванной открылась, и тяжелое шарканье по полу стало приближаться.Я застыл, вытянулся в трубочку, уже думая, не плюнуть ли мне на эту месть, как неделю назад это сделал историк с нашим порогом. Бабка же, будто что-то почувствовав, замерла напротив шкафа. Сквозь узенькие щелочки я увидел цветастый халат, а также руки, которые больше напоминали скукоженные ветви многовекового дерева, нежели человеческие конечности. В руках она держала таз.Бабка все никак не двигалась вперед, стояла перед шкафом со своим тазом в руках, будто специально хотела, чтобы я в этой духоте помучился. Потом шарканье возобновилось, но вместо того, чтобы равномерно удаляться, оно стало приближаться, и уже через несколько секунд я увидел, что бабка подошла вплотную к шкафу и стала что-то шептать. Неразборчивый звук, который заглушался деревянными дверцами шкафа, напоминал слова «негодный», «мальчишка», «умертвлю», точнее я не услышал.Тут я и не выдержал. Мало того, что это старая карга мать мою извела, мало того, что перед историком опозорила нашу семью, так и сейчас доводит меня тем, что заставляет сидеть в этой духоте. Ну, я со злости как ударил ногой по внутренней стороне дверцы шкафа. Не прошло и секунды, как я услышал звуки падающего тазика, который заглушил глухой звук падения бабки."Скорую" я вызвал сам, бабку забрали, а спустя неделю она умерла от сломанной шейки бедра.Эта история могла бы быть похожей на многие, но только после смерти бабки я стал слышать постукивания по внутренней стороне шкафа каждый раз, когда оставался один. Моя бабка не была ведьмой, она была обычным человеком, который на старости лет слетел с катушек. Да вот только я понимаю, что к 21 году слетать с катушек начинаю и я, ибо как вы объясните то, что каждый год постукивания из шкафа становятся все громче и громче, а слова «негодный», «мальчишка», «умертвлю» все четче и четче?

Ключевые слова: Месть детство бабушка авторская история

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