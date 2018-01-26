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Истории из жизни

Бабушка

Отец перевез бабушку к нам в трехкомнатную квартиру еще во времена развала СССР. На тот момент отношения между странами были весьма напряженные, поэтому его опасения насчет разрыва контакта с матерью были понятны всем.

Бабушка была тихой и мирной женщиной. Всю злость она вытеснила на матери, когда та еще была невестой отца. Бабка злилась на отца за то, что он не послушал ее и взял в жены не соседскую дочь, а другую девушку, которая ни станом, ни лицом бабке не понравилась. На том и происходили конфликты с молодой невесткой. Да, крови у матери она много выпила, но история моя не об этом…

Когда мне только-только исполнилось 12 лет, мой переходный возраст начал набирать обороты, а это значит, что доставалось всем: родителям, учителям, одноклассникам. К началу переходного возраста у меня был всего лишь один друг, соседский парень Гришка, который был обалдуем, игнорировал все предписания взрослых и втягивал меня во всякие неприятности.

Помню, однажды мы облили чернилами фрак нашего учителя по истории, который до того на нас взъелся, что после уроков самолично отвел нас по домам, где и высказал все нашим родственникам. Благо, на тот момент отца и матери дома не было, а была только бабка в засаленном переднике. Она уже вся истлела, косточками хрустела при каждом движении, да и на глаза ослепла – катаракта, будь она неладна. Открыла она дверь, увидала меня и историка, да и встала столбом – ни в дом, ни к гостям. Встала и стоит, слепыми глазами то на меня посмотрит, то на историка покосится.

Историк начал ей объяснять, что такой-то несносный мальчишка испачкал его дорогой фрак; мол, кто и как будет платить ему, с кого требовать? А бабка стояла, беззубым ртом двигала, будто жевала что-то, хотя она уже года два на жидком питании сидела. На третий раз историк смекнул, что бабуся моя, с позволения сказать, овощ, и ругань ни в одно ухо к ней не влетело. Тогда он спросил меня, когда придут его родители, на что я пожал плечами, честно глядя ему в глаза. Ну, историк плюнул, что-то пробурчал, еще раз взглянул на свой фрак, да и ушел восвояси. А бабка все стояла у порога, да щеки свои жевала, противно причмокивая.

- Ба, отойди, а, – сказал я, пихая ее к двери.

Бабка еще постояла у раскрытой двери, а потом тихонько закрыла ее и пошаркала в свою комнатушку.

Не знаю, какой черт дернул меня, но сидя на кухне в тот день, я испытал невероятное чувство злости то ли на бабку, то ли на историка. Меня аж самого покоробило, но ввиду своей детской глупости сделать с этим чувством я ничего не мог. И решил я бабке отомстить. За себя, да и за мать, которую она с потрохами жрала, когда той только второй десяток исполнился.

Минула неделя с монолога историка. Моих родителей он так и не вызвал на беседу, а фрак постирал. Я вернулся после школы около трех часов дня, родители были на работе, бабка что-то стирала в ванной. У нее был советский тазик, да наполовину треснутый ковш, благодаря которым она стирала свои вещи. Пока она что-то делала в ванной, я тихонько положил портфель под кровать, а сам спрятался в шкафу, который стоял в коридоре. Накинув сверху папину дубленку, я стал ждать, пока бабка не пройдет мимо со своим тазиком. Я ждал долго, уже весь вспотел, но тут услышал, как дверь в ванной открылась, и тяжелое шарканье по полу стало приближаться.

Я застыл, вытянулся в трубочку, уже думая, не плюнуть ли мне на эту месть, как неделю назад это сделал историк с нашим порогом. Бабка же, будто что-то почувствовав, замерла напротив шкафа. Сквозь узенькие щелочки я увидел цветастый халат, а также руки, которые больше напоминали скукоженные ветви многовекового дерева, нежели человеческие конечности. В руках она держала таз.

Бабка все никак не двигалась вперед, стояла перед шкафом со своим тазом в руках, будто специально хотела, чтобы я в этой духоте помучился. Потом шарканье возобновилось, но вместо того, чтобы равномерно удаляться, оно стало приближаться, и уже через несколько секунд я увидел, что бабка подошла вплотную к шкафу и стала что-то шептать. Неразборчивый звук, который заглушался деревянными дверцами шкафа, напоминал слова «негодный», «мальчишка», «умертвлю», точнее я не услышал.

Тут я и не выдержал. Мало того, что это старая карга мать мою извела, мало того, что перед историком опозорила нашу семью, так и сейчас доводит меня тем, что заставляет сидеть в этой духоте. Ну, я со злости как ударил ногой по внутренней стороне дверцы шкафа. Не прошло и секунды, как я услышал звуки падающего тазика, который заглушил глухой звук падения бабки.

"Скорую" я вызвал сам, бабку забрали, а спустя неделю она умерла от сломанной шейки бедра.

Эта история могла бы быть похожей на многие, но только после смерти бабки я стал слышать постукивания по внутренней стороне шкафа каждый раз, когда оставался один. Моя бабка не была ведьмой, она была обычным человеком, который на старости лет слетел с катушек. Да вот только я понимаю, что к 21 году слетать с катушек начинаю и я, ибо как вы объясните то, что каждый год постукивания из шкафа становятся все громче и громче, а слова «негодный», «мальчишка», «умертвлю» все четче и четче?


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:01
Сегодня, 06:06 by horrortonПросмотров: 381Комментарии: 8
-1

Ключевые слова: Месть детство бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 07:06
+3
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Публикаций: 9
Комментариев: 1 390
А матюкнуться можно?

Чо вообще за херню написал? Это что за эпистолярный выкидыш? Какой нахрен фрак?


"Бабушка была тихой и мирной женщиной. Всю злость она вытеснила на матери, когда та еще была невесткой отца."

Мать была невесткой отца, то есть женой его сына.

И так-то ты написал, как бабку свою убил.


Господи спаси полоумную Россию.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:29
+1
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Комментариев: 5 930
Как это попало в ииж? facepalm .
Цитата: DRUID
Мать была невестой отца, то есть женой его сына.

Перлов там много. "Историк спросил когда придут ЕГО родители". Вот ещё: себя, да и за мать, которую она с потрохами жрала, когда той только второй десяток исполнился.
Десять лет значит. И она уже замужем.
Бабку жалко несмотря ни на что. Так погибнуть.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: shy cactus
Сегодня, 07:33
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Публикаций: 1
Комментариев: 37
Если и в правду исория из жизни то ужас. И не потому что что-то там постукивает в шкафу, а потому что спокойно так рассказал как бабку свою убил, в конце так между делом добавил: "Эта история могла бы быть похожей на многие". Ну да, тут же постоянно внуки истории выставляют как они своих старых слепых бабок калечат. И умерла она через неделю не от перелома кости. а скорее когда летела еще и видимо головой об косяк хорошо приложилась. Внучок ведь постарался, со всей дури ногой по дверце шкафа ударил когда она с другой стороны с тазиком стояла. Ужас, лучше бы не читала.
Зарегистрирован: 23.12.2017
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 07:46
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Комментариев: 509
В какой-то момент я подумала, что речь идёт о русской эмиграции во Франции постреволюционных времён.
Да, бабушку убил. Пять старушек- рупь.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#5 написал: nerenga
Сегодня, 07:54
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Комментариев: 728
А мне понравился перл:
"Мало того, что это старая карга мать мою извела, мало того, что перед историком опозорила нашу семью, так и сейчас доводит меня тем, что заставляет сидеть в этой духоте."

То есть, это бабка опозорила, это видимо она фрак то облила.
И в шкафу сидеть она его заставила.
Так следует из текста
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#6 написал: vikki z
Сегодня, 09:12
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Публикаций: 15
Комментариев: 55
Жесть вообще как такое ещё написать можно таких как автор надо сажать в таком шкафу как раз, бедная бабушка (((отвратительно и омерзительно даже читать такое ________
Зарегистрирован: 21.01.2020
#7 написал: Elfin
Сегодня, 11:00
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 379
Цитата: DRUID
когда та еще была невесткой отца."

Это, скорее всего, мой косяк... Не доглядела..
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:28
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Этакий Раскольников Советского пошива.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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