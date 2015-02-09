Домовой?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 358 Комментарии: 4 +6 Вчера, 18:07 by

Случилось это на последних выходных. Ездили мы с троюродным братом к его бабке в деревню. Он мне роднёй приходится по материнской линии. Непонятно выразилась, короче, мать его матери и моя бабушка - родные сестры. А вот родня его отца мне никто, поэтому раньше я с этой бабушкой (матерью его отца, к которой мы и поехали) знакома не была.Приехали в деревню мы к обеду. До вечера ничего странного не происходило. А когда с делами помогли бабушке управиться и поужинали, уселись перед телевизором. За окнами уже темно. В доме свет выключен. И только телевизор освещает комнату. В потемках сидим на диване (напротив телевизора) смотрим киношку какую-то. Тут раз, и между нами и телевизором будто кто-то прошел. Фигура, как человек, но странный какой-то, да и в доме кроме нас никого нет, а мы все на диване. Мы с братом вопросительно переглянулись, поняли, что видели это оба, и он, и я. А бабка ругаться начала: «Ну что ты здесь ходишь, людей пугаешь. Видишь же, гости у меня. Внук приехал. А ты пугаешь тут….», - и еще что-то в том же духе. А нам говорит, чтоб не боялись, домовой это поздоровался.Фигура была явно не по телеку показана, и не помехи это никакие на экране. Между телевизором и нами как человек прошел. Из ничего материализовался и так же в никуда исчез. Всё это длилось какие-то доли секунды. Что я рассмотрела? Да только, что непрозрачная человекоподобная фигура, и всё.Ну, ночью какие-то шорохи и скрипы половиц были слышны. Но я думаю, эти звуки легко объяснить абсолютно не мистическими свойствами деревенского дома, которому уже много-много лет.Говорят, домовята выглядят как пушистики, котики или маленький старичок. Этот же, как человек, вполне обычных размеров.

Ключевые слова: Домовой в деревне мистика авторская история

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