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Истории из жизни

Домовой?

Случилось это на последних выходных. Ездили мы с троюродным братом к его бабке в деревню. Он мне роднёй приходится по материнской линии. Непонятно выразилась, короче, мать его матери и моя бабушка - родные сестры. А вот родня его отца мне никто, поэтому раньше я с этой бабушкой (матерью его отца, к которой мы и поехали) знакома не была.

Приехали в деревню мы к обеду. До вечера ничего странного не происходило. А когда с делами помогли бабушке управиться и поужинали, уселись перед телевизором. За окнами уже темно. В доме свет выключен. И только телевизор освещает комнату. В потемках сидим на диване (напротив телевизора) смотрим киношку какую-то. Тут раз, и между нами и телевизором будто кто-то прошел. Фигура, как человек, но странный какой-то, да и в доме кроме нас никого нет, а мы все на диване. Мы с братом вопросительно переглянулись, поняли, что видели это оба, и он, и я. А бабка ругаться начала: «Ну что ты здесь ходишь, людей пугаешь. Видишь же, гости у меня. Внук приехал. А ты пугаешь тут….», - и еще что-то в том же духе. А нам говорит, чтоб не боялись, домовой это поздоровался.

Фигура была явно не по телеку показана, и не помехи это никакие на экране. Между телевизором и нами как человек прошел. Из ничего материализовался и так же в никуда исчез. Всё это длилось какие-то доли секунды. Что я рассмотрела? Да только, что непрозрачная человекоподобная фигура, и всё.

Ну, ночью какие-то шорохи и скрипы половиц были слышны. Но я думаю, эти звуки легко объяснить абсолютно не мистическими свойствами деревенского дома, которому уже много-много лет.
Говорят, домовята выглядят как пушистики, котики или маленький старичок. Этот же, как человек, вполне обычных размеров.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:07 by Скептик 2012Просмотров: 358Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Домовой в деревне мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 19:20
+4
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Комментариев: 2 758
Бабулька с домовым не иначе на короткой ноге) Может, когда гостей нет, вместе чай с плюшками распивают) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:17
+2
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Показался он для того, чтобы гости место своё знали.
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#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:38
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Публикаций: 6
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Цитата: conjure one
Бабулька с домовым не иначе на короткой ноге) Может, когда гостей нет, вместе чай с плюшками распивают) +++

Так же примерно подумала smeh

А насчёт того, что домовые - это маленькие пушистики или старички, так это не так, они разные бывают) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
#4 написал: DRUID
Сегодня, 04:17
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Группа: Комментаторы
Репутация: (293|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 383
Я две недели назад переехала в новейшую квартиру в новейшем доме. Как вы думаете может быть в новой квартире домовой, а то я своего с собой позвола.
Надеюсь он пошёл за нами, там для обряда тапки нужны, а у меня только массажные китайские, пришлось их поставить.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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