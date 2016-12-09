Перешел дорогу

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:23

ПримКрай Просмотров: 184 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:23 by

Всем доброго времени суток, решил опубликовать трагические воспоминания из своего детства.Это мало кому рассказываю. И мало кто поверит, но, как бы там ни было, поделюсь с вами. Я уже рассказывал в предыдущей истории, что мой отец был заядлым рыбаком, меня он тоже с собой брал на рыбалку время от времени, так как возраст был 5 годков от роду. Путь до дома можно было пройти двумя маршрутами, первый шёл по асфальту напрямую к морю, второй обходным путём, при этом, чтобы дойти до дома, надо перейти дорогу.У соседки померла бабушка, они готовились к похоронам, так случилось, что похороны были в тот день, когда отец ушёл на рыбалку. Случай судьбы или совпадение? Когда положили гроб в катафалк, и он начал свой последний путь, отец перешёл дорогу. Сразу, придя домой (дом частный), он ушёл в кусты жимолости и просидел там довольно много времени. Ночами он не спал, метался от окна к окну, чем очень пугал меня. Говорил: «Она стоит и зовёт меня».Оказалось, когда он прошёл катафалк и обернулся, бабушка встала в гробу и сказала: «Виталя, я тебя жду». А затем легла обратно. Все, что творилось с отцом, я видел своими глазами.Через неделю отца не стало, я помню, как он лежал в гробу, так же, как и та бабушка. Вот такая грустная и поучительная история. А смысл её таков: «не переходи дорогу покойнику, вслед за ним пойдёшь.Спасибо за внимание: ПримКрай.

Ключевые слова: Дорога бабушка отец авторская история

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