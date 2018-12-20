Мой дед помог мне…

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 375 Комментарии: 3 +23 Вчера, 07:17 by

Это был 2006 год. Стояли теплые солнечные весенние дни. Мы с некоторыми родственниками договорились и решили поехать на свою родину – проведать нашу последнюю старенькую бабушку, которая жила уже одна и пережила многих своих братьев, сестер и мужа. Детей она не имела. Она была родной сестрой моей бабушки. Заодно и кладбище посетить, где похоронены все наши предки. Тем более мы решили поскорей бабушку навестить, ибо она рассказывала в письмах, что ей стали часто сниться сны, где её покойные сёстры стучат в окно и зовут её, машут ей рукой и говорят настойчиво: «Ну иди уже к нам. Сколько можно ждать?». Мы поняли, что, наверное, ей не много осталось жить, раз такие сны. Я особенно хотел увидеть могилу своего деда и прабабушки, ибо никогда не видел их могил. Когда хоронили деда, маминого отца, нас, детей, оставили в машине на окраине кладбища, чтобы не смотрели на процесс похорон и не травмировали психику. Мне тогда было 7 лет.И вот мы приехали на родную землю, где родились. Мне уже было 35 лет. Я чувствовал душевное умиротворение и понимал, что нужно отдать предкам эту дань и их помянуть. И вот мы пошли на кладбище. Наша старенькая бабушка Дуся не могла найти могилу деда. Она многие года там не была. Кладбище расширилось. Могил стало много. Выросли деревья, кустарники. Появились заборы. Бабушка потеряла ориентиры. И мы просто шли наугад, всматриваясь в каждую могилу.Я шёл сзади и немного отстал, чтобы подготовить видеокамеру – снять на память могилу деда. Смотрю – мои родственники разошлись кто куда и каждый ищет могилу. И вдруг – как бы шум и звук окружающей среды исчез, стало тихо, как будто мир на пару секунд замер. И левым боковым зрением я вижу две очень яркие вспышки над горизонтом могил, в метрах ста от меня, как от электросварки. Мне даже казалось, что листья на деревьях не шевелятся. Я запомнил, где они вспыхнули и молча пошел туда. И мир вокруг меня сразу «включился», и снова стал слышен шум ветра и гул города и людей. Подхожу туда и вижу фамилию и имя своего деда – "Виктор Петрович". Я кричу своим: "Идите сюда, я нашёл деда!" Все удивились, что я так быстро нашёл, не будучи на могиле никогда.Видимо, дед решил подать мне знак, чтобы долго не искали его. Он, наверное, подумал, что никакого толку от этих женщин не будет в поиске. Лучше я дам знак своему внуку и единственному мужчине из всех прибывших гостей. Мой дед построил два дома. Дошёл до Берлина в 1945-м. Ну и подарил мне мою маму, которую я очень люблю. Спасибо деду за мою замечательную маму.Автор - Kozak.

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