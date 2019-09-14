Заговорённый

Сделано_в_СССР Просмотров: 294 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 19:38 by

Услышанная история. Пишу со слов автора, от первого лица.----------------------------------------------Со своим дедом по маминой линии я никогда не была особенно близка. Жили мы далеко друг от друга. Пару раз за всю жизнь мы с ним и говорили-то!Однако люди считали его ОСОБЕННЫМ, неуязвимым что ли, и в некоторой степени даже - ведуном.В войну он был снайпером, дошел до Вены, потом воевал с японцами.В общем, прошел через все "прелести" войны. И ни одного ранения!Его даже в лесу немцы подстерегли целым отрядом: он бежал от них, а они в него стреляли... и не попали ни разу.Но дед рассказывал, что это не просто удача.Жил он в деревне, и была у них там бабка, которая заговоры могла делать.Так вот, всех деревенских ребят, уходящих на войну - она заговорила.Всех новобранцев тогда она выстроила в ряд, на собаку повесила молитву, все её повторили - и отпустили собаку.Потом все начали стрелять по собаке, но никто в неё не попал.В деревню ту вернулись все сыновья и мужья целыми и невредимыми.------------------------------------А дальше по жизни дед мой увлекался чтением книг про знахарок разных, про исцеляющие молитвы.Говорил, что многому научился, что из тела своего ночами вылетал и путешествовал по миру, нравилось ему на Эйфелевой башне сидеть.Я, конечно, не знала, что думать: то ли старость пришла, то ли правду говорит?! Потому как звучало это все не очень правдоподобно.И получается, что из заговорённого мой дед постепенно превратился в проводника между тонким и физическим миром. Стал через сны будущее другим предсказывать.----------------Прошло много лет. Я вышла замуж, родила двоих детей.Деда к тому времени уже не было с нами. Да и не только деда с бабушкой, а уже и отца моего в живых не было.И решили мы всей семьей поехать на мою родину, с родственниками и друзьями повидаться и на кладбище усопших проведать.Остановились у тётки (сестры моего отца).Тётя могилу отца, конечно, знала; а вот моих предков по линии матери она могил не помнила. Слишком много времени прошло уже.Я, конечно, расстроилась, что даже не знаю, где бабушка с дедушкой лежат, но что делать... Хоть отца да дядьку навестить!Приходим на могилку дяди, травку начинаем дергать.Дочь рядом ходит, муж на дорогу вышел, по телефону болтал, а сын спокойно на лавочке сидел. Было ему в то время три года.И только я успела подумать о том, что ведь и бабушка с дедушкой где-то тут покоятся...Как вдруг мой ребёнок резко встал, и как побежит! как будто ему мотор внутрь вставили!Так быстро, так резво, что мы аж дар речи потеряли. Никогда ещё я не видела, что бы 3-леток вот так бегал, да и на наши оклики он не реагировал, как будто заговорённый, запрограммированный, - бежал между могилками.И догнать бы мы его так и не смогли, если бы в один момент он просто не остановился, как вкопанный.Тут и мы подоспели, и начали было ругать его, что нечего так по кладбищу бегать, можно ведь и в могилу провалиться; да и место это - скорбное, не для беготни.Но тут вдруг я поворачиваю голову и вижу: фото бабушки и дедушки! Мой сын прибежал точно к их могилкам!Говорю мужу, мол, знакомься, это мои бабушка и дедушка.Сказать, что у нас волосы зашевелились - это ничего не сказать. Мы просто были в шоке.Но я уверена, что это не совпадение. Могилы находились далеко от того места, где мы были...Вот такая вот мистическая история.-------------------------Видимо, некоторые люди не только при жизни, но и после смерти, обладают особой аурой, способной вещать и видеть то, что другим не дано.Автор - Yelima.

Ключевые слова: Дед заговорённый деревня бабка заговоры кладбище могилки

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