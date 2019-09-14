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Истории из жизни

Заговорённый

Услышанная история. Пишу со слов автора, от первого лица.
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Со своим дедом по маминой линии я никогда не была особенно близка. Жили мы далеко друг от друга. Пару раз за всю жизнь мы с ним и говорили-то!

Однако люди считали его ОСОБЕННЫМ, неуязвимым что ли, и в некоторой степени даже - ведуном.

В войну он был снайпером, дошел до Вены, потом воевал с японцами.
В общем, прошел через все "прелести" войны. И ни одного ранения!
Его даже в лесу немцы подстерегли целым отрядом: он бежал от них, а они в него стреляли... и не попали ни разу.

Но дед рассказывал, что это не просто удача.

Жил он в деревне, и была у них там бабка, которая заговоры могла делать.

Так вот, всех деревенских ребят, уходящих на войну - она заговорила.

Всех новобранцев тогда она выстроила в ряд, на собаку повесила молитву, все её повторили - и отпустили собаку.
Потом все начали стрелять по собаке, но никто в неё не попал.

В деревню ту вернулись все сыновья и мужья целыми и невредимыми.
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А дальше по жизни дед мой увлекался чтением книг про знахарок разных, про исцеляющие молитвы.

Говорил, что многому научился, что из тела своего ночами вылетал и путешествовал по миру, нравилось ему на Эйфелевой башне сидеть.

Я, конечно, не знала, что думать: то ли старость пришла, то ли правду говорит?! Потому как звучало это все не очень правдоподобно.

И получается, что из заговорённого мой дед постепенно превратился в проводника между тонким и физическим миром. Стал через сны будущее другим предсказывать.
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Прошло много лет. Я вышла замуж, родила двоих детей.

Деда к тому времени уже не было с нами. Да и не только деда с бабушкой, а уже и отца моего в живых не было.

И решили мы всей семьей поехать на мою родину, с родственниками и друзьями повидаться и на кладбище усопших проведать.

Заговорённый

Остановились у тётки (сестры моего отца).
Тётя могилу отца, конечно, знала; а вот моих предков по линии матери она могил не помнила. Слишком много времени прошло уже.

Я, конечно, расстроилась, что даже не знаю, где бабушка с дедушкой лежат, но что делать... Хоть отца да дядьку навестить!

Приходим на могилку дяди, травку начинаем дергать.
Дочь рядом ходит, муж на дорогу вышел, по телефону болтал, а сын спокойно на лавочке сидел. Было ему в то время три года.

И только я успела подумать о том, что ведь и бабушка с дедушкой где-то тут покоятся...

Как вдруг мой ребёнок резко встал, и как побежит! как будто ему мотор внутрь вставили!

Так быстро, так резво, что мы аж дар речи потеряли. Никогда ещё я не видела, что бы 3-леток вот так бегал, да и на наши оклики он не реагировал, как будто заговорённый, запрограммированный, - бежал между могилками.

И догнать бы мы его так и не смогли, если бы в один момент он просто не остановился, как вкопанный.

Тут и мы подоспели, и начали было ругать его, что нечего так по кладбищу бегать, можно ведь и в могилу провалиться; да и место это - скорбное, не для беготни.

Но тут вдруг я поворачиваю голову и вижу: фото бабушки и дедушки! Мой сын прибежал точно к их могилкам!

Говорю мужу, мол, знакомься, это мои бабушка и дедушка.
Сказать, что у нас волосы зашевелились - это ничего не сказать. Мы просто были в шоке.

Но я уверена, что это не совпадение. Могилы находились далеко от того места, где мы были...

Вот такая вот мистическая история.
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Видимо, некоторые люди не только при жизни, но и после смерти, обладают особой аурой, способной вещать и видеть то, что другим не дано.

Автор - Yelima.
Источник.

Сегодня, 19:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 294Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Дед заговорённый деревня бабка заговоры кладбище могилки

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 19:44
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 65
Верю. Плюс. Один мой дед тоже был заговоренный, дошёл до Берлина.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#2 написал: daytaler
Сегодня, 20:38
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 458
Всё верно, именно так.Молитва, заговор — тот же программный код, что программирует нашу реальность на ту последовательность распечатывания информации, которая будет не только приемлема тебе, но главное безопасна.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#3 написал: Ягсе
Сегодня, 20:42
0
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Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 107
Понравилось. Про заговорённых слышал в жизни.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#4 написал: daytaler
Сегодня, 20:42
0
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 458
Ушёл оператор, и знания вместе с ним.Вот, что печалит.Опыт, ни за какие сокровища не купишь...
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#5 написал: abrashechka
Сегодня, 20:51
+1
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Комментариев: 359
Верю, есть такое
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:18
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 017
Нафига стрелять по собаке?! facepalm
И никто, в неё не попал!!! facepalm facepalm
А если бы попал кто, никто на фронт не пошёл бы тогда?! Грош цена бабкиному заговору? Или меткий стрелок, сразу в снайперы?
Представляю такую картину, вышла вся деревня на лобное место, вышли новобранцы с ружьями, луками, вилами...
Старуха прочитала заговор над местной дворнягой, будучи безграмотной, нацепила на псину бумажку с молитвой, которую сама же и написала, пообещав всем долгой и счастливой жизни - повелела открыть огонь по несчастной собаке. И все весело стали стрелять. Кто из лука, кто папироску.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
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