Мои страшилки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Тролль12 Просмотров: 1 037 Комментарии: 16 +14 Вчера, 08:13 by

Постараюсь не вгонять читателя в скуку, но прежде чем расскажу про то, из-за чего сел за клавиатуру напишу немного о своем детстве, дабы заинтересованным, впрочем, как и скептикам было о чем подумать и, как говорится, было на что списать.Однажды прохладным осенним вечером, когда мне было около двух лет, отец нес меня на руках, он шел по тротуару, когда нетрезвый водитель автобуса паз, вильнув в сторону тротуара, именно в тот момент, когда проезжал мимо нас, вышиб меня у него из рук, мама с папой не сразу поняли, куда я пропал, а меня спасло только то, что пазик не поехал дальше, а остановился. Я хорошо запомнил как лежал под автобусом, как штанишки сползли на попу, как блестел влажный асфальт под светом фанарей и колесо, которое придавило пальтишко возле руки. Дальше мамины крики, суета врачей, кушетка, штора. Тут нет мистики, шоковое состояние, и память запечатлела отрывки из этих событий, в итоге несколько переломов, сотрясение, спасибо Господу, что не инвалид и живой остался, а рассказываю я об этом, размышляя, что, может, в тот вечер у меня в головенке что-то встряхнулось...Мама с папой вскоре после этого происшествия развелись и разошлись, но эти события вплотную не связаны. Я рос обычным мальчишкой, но по прошествии многих лет что-то и кажется странным теперь. Помню, когда мама с тогда еще будущим отчимом, уложив меня и старшего брата спать, шли в кино на вечерний сеанс, но им не удавалось спокойно уйти если хоть где-то в квартире оставался гореть свет т.к. я закатывал истерику, пока не потухнут все лампочки в квартире, то есть, я страшно боялся, если где-то горит свет, и требовал, чтобы все везде отключили, и тогда мог спокойно уснуть. Чего я тогда боялся? Как сейчас помню - пожара я боялся, сразу отвечу, что в пожарах я тогда не участвовал, и откуда была эта фобия - не знаю.А еще я любил праздник Новый Год, но очень боялся фейерверков и всяких праздничных выстрелов и тоже хорошо помню почему, в моей детской головенке все это ассоциировалось не с чем иным как с бомбежкой, нужно ли говорить, что я 82 года рождения. В году 86 или 87 мы, с уже маминым законным мужем, а, соответственно, нашим отчимом, переехали жить на крайний север в Магаданскую область, небольшой поселок Атка, ныне почти опустевший, но тогда очень живой и весьма привлекательный. Поселились мы тогда в двухэтажке, двухкомнатная теплая квартира, приехали мы, можно сказать, налегке и стали ждать наш контейнер с вещами и мебелью, а пока его ждали, я спал в зале на матраце, возле батареи, в зале же спали и родители, насколько помню, им осталась кровать от прежних хозяев. Старший же брат спал тоже на матраце, но в другой комнате, которая и стала потом детской. Вот на этом то матрасике меня и разбудили впервые среди ночи злые кляксы, честно говоря, сложновато их описать, некие сущности, похожие на серые и черные пятна или пузыри какие то, помню, что вылезали они в темноте из углов, небольшие и постоянно меняющие форму, и какие то кривляющиеся, они окружали меня, и я чувствовал, что им нравится меня пугать, им нравится, что я их боюсь, их было много, и все меня как-то дразнят, иначе их описать просто не могу.Конечно, за этим следовал мой плач среди ночи, испуганная мама с непонимающими глазами, мои путаные объяснения происходящего, и неверие взрослых, но, знаете, мои сорок уже не за горами, но эти воспоминания до сих пор достаточно яркие, и вызывают какую-то неприязнь от запомнившегося вида этих тварей. Они приходили ко мне не единожды, и то ли родителям надоело, что я их бужу среди ночи, или все-таки чего смекнули, но меня переложили в комнату к брату. Там эти твари меня не доставали, но страшные сны иногда посещали, и я иногда залазил к брату в кровать, дабы не было так страшно.Сколько мы прожили в той квартире, не помню, но однажды родителей потянуло заняться животноводством: свиньи, куры, кролики. Мама с отчимом купили частный дом, при котором имелся, свинарник, курятник, теплица, короче, все прелести в одном флаконе. До сих пор ненавижу тот дом и помню свою радость, когда его снесли в итоге. Дом был трехкомнатным, как заходишь - большая прихожая, далее немаленькая столовая и она же кухня, а с кухни если налево, то в зал, а прямо - небольшое помещение, где была ванная, там же умывальник и дверь в пристроенный к дому сарай, проходишь в дверь, и слева туалетная коморка, с права небольшая баня, а прямо - проходишь в свинарник, в который заселили 15 пятачков разных возрастов. Если зайти из столовой в зал, то слева небольшая родительская спальня, а прямо - в нашу большущую уже детскую комнату.К тому времени как мы туда переехали, у нас уже появился младший братик, его кроватку поставили в родительской спальне, а мы с старшим братом заняли нашу большую комнату, где сразу слева было окно, под которым был радиатор батареи, возле которого поставили полуторный разложенный диван, сразу за диваном, в изголовье была большая, до потолка, книжная полка, а от входа в комнату справа, нам поставили двухъярусную кровать. Книжная полка отделяла часть комнаты, и там стояла коробка от телевизора, забитая доверху нашими игрушками, в дальнем правом углу комнаты позже появилась еще одна кровать, односпалка, которая была как бы отделена двустворчатым шкафом, стоящим на одной параллели с полкой, но возле противоположной стены.В зале же, слева от входа стоял не раскладной пружинный диван, справа имелся камин с парой кресел возле него, а у стены, общей с детской комнатой, какая-то тумба с телевизором. Надеюсь, не сильно вас утомил описанием, но это важно.В первый раз я почувствовал что такое сонный паралич именно на диванчике в зале, когда однажды прикорнул на нем, и мне приснилось, что я открываю дверь в квартиру к другу и вижу, что там за дверью стоит огромный хряк на задних копытах. В том сне я жутко испугался, по всему телу прошла дрожь, и дальше уже невозможность пошевелиться, через щелки век видишь свет, вроде понимаешь, где находишься, но не позвать на помощь, не пошевелиться нет никакой возможности, потом какими-то неимоверными усилиями удалось шевельнуть кончиком пальца на руке, и оцепенение сразу спало, но от страха и непонимания, что это было, мандраж сразу не унять. Сразу как-то не связывал некоторые сны и ощущения с тем местом, где ты спишь, да и диванчик этот "срабатывал" не каждый раз, но все чаще и чаще, впоследствии я уже точно знал, что спать на нем нельзя, иначе опять скует. И все же, все самое жуткое происходило в нашей комнате, но тоже не сразу, а по нарастающей.Как-то выхожу из комнаты, брат в столовой, и смотрит на меня большими глазами, ты же, говорит, недавно вышел из детской и ушел на улицу, но я до этого не выходил из комнаты. Несколько раз брат выходил заспанный из комнаты и рассказывал, что во сне покидал свое тело, а в доказательство в подробностях описывал, чем мы занимались, но говорил, что долго не может так без тела гулять, потому как оно начинает задыхаться. Ему в нашей комнате, как и мне, нередко снились кошмары, запомнилось, как он подскочил в кровати, на втором ярусе, испуганно озираясь, рассказал, что приснилось, что какая-то ведьма к нему залезла, но приснилась очень реально. Кстати говоря, ведьма мне там тоже раз снилась, она гналась, сметая все на своем пути, до сих пор мурашки по коже. Я уже не смогу сказать, что было раньше, что позже, потому просто рассказываю, какие случаи происходили, без определенной последовательности.Я люблю читать, читаю с первого класса, и нередко мог зачитаться допоздна, и вот, однажды я и зачитался на той кровати, что за шкафом, брат спал наверху двухъярусной, спали все кроме меня. Возле кровати был ночник, и к тому же, кровать за шкафом, так что я никому не мешал, и вдруг я услышал этот вздох, точнее звук, но первое, что пришло в голову, почему-то вздох, какой-то мучительный, запредельный что ли, по моему телу прошла горячая волна от макушки головы и до кончиков пальцев ног, отшвырнув книгу, я метнулся из комнаты в спальню к родителям. Там залез к маме в ноги под одеяло, надеясь, что больше этого не услышу, чтобы звук не повторился. насколько я помню, именно в этом доме я впервые почувствовал на себе пронзительный взгляд, который повсюду следует за тобой и просто сверлит злостью и ненавистью. Когда просыпаешься и чувствуешь, как оно смотрит на тебя, идешь в школу, и оно за тобой, сидишь в классе, а оно продолжает сверлить взглядом откуда-то с окна. Не каждый день, но периодически.Потом уже, намного позже, когда переехали с этого дома, я однажды проснулся, и оно опять наблюдает, меня просто какая-то злость взяла, я повернулся в его сторону и, смотря в ту сторону, откуда оно за мной наблюдало, и, глядя, как мне казалось, прямо на него, где бы оно не находилось, начал читать «Отче Наш» и несколько раз его перекрестил, с тех пор оно о себе не напоминало, по крайней мере, таким способом.А вот теперь про диванчик, что стоял возле батареи у окна в детской. Поначалу мне нравилось на нем спать, т.к. он был довольно просторен для меня, худенького, еще было плюсом то, что стоял возле окошка, и если вдруг отключали свет, то можно было читать до самых сумерек, а летом это иногда почти до утра, т.к. летом там ночи бывают очень светлыми. Но потом стал понимать, что все чаще стали сниться, мягко говоря, какие-то нехорошие сны. Про один из них вспомнил совсем недавно, т.к. он снова мне приснился, что теперь, Слава Богу, бывает редко. Снится, что я нахожусь в каком-то доме, но нет ни окон, ни дверей, но есть осознание того, что оно грядет, что-то страшное, ужасное, все ближе и ближе, но бежать некуда, и в какую комнату не беги, оно рядом и вот-вот настигнет, и вот уже тень на стене, и чувство переполняющего ужаса.Причем сны на этом диванчике могли повторяться не один раз. Не помню, что я делал и как выкручивался из этого сна в детстве, но как я уже писал, не так давно он повторился, я просто перестал метаться и развернулся к нему лицом, знаете, порой уже автоматически в плохих ситуациях, как и снах, начинаешь молиться. Дальше с этим диванчиком было все по нарастающей, и, как и с диваном в зале, я знал, что спать на нем нельзя, если уснул, то порция ужаса обеспечена точно. Какое-то время я старался на нем даже не зачитываться, т.к. можно задремать за чтением. Но, как это бывает, через какое-то время некоторые страхи и опасения притупляются. Лег, заснул, и снится мне, что кто-то предупреждает или точнее, ставит перед фактом, что должно что-то произойти, все для этого готово, а когда это произойдет, то я обязан что-то совершить, что-то важное для них, но в то же время я понимаю, что не могу этого сделать, не хочу, не должен этого совершать, я испугался, что могу это сделать против своей воли и, на всякий случай, сцепил руки на батарее, сплетя пальцы, чтобы мои руки не сделали то, к чему меня вынуждают. Потом мне сказали быть готовым, когда с полки упадет книга, все произойдет.Проснулся я дрожа от страха и обнаружил, что мои руки крепко ухватились за батарею. Почему-то посмотрел на книжную полку и, с некоторым облегчением отметив, что, вроде как, все книги на месте. На следующий вечер я опять улегся на этот диван, чем я руководствовался - не знаю, нафига - тоже не знаю, почему не улегся где то еще - не помню. Проснулся я от переполнявшего меня ужаса среди ночи и то, что я увидел за полкой, наполнило еще большим страхом, а за книжной полкой была как бы огромная дыра в стене, но дыра не на улицу, а куда-то в бездну, как портал в космос, и я видел это свечение исходящее оттуда, это похоже, как если смотреть на звездное небо, но только я был уверен, что это не что иное, как бездна, и оно немножко закручивалось по часовой стрелке, образуя некоторую втягивающую силу. В тоже время кто-то или что-то давало мне указание, что делать, но не голос, а как бы транслируя мне это прямо в голову, а именно, что я должен идти в спальню к родителям, взять того, кто там лежит справа, и выкинуть в эту бездну, оно как бы приказывало это сделать (оговорюсь, что обычно справа всегда спала мама, но почему-то у меня было ощущение, что там есть кто-то еще, или они с отчимом в ту ночь поменялись, не знаю), и в то же время кто-то второй в моей голове убеждал, что я не могу этого сделать, это будет самый ужасный поступок в моей жизни, который мне никто и никогда не простит, и если я его выброшу туда, он будет навечно в этой бездне. И эти два голоса в моей голове старались каждый настоять на своем.Трясясь от ужаса происходящего, я выскочил из комнаты, коты, которых у нас было двое, сидели поодаль от прохода в комнату, но они были спокойны, и просто смотрели в детскую, я же, схватив одного из них и прижав к себе, еще раз обернулся и увидел, что свечение все еще исходит из-за полки, тогда я побежал в баню, подальше от провала и голосов. Не знаю, сколько я там пробыл, но, через какое то время, окончательно замерзнув, решил возвратиться в дом. Издалека заглянув в комнату, различил все то же свечение, но как будто утухающее, слабое, в голове больше никто меня не пытался в чем-то убедить, и я опять пошел к родителям, зарывшись в ногах под одеяло, кстати, обратив внимание, что чужих там нет.Утром, проснувшись, вышел в зал и увидел, что брат уже смотрит телевизор, и на мой вопрос, видел или слышал ли он чего ночью, ответил, что спал и ничего не видел. Я заглянул в комнату, все как обычно. Больше такая фигня со мной не происходила. К дивану долгое время даже подходить боялся, но однажды были гости, и мне больше спать попросту было негде, подскочил опять от страха, встал с дивана и увидел перед собой в полу пролом, как земля расходится, но это на полу в комнате, но не материальный, а как будто проекция пролома на полу, сначала я оторопел, как же мне из комнаты выйти, но вместо испуга почему-то слегка разогнался и перепрыгнул его.Кто-то скажет, что именно так сходят с ума и, возможно, будет прав, однажды у меня была температура около сорока, мне было очень погано, я лежал на кровати (другой кровати и в другой квартире), а на стуле у изголовья вдруг заиграл магнитофон, и все бы ничего, да только я вспомнил, что он не включен в розетку, и в этот момент он начал увеличивать громкость. В тот вечер я понимал, что мне погано, и меня глючит, тогда я испугался, что эти глюки останутся со мной навсегда, а я проснусь утром сумасшедшим. Но те события, которые я описал выше, вызывали другой страх, страх того, что это где-то за гранью, но я это вижу и слышу, и тот сверлящий взгляд я чувствовал, почти как нечто осязаемое. Может, сумасшествие, может, какое-то расстройство личности, а может, то, что я не был крещен, но в Бога тогда уже начал верить, ведь кроме него помочь было некому, а взрослые могут списать на фантазии и сон.Когда у меня родился сынок, и мы привезли его домой, мы с супругой заметили, что он наблюдает глазками за кем-то, кого мы не видим, и этот кто-то то смешит его, то пугает до слез, нужно ли говорить, как я этого испугался, вспоминая то, что видел сам, спасибо знахарке, помогла и, конечно, постарались быстрее его крестить.В любом случае, спасибо за ваше терпение и ваши комментарии! Берегите себя и своих близких!

Ключевые слова: Дом кровать сон авторская история

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