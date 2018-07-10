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Истории из жизни

Скачущий по крышам

Так как сейчас карантин, выйти в любое время в магазин или погулять с ребенком уже не так просто, как раньше. Мы-то ничего не боимся, так как, гуляя по почти безлюдным улицам и не пересекаясь ни с кем близко, заразиться чем-то сложновато, но люди перепуганные, поэтому мы стараемся выходить не часто, чтобы никого не смущать и не злить.

У нас есть несколько супермаркетов, которые работают до 22.00, поэтому за продуктами я стараюсь выходить одна, и когда стемнеет, просто чтобы свободно пройтись без напряга, подышать воздухом, отвлечься.

В тот день я шла с магазина, неся пакет с продуктами, был вечер, время было около 20.30. Так как шла я с противоположной стороны от нашей улицы, мне нужно было перейти дорогу, но идти аж до пешеходного перехода было лень, хотя он и находится как раз напротив Шмидта (улицы, где мы живем). Вдоль этой улицы нужно пройти метров 600 вперед, и наш дом стоит почти в конце нее.

Так как машин на дороге почти не было, я перешла дорогу там, где было удобно, не доходя до перехода, и пошла вдоль по улице Верхарной, которая находится параллельно Шмидта, и точно такая же в длину. Обе эти улицы застроены частными домами: некоторые из них очень старые, с темными окнами, слегка ветхие и просевшие, а другие – очень красивые, новенькие двух-трех этажные коттеджи.

В нашем городе мне нравятся несколько таких улиц, например, кроме Верхарной есть еще улица Москвина, где есть нежилые дома, чьи участки заросли травой и кустарником, а черные глазницы окон как будто всматриваются в прохожих.
Пакет был не тяжелым, шла я не спеша, вдыхая вечерний воздух. Впереди меня, метрах в 60, шла парочка (парень и девушка), а сзади меня я слышала, что шли еще какие-то прохожие, тоже достаточно далеко от меня, я не оборачивалась, но понимала, что я по улице иду не одна.

Шла я по дорожке, справа от которой построены частные домики, а слева находится небольшая проезжая часть, на другой стороне которой также есть частные дома. По привычке, я рассматривала домики, то справа, то слева, как бы мельком оценивая их.

«Вот интересный старый домик, хм, окошечки уже почти возле земли, ничего себе как просел, а форточка-то открыта, значит, там кто-то живет, наверное, бабушка какая-нибудь, жаль, нет возможности перебраться в более новый дом. Вот огромный коттедж, тут люди зажиточные какие-то, и гараж у них, и забор, и территория неплохая, и крышу красиво сделали. А вот небольшой дом на два этажа, покрытый вагонкой… Опа, кошка побежала, а нет, не кошка…»

И тут я заметила как справа от меня, с крыши одного из старых домов соскочил небольшой человечек или животное, вот сложно было разобрать. Он уверенно перепрыгнул на крышу соседнего дома на задних лапках или ногах, и быстро-быстро поскакал по крышам домов куда-то вперед, постепенно отдаляясь.

Я перепутала его с кошкой, так как он был полностью черного цвета, ну или какого-то темного цвета, в освещении фонарей было не слишком хорошо видно. Его нельзя было перепутать с человеком или ребенком, так как на нем не было одежды, а его окрас шерсти (ну или кожи) был темный, как будто это животное. При этом все его движения, прыжки на задних ногах, ручки, то, как он прыгал – все это походило на человека.

Парочка впереди меня начала что-то живо обсуждать, показывать пальцами друг другу в сторону крыш, но я не слышала, что они говорили. А вот два мужчины, которые шли до этого метрах в 100 сзади меня, уже почти приблизились и хотели было обойти меня, и пойти дальше своей дорогой, но тут они остановились, и я услышала примерно такой диалог на суржике (так многие разговаривают в Виннице):

- Оно дывы шось поскакало!
- Та то кит! Та нэ схожэ...
- Жах просто, шо то такэ?
- Та пишлы вжэ!

Я не использую тут украинских букв, чтобы вам читать было удобнее, да и точный диалог не помню, но в целом было понятно, что они заметили тоже, что и я, и так же, как и я, не поняли, что это было за существо.

А у вас есть какие-то идеи, что это могло быть?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:15 by LuminaryПросмотров: 737Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Человечек скачущий прыгает крыши частные дома черный человек авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:41
+3
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Черт из "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
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#2 написал: Luminary
Вчера, 23:36
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Цитата: Light_a_dark
Черт из "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

ха ха, я сначала думала, может птица какая то, но реально на птицу не похожа, хотя только они могут на ногах прыгать.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#3 написал: conjure one
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Либо чёрт, либо небольшая обезьяна сбежала от любителя экзотики. +++
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#4 написал: Сделано_в_СССР
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Кенгуру тоже прыгает, но тут что-то похожее на человека, явно не птица и не кошка, скорее всего какая нибудь мартышка, сбежавшая откуда то.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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