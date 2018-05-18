Заудинские покойники

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Когда-то давно слышала от знакомых, что весь район Зауды построен на старых погостах. Мол, на месте старинного еврейского кладбища стоит бизнес-инкубатор, и бараки по улице Трубачеева построены на месте захоронений. Услышала, да забыла, пока сама не стала героиней по-настоящему мистической истории.Было это лет десять-пятнадцать назад. Младшая сестра вместе с молодым человеком у какой-то бабульки сняли полублагоустроенное жилье с деревянным туалетом-будочкой во дворе. Карина и ее жених едва справили 20-летие и, оказавшись вдали от родительского контроля, кутили во всю. Естественно, соседям такое веселье не нравилось. И одна женщина, видать, чтобы припугнуть беспокойную парочку, рассказала, что местные духи (а мы же помним, что дом стоит на погосте) не любят пьяниц и, если поселится кто из любителей за воротник закладывать, то долго не проживет. Помню, что мы с Кариной еще смеялись над нравоучениями бабенки, ведь и без нее понятно, что алкоголики долго не живут.Прошло какое-то время, и сестрица с парнем вновь устроили шумную гулянку с целой толпой гостей. Закончилась вечеринка печально. Под утро 18-летнего Семена, самого юного из приглашенных, нашли мертвым в коридоре барака. Вскрытие показало, что парень скончался от инфаркта. Оказалось, что в столь нежном возрасте у юнца было больное сердце и ему категорически нельзя было пить. И вроде бы ничего удивительного: виноват сам. Да только в компании поползли странные слухи. То и дело ребята вспоминали ту хмельную ночь. Оказывается, сразу несколько человек слышали, что Сема кричал и даже будто убегал от кого-то. По крупицам молодежь вспоминала события страшного вечера. Вроде бы парень пошел в туалет, о чем сообщил своим друзьям. Но в деревянной будочке как раз была Настя, которая переборщила с алкоголем, и ее тошнило. Девушка, естественно, не пустила Семена, и он опорожнил мочевой пузырь рядом. Потом, как утверждает Настя, парень вновь начал ломиться к ней: «Он нес какую-то ересь, что ему страшно и что он видит тени в темноте. Но я решила, что Сема перепил и у него глюки или он так пытается до меня домогаться». Девушка обругала друга из-за двери, он в ответ сматерился и, судя по звукам, побежал в сторону дома. Выйдя из туалета, Настя пошла к себе домой, жила она недалеко, поэтому Семена больше не видела. В то же время парочка, уединившаяся в зале, также слышала через открытое окно, как Сема кричал что-то и звал на помощь. До сих пор непонятно, что же так могло напугать парня вплоть до инфаркта? Или все-таки это был алкогольный бред?Сомневаться в происходящем Карина начала после того, как Семена похоронили. Испугавшись смерти друга, она и ее парень Женя будто опомнились, перестали гулять, взялись за учебу, но дом продолжал пугать их. Я и сама, ночуя у сестры, замечала странные явления. Так, сидя в туалете ночью, в абсолютной тишине на улице чудились все время странные звуки: создавалось впечатление, что кто-то ходил вокруг и тяжело вздыхал. Дошло до такого, что по нужде мы с сестрой стали ходить вместе, до того было неприятно. А однажды, ночуя у них, я легла в кухне. Сестра с парнем закрылись в комнате. В эту ночь мне снился кошмар: казалось, что что-то темное ложится мне на грудь, нечто душило меня и давило. Утром я встала совершенно разбитая. А Карина с Женей, едва проснувшись, предъявили мне: «Ты чего всю ночь ходила-вздыхала? Дверцей холодильника хлопала с такой силой, что мы даже в комнате слышали!». А когда я сказала, что легла и ни разу не вставала, они не поверили. Но уже через пару дней ребята сообщили, что съезжают. Оказалось, что, когда они пришли вечером с учебы, в их закрытой квартире все вещи оказались переставленными, как будто кто-то нагло в них порылся. Позвонили хозяйке – она оказалась на отдыхе в деревне у родственников. Так что никто больше, не имея ключа, просто не мог зайти в их жилье.Вера ТруневаРаботаю экспедитором. Для тех, кто не в теме: что-то вроде грузчика, который сам развозит товар. Часто езжу по районам. Этим летом возвращался вместе с напарником с Кяхты. Вечером, почти ночью, остановились побрызгать в районе Убиенки (гора Убиенная). Уже сели обратно в машину, как увидели прямо перед капотом пожилую женщину. Возникла она резко, будто из ниоткуда. Стало даже как-то не по себе. Уж больно неожиданным оказалось ее появление. Но, воззвав к здравому смыслу, я подумал, что она просится подвезти и начал знаками показывать, чтобы садилась в машину. Она кивнула и вроде как пошла в сторону задней двери. Но так и не села. Я открыл окно и позвал ее, но в ответ была тишина. Забеспокоившись, мы с другом выскочили из автомобиля и… никого не увидели. Бабушка будто в воду канула. Сказать, что мы струхнули, ничего не сказать. Оба были готовы поклясться, что женщина была! А потом она возьми и исчезни. До сих пор гадаем, кто или что это было?Федор БаргуевИволгинский район, 1985 год. Дом моей бабули. Целый божий день бабушка провела, занимаясь огородом. Жила она одна: дед мой помер от последнего, третьего инсульта. Бабушке надо было помогать. Наколол я дров, отдохнул, стал складывать их (дело было во дворе). Пришёл парень моего возраста, высокорослый и худой, как спичка, который решил помочь. Говорит: «Аккуратно клади, а то, как со мной будет, - засыплет». Повернулся я тогда к нему, а никого не видать. Стало действительно страшно. Эту историю я никому не рассказывал, пока мы с бабушкой не пошли на кладбище к деду. Там я и увидел этого высокорослого, худого парня, который был худой, как спичка. Только уже не живого, а на фотографии, которая на кресте…Сергей ДульяниновАвтор - Вера Трунева, Федор Баргуев, Сергей Дульянинов.

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