Человек-косяк или...?

Light_a_dark Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:47 by

У нас есть знакомый Игорь. Знаем его уже более 20 лет.Свою трудовую деятельность он начинал с моим мужем, работая водителем тентованного грузовика на пивзаводе. Развозили пиво по магазинам.Такого косячного водителя свет не видывал. То на крыльцо магазина заскочит и частично его разрушит, то козырек у подъездных дверей магазина снесёт, то товар разобъет, не довезя до места назначения.На работе мужики с него всё время прикалывались. Говорили, что ему на дверях уже звездочки пора рисовать за все косяки, как во время войны на наших самолетах за сбитых фашистов.Как-то решил Игорь в отпуск на море махнуть. Отпуск летом дали, что удивительно для него было. Билеты купил, сидел на чемоданах. И тут звонит механик и предлагает ему прервать отдых и съездить с ним за новой машиной для Игоря в Минск. А Игорь эту обещанную ему машину ждал около года, так как работал на развалюхе. Игорёк с радостью жертвует поездкой на юга и сдаёт билеты на поезд. Утром следующего дня они вместе с механиком и начальником гаража выдвинулись за машиной. По приезду в Минск оказалось, что машина мало того, что не новая, так ещё и не на ходу. Начальник с механиком сели в машину, на которой приехали, а Игорьку сказали, чтобы тот сел в «новую» машину, которую на жесткой сцепке планировали доставить до пивзавода. По пути следования каким–то образом механик не справился с управлением и машину на дороге занесло, а так как машина Игоря была жестко закреплена, то Игорь со свистом улетел в кювет. Пока приехали ГАИ, начальник уговорил Игорька сказать, что за рулём ведущей машины был сам Игорь. Игорёк согласился. Так он стал виновником ДТП, в котором не был виноват.Когда Игорь купил свой первый автомобиль, то решил съездить в Смоленск, а на обратном пути взял по дороге попутчиков. Остановились они на одной из заправок, чтобы перекусить. Выходя из кафе, он увидел около своей машины посторонних мужиков амбального вида. А Игорек то сам ростом 1,68, худенький. Подойдя к ним, узнал, что оказывается, он является другом людей, которые должны крупную сумму этим амбалам, и если он не хочет, чтобы ему отстрелили признаки гендерного различия, то он должен отдать ключи от машины в счет долга.Сколько Игорь не доказывал, что тех людей он видит первый раз в жизни, что это просто попутчики, ничего не помогло. Ключи пришлось отдать. А его попутчики как растворились, видно увидели всё происходящее в окно.На перекладных Игорёк добрался до дома. Родителям боялся сказать, что машину отжали на границе.Через неделю на завод заявились представители власти в виде милиции и изъявили желание познакомиться с Игорем поближе. Когда тот вышел к ним, они просто надели на него наручники и увели в отделение. Там выяснилось, что его машину обнаружили брошенной около отделения милиции, с открытыми дверями, а в багажнике лежало окровавленное полотенце. Товарищи милиционеры очень хотели знать, кого убил Игорёк и где закопал труп?С его объяснений, как он лишился машины, следователь поржал, и не поверил. Только через несколько часов Игорь вспомнил, что когда купил машину он с другом ездил купаться на озеро, где друг разрезал ступню стеклом, а Игорь в качестве бинта использовал полотенце. Когда кровь остановилась, он бросил полотенце в багажник и забыл про него. Всё закончилось экспертизой сравнения крови на полотенце и крови друга.Потом были мелкие косяки, и вот Игорь решил стать таксистом и работать на себя. Взял в кредит автомобиль почти отечественного легпрома. Повозил около года пассажиров, которых частенько возил в долг, а долг те не спешили отдавать, и в одну из поездок пассажир выходя из машины ни с того ни с сего барсеткой разбивает ему боковое стекло, бъет Игоря в лицо и мнет крыло машины. Далее суд, который обязал выплатить пассажира денежную компенсацию, которую тот даже не собирается выплачивать.Игорь очень любит всякие прибабахи для машины. У него и навигатор и регистратор и антирадар, и подсветки, чего только нет, чему я даже названия не знаю, причем всё достойного качества. Утром, уезжая с дополнительной работы сторожа, он завел машину и увидел, что видеорегистратор не включился. На работоспособность автомобиля это не влияет, и Игорек поехал домой. И как назло в то утро один из очень пьющих аборигенов решил в третий раз сбегать в магазин за «пузырьком». Он пересекал перекресток не по пешеходке, дорога скользкая, ноябрь месяц, и Игорек цепляет его, закидывая на капот.Абориген жив, перелом тазобедренной кости, у автомобиля бампер пластиковый частично разлетелся на кусочки. Один кусочек от бампера попал на самый край пешеходной полосы, сама авария в метрах 5 от пешеходки. Но этот кусочек стал неопровержимым доказательством того, что человек был сбит на пешеходке. И, напомню, в тот день регистратор не включился, а значит доказательств у Игоря не было. Почти месяц абориген отлежал в больнице и вдруг на 25 сутки умирает. Суд, приговор, лишение водительских прав. Когда забирал машину со штрафстоянки, регистратор включился, как ни в чём не бывало.Кроме косяков, связанных с вождением автомобилей, у него и по жизни их хватает, но там очень долго и очень много рассказывать.Когда я у него спросила: «Игорь, а может тебя кто-то проклял?» Он с уверенность сказал, что он в весь этот бред не верит.Правда была у него по молодости девушка, которая от него забеременела, а он не готов был стать отцом и мужем, да и расстался с ней. Но недавно с ней созвонился, увидев в «Одноклассниках». Она ему сказала, что ей пришлось сделать тогда аборт, а когда об этом узнала её бабушка, то сказала, что сделает всё, чтобы Игорёк жить спокойно не смог, что проклянёт его. И съездила к «бабке», прокляла.Но Игорёк всё равно не верит во всю эту ерунду.

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