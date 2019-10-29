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Истории из жизни

На съемной квартире

Квартира та была самой странной в моей жизни. Для тех, кто не читал описание, я переехала в нее, когда мама с отчимом съехались, жили там пару лет, мне было 9-11.


ИСТОРИЯ №1

Жили мы с котейкой. У родителей была спальня, а я, по факту, спала в зале. Через стенку друг от друга. Спальни с двух сторон круговой объединялись: с одной стороны - балконом, с другой - большим квадратным коридором, из которого можно было выйти на кухню, в ванную, в туалет и в обычный коридор с обувью. На всех дверях были круглые ручки, если помните, были раньше такие, где по центру - защелка. Если защелку закрыл, снаружи не попасть, изнутри же просто повернуть ручку, и защелка сама скинется.

Я вставала гораздо раньше родителей и садилась смотреть телек (передачи про животных). Кошка была со мной. Дверь в комнату я почему-то в тот день закрыла на защелку, хотя никогда так не делала, балкон и окно были закрыты (сквозняков не было). Сижу, смотрю свою планету животных и тут слышу - щелчок, как будто с моей стороны ручку двери повернули и защелка отщелкнулась. Дверь начала медленно открываться и в итоге ударилась об стену.

Кошка, которая сидела спокойно, вздыбилась и резко вылетела в коридор. Мне сразу же, мгновенно стало очень страшно, хотя никаких предпосылок. Я вышла за кошкой, которая носилась по коридору и истошно шипела. Встала между дверью в ванной и в туалет. И тут почувствовала, как в лицо ветер дует, и услышала вполне отчетливое женское: "А-а-а-а-а-х". На том все закончилось, но с тех пор я побаивалась одна оставаться. Деться, правда, было некуда, родители работали и уходили каждый день.

Также из-за этого случая, я думаю, что при сильном страхе у меня возникают слуховые галлюцинации.



ПЕРЕХОДИМ К ИСТОРИИ №2

Сидела я дома, конечно же телек, кошка. Родители задерживались на работе, а было почему-то уже достаточно темно, сумерки такие густые, наверное, была осень (в Ате осень достаточно теплая). Вдруг везде вырубили свет. Ну, мне че, надо чем-то себя развлечь, так что решила пойти погулять, а прежде - причесаться.

Зеркало было только в коридоре (большом квадратном, помните, где я тот голос и слышала), а там всегда было темнее всего, так как, как я выше писала, оттуда выходили двери во все комнаты, но в нем самом окон не было. Слегка светило в солнечные дни из обычного коридора. В общем, я зажгла свечку (помню, подумала еще, как бы не призвать кого случайно), встала у зеркала и начала причесываться. Темнело стремительно. Вдруг смотрю, а на меня из угла зеркала морда смотрит. Не кошачья, а человеческая, но волосатая. Я, короче, даже не помню, потушила ли я свечку, но по лестнице во двор неслась с удвоенной скоростью. Родителей дожидалась уже у подъезда.


РАССУЖДЕНИЯ

Вообще, встреч с домовыми у меня не было ни до, ни после, максимум - жил у бабушки с дедушкой в частном доме, но, видимо, какой-то совсем спокойный, так как случаев страха не припомню. А в этой квартире вечно что-то скрипело, шумело и шаркало. Иногда казалось, что в коридоре кто-то ходит, но это было ночью, и я сваливала всё на родителей. На кухне брякала посуда, шуршали пакеты, кошка куда-то иногда засматривалась и бегала. В общем, странностей хватало, но списывали на обычные факторы - старый пол, легкие землетрясения (в Ате бывают нередко, так что лично я их физически не ощущаю почти, пока рядом бокалы стучать не начнут).

Еще у меня в той квартире пропала кошка. Как помню, первый день зимы, все окна и двери закрыты, кошка нападает на меня ночью, мама ее хватает, унимает и уносит в коридор спать. Наутро встаем - кошки нет. Ни следа. Куда пропасть могла - непонятно. С мамой до сих пор вспоминаем и шокируемся. Она еще пару месяцев как после операции была, сиганула с балкона осенью, сломала лапу, наложили штифты. Уже не такая она была активная и "жидкая". Загадочно. Не иначе, как в параллельны кошачий мир ушла от обиды.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:27 by Kili_MПросмотров: 40Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Домовой квартира двери кошка шаги призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Barbelo
Сегодня, 19:41
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Публикаций: 0
Комментариев: 93
Больше второй рассказ понравился. Про лохматую морду.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 19:46
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 197
Два вопроса меня интересуют:
1. Куда же делась кошка...
2. Что было со светом в коридоре, если пришлось со свечкой идти?
Хорошие жуткие истории. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
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