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Истории из жизни

Пункт назначения

Рассказала попутчица в поезде:

После свадьбы я недолюбливала и немного побаивалась своего свёкра. Он казался мне суровым и при этом недалёким человеком.

Он постоянно косячил по мелочи, не выпускал изо рта папиросу, мало говорил, только поглядывал из-под густых бровей.

Когда я родила сына, не хотела, чтобы он проводил с дедом время. Но удивительным образом этот человек стал ангелом-хранителем для сына.

В два года сын выпал из окна второго этажа на даче на матрасы, которые внезапно вытащил просушиться свёкор.

В четыре года сын на моих глазах опрокинул кастрюлю с, как мне казалось, варящимся вареньем; но оказалось, свёкор забыл включить плиту!

В семь лет сын на моих глазах засунул гвоздь в розетку, но за минуту до этого свёкор случайно вырубил свет.

В 10 лет свёкор позвал сына поглядеть на гигантскую коровью лепёшку, и на место, где сидел сын, рухнула огромная сухая ветка.

В 13 лет сына свёкор забыл разбудить его на экскурсию, сын опоздал, а их школьный автобус попал в страшную аварию.

В 16 сын шёл к друзьям на Новый год, поскользнулся и упал головой на бетонные ступени, но ему ничего не было, потому что свёкор дал ему ради прикола свою гигантскую меховую шапку.

В 19 на сына возле подъезда ночью напал с ножом наркоман, но свёкор в это время решил тайком вылить протухшие щи с балкона, облил и, так сказать, деморализовал преступника.

Свёкра нет уже три года, с сыном за это время не произошло ничего плохого, он даже простудой не болел.
Мы шутим, что свёкор знал обо всех бедах, которые могли бы произойти с сыном, предотвратил их, а когда они закончились, смог спокойно уйти.

Я жалею только о том, что не сказала свёкру спасибо за всё.


Автор - Vipman84.
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Сегодня, 07:04 by ЛетягаПросмотров: 50Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Свёкор родственник хранитель совпадения

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 07:10
+1
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Свекр Ангел-Хранитель! А по жизни своей- косяк) Вот и думай теперь, накосячил ты или своим косяком спасаешь кого-то.
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Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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