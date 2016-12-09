Лучший друг

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:55

Причина: Авторская стилистика сохранена

Light_a_dark Просмотров: 53 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:55 by

Когда у родителей умер сторожевой пёс, они попросили нас найти по объявлению собаку. И тут, чисто случайно, оказалось, что знакомые ищут, кому пристроить щенка двортерьера. Мы его с радостью забрали.Этот лохматый комок безудержной радости постоянно хотел есть. Умудрился сожрать даже вареные овощи для салата, которые свекровь вынесла на крыльцо, чтобы они остыли.Щенок вырос в большого, лохматого, добродушного (для своих) пса. В это время моей младшей дочери было около 4 лет. Когда Лиза подходила к Джеку, он начинал облизываться и переступать с лапы на лапу. Я постоянно боялась, что он ее хочет укусить. Потом стало понятно, что он просто ее очень любит. Любит больше всех. Когда она подходила к нему, он ложился на спину и стонал от удовольствия, когда она ему чесала брюхо, что остальным позволял крайне редко.Небольшое отступление.Как-то мы купили Лизе ночную пижаму, на штанишках были нарисованы собачки, а на майке слева вверху - девочка с поводком, и, только придя домой, увидели, что на майке и на штанишках между принтами надпись: "Лиза и Джек".Прошли года, у Джека выявили дисплазию бедра. Он стал плохо ходить, но при виде Лизы, пытался все равно подойти к ней, превозмогая боль.Осенью обычно мы закрывали сезон регулярных поездок в деревню, так как помощи нашей больше не требовалось, и мы ездили туда только на праздники.Как-то в октябре Лиза проснулась утром, а на глазах - слезы. Когда я спросила у нее, что случилось, Лиза сказала, что ей приснился сон, что она в деревне, Джек абсолютно здоров и очень хотел с ней потанцевать, как танцуют собаки - положив лапы на плечи, они потанцевали, музыка была очень грустная, а потом он убежал.Естественно, когда мы позвонили родителям мужа, мы узнали, что Джек ночью ушел со двора (его в последнее время не привязывали, так как он плохо ходил). Через неделю им сказали, что видели в лесу мертвую собаку, похожую на нашу. Свёкор нашел Джека и похоронил.Мы и сейчас постоянно вспоминаем Джека, хотя прошло уже 8 лет.

Ключевые слова: Джек вещий сон лучший друг собака двортерьер авторская история

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