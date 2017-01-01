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Истории из жизни

Кладбище. Часть 2. Пэфэрос

Портрет

Ну вот, как и обещала, пишу продолжение первой истории о кладбище.

Случилось это совсем недавно, перед самым новым годом. ПэфэрОс - это свекор, вот о нём и пойдёт рассказ.

Последние три года мы живём на острове и в Фивы, на родину мужа, приезжаем только на Рождество, к 25-ому декабря. Наш дом закрыт, свет отключили, и жить приходится у свекровки. Я всех люблю, но на расстоянии, поэтому нечасто бывала у неё дома до отъезда из города, только когда уже отвертеться было невозможно. А тут пришлось жить в её доме неделю.

Ещё в том году заметила одну странность: как зайду в ванную комнату, сразу кто-то начинает дверную ручку вниз-вверх дёргать, как зайти хотел и в последний момент передумал. Я значения этому не придавала, думала, или сын, или свекровка, может, и муж. А вот в этом году было всё то же самое, только с одним лишь отличаем.

Утром муж повёз мать в центр по делам, а сын убежал в соседний дом к родной тётке, там у него братья двоюродные - близнецы, считай, одного возраста, и когда они встречаются, то поймать их и затащить в дом невозможно, даже есть не хотят.

Так вот, в доме я была совершенно одна, не считая многочисленных портретов покойного свёкра, которые развешаны по всем стенам комнат заботливой рукой моей свекровки. Куда ни ткнись - отовсюду смотрит усатый строгий дядька, даже рядом с иконостасом огромный портрет и куча маленьких фотографий. Ужас!

Попила я кофе, а потом решила в душ сходить, но перед тем, как идти, закрыла входную дверь изнутри, мало ли кто там ходит.

Зашла, дверку как положено закрыла, только блузку начала снимать - хрась! Дверная ручка опять начала вверх-вниз сама нажиматься. Я аж подпрыгнула от неожиданности, я же два года была уверенна, что это кто-то по ошибке вслед за мной зайти пытается.

Стою, смотрю на ручку, а она опять так медленно вниз поползла и скрип с лязгом такой характерный...

Схватилась я за железку эту, нажала (а ручка довольно тугая, надо с силой нажать, чтоб дверь открыть), и дверь ванной распахнула - никого, только холодом обдало, да так, что дрожь по всему телу пробежала. Я дверь опять закрыла и говорю:
- Отстань, достал уже.

В дверь что-то толкнулось и затихло. У меня, конечно, сразу догадки пошли нехорошие.

На следующий день, утром, смотрю: муж и свекровка куда-то наряжаются, спрашиваю, куда, мол, направляетесь? Муж сказал, что к отцу на кладбище поедут и спросил, хочу ли я вместе с ними. Я спросонья сказала, что не хочу, а потом мне как торкнуло. Надо же ехать обязательно, могилку на предмет активности проверить.

Кладбище от дома в пяти минутах езды, доехали мы в один момент.

Я уже было приготовилась к выслушиванию привычного шёпота и т.д., как грянула ужасная музыка прямо с кладбища. Ну, прямо целый концерт. Мы друг друга-то не слышали, надо было громко разговаривать между собой, какой уже тут шёпот и просьбы мёртвых.

Приближаясь к месту назначения, то есть к месту, где свёкор лежит, стало ясно, почему на кладбище такой тарарам. Немного подальше захоронения гивтЕй, это ещё хуже цыган, вернее, наши цыгане по сравнению с этим народцем - ну, как есть, все лютики-цветочки.

Так вот, на одной из могил, если так можно назвать этот помопезный шатёр возле громадной чёрной мраморной глыбы-памятника, собралось человек тридцать. И эти горем убитые гивти слушали ужасно заунывные песни и ещё подвывали следом в порыве своего горя и отчаяния.

В первый раз я пожалела, что ничегошеньки не услышу, а мне сегодня очень надо.

Пока муж со свекровкой зажигали лампадки и угольки, я изучала могилку. В принципе, там и изучать нечего было - могила активная по всем признакам. Тут ещё и свекровка охать начала, что забыла новое фото привезти, старое заменить. И всё удивлялась, что фотографии так быстро выцветают. А вот мне это совсем странным не показалось.

Тут мой муж решил пошутить, а юмор у него ещё тот:
- Когда ты умрёшь, я тебе тоже фотографию такую поставлю и памятник такой же сделаю. Напечатаю кучу одинаковых портретов и менять буду, как испортятся.

Я старалась войти в контакт со свёкром, но при таком гаме и мёртвые по второму разу помрут. Думала я в этот момент о другом, поэтому без обид, чисто на автомате сказала:
- Не-не, я запрещаю на мой памятник фото вешать, и в доме чтоб ни одной фотографии не было развешано. Если надо, то и письменное завещание напишу для особо одарённых.

И в этот момент меня кто-то или что-то сильно толкнуло в спину. Такой резкий толчок, я чуть вперёд не упала, прямо на свекровку.

С кладбища мы уходили под её причитания: "Да зачем ты нас оставил, да как же так" - и всё в этом духе .

Дома после обеда я погулялал, а потом решила прилечь. Спать я не хотела, просто надоело сидеть и стоять. Ушла я в дальнюю комнату подальше ото всех и прилегла на кровать.

Через какое-то время свекровка зашла в комнату отопление проверить. Дошла до радиатора у окна, а потом обратно. И вот, когда она почти поравнялась с моей кроватью, по днищу как шарахнуло снизу-вверх, аккурат под моей "пятой точкой". Грохот был знатный. Свекровка аж подпрыгнула, она думала, что я сплю, и кралась, как мышка, чтоб не разбудить. Потом она ещё долго искала, что там упало.... А когда бабка успокоилась и ушла из комнаты, я свёкру сказала:
- Даже и не думай, чтоб я твоей жене что-то сказала про музей на стенах в твою честь. Слушать она меня не будет, только греческая родня обгладает мои косточки. Сам разбирайся, а меня не тронь.

Не знаю, как свёкор будет свой загробный покой налаживать. Вот если поедем в следующем году на Рождество в Фивы, тогда и узнаю и вам расскажу.

P. S. Не спрашивайте, откуда я знаю, кто ко мне приходит. Это как будто вам надо знать содержание книги, если не прочитаете, то и не узнаете. А теперь представьте, что содержание этой книги по щелчку перешло в Ваше сознание. И Вы просто знаете...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 04:51
Сегодня, 04:51 by ErnestaПросмотров: 38Комментарии: 0
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Ключевые слова: Портрет кладбище дверь музыка могила авторская история

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