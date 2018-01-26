Родовая чаша

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kili_M Просмотров: 520 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 17:21 by

Я тут прочла историю про приворот и поняла, что есть у меня еще история, своя, личная, достойная публикации.Женщины все немного ведьмы, правда же? Многие из нас чувствуют обман, особенно со стороны близких. Это даже не шестое чувство, просто обстоятельства и напряжение наталкивают порой на мысли. Мы с мамой с полуслова многое понимаем.Я вот как-то раз встречалась с парнем, мы с ним всего 2 ночи вместе успели провести, а потом он на 2 недели "слёг в больницу". Меня еще корили, что я к нему с апельсинами не ездила. А когда встретились на общей сходке, я поняла, что он со своей бывшей спал. Ну, знаете, приходит он, целует меня в щеку, садится напротив, потом приходит его бывшая, зыркает на меня, и все стало ясно как день. Мы и словом не обмолвились, через 15 минут я просто подняла друга, и мы утопали в закат, а я залила свое поражение мартини. И он как-то тоже всё понял, не звонил, не писал после этого.Но я вообще об отчиме моем рассказать хотела. Он маму все время, что они вместе были (6 лет всего), уговаривал родить ему сына. Вот хочет он и всё. У самого дочь моего возраста, от первого брака. Он от первой жены к маме моей ушел, изменился сильно - косоглазие исправилось без операций, на хорошую работу попал, бизнес открыл, квартиру купили, ну и тогда мама все-таки решилась на ребенка. Родила ему мою сестренку. Мне на тот момент 13 лет было, сложный период, новая школа, ссоры с одноклассницами, жвачки в волосах, ненавистная математика и все такое.А тут еще ребенок, нЕдоедала (это чтоб вы с надоедала не перепутали). Как скелет маленький была, кожа да кости, мы все те фото удалили, страшно смотреть, но если нахожу - повторно ужасаюсь. Мама, разумеется, впала в нервяк и послеродовую депрессию, она у меня все свои переживания выражает злостью и криками. Ругалась со мной не редко, но я спокойная, как танк, а вот отчим видимо на этом фоне конкретно сломался.Через полгодика нашли мы ребенку "молочную маму", молока у нее много было, давала нам за копеечку, так выходили малышку, а мама ушла в консультанты по грудному вскармливанию. Отношения у них, тем не менее, всё не налаживались. Отчим отморозился, стал реже бывать дома, занимался "собой" - йога, теннис после работы, маму с собой брать отказывался. Мы обе чувствовали неладное, если я просто беспокоилась, что с мамой будет, то она совсем распереживалась.Еще в начале отношений отчим с мамой завели себе "родовую чашу" - японскую пиалушку для риса, ее чем-то крепким сверху обработали, обожгли и заговорили, я уж не помню кто, что, и зачем. Никогда не было интересно. Туда они клали крупы, фрукты и овощи, что-нибудь, что могло лежать долго. Ничего в чашке не тухло, что удивительно, просто высыхало.В период своего нервяка, мама одна взяла чашку, помыла и решила на ней вновь обвести заговоренные символы, типа восстановить связь родовую, в том числе с отчимом. И прямо в ее руках пиалка треснула и распалась напополам. Так мы и поняли, что это всё. Мама-то еще какое-то время не верила, а вот мне всё очень четко стало ясно. Ребенку был год, когда отчим признался, что весь этот год изменял маме.Я это всё к тому, что люди близкие все равно чувствуют, и если какой-то хрен с горы думает, что он все успешно скрыл от жены, то, скорее всего, дело в том, что она закрыла глаза на его проступки и не вмешивается в ход событий. Многие делают для себя именно такой выбор, чтобы семью не рушить, на разговор не выводить, но оно все равно в воздухе витает, вы меняетесь.

Ключевые слова: Измена родовая чаша дом отношения предательство авторская история

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