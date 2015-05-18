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Истории из жизни

Призрак старой квартиры

Давно, по студенчеству, еще в начале 2000-х, я снимал однушку в старом доме на пятом этаже в Улан-Удэ. Дом был построен черт знает сколько лет назад, а потому накопил немало занимательных и тревожащих воспоминаний. На каждой лестничной клетке было по две квартиры и располагались они друг напротив друга. В соседней квартире обосновалась странная бабка…

Она часто отсутствовала дома, оставив дверь своей квартиры распахнутой настежь! Но никто бы не рискнул приблизиться к этой жуткой норе. Вонь стояла там всегда несусветная! Пахло испражнениями, отбросами, дохлятиной какой-то. И мухи там роились постоянно. Я из любопытства краем глаза глянул, но заходить мне было туда омерзительно! Пару раз мы с этой старушенцией пересекались на лестничной площадке. И всегда она исподлобья зыркала на меня и что-то бессвязно бормотала, суча своими корявыми пальцами. Вникать в смысл происходящего мне совсем не хотелось. Хотелось одного – побыстрее свалить от этой безумной кикиморы и больше никогда её не видеть.

В первую же ночь, едва сгустились сумерки, и я выключил свет, раздалось тихое поскрипывание паркета. Ну, думаю, может, это старые доски рассыхаются или что-то в этом роде. Стараюсь заснуть. Не тут-то было! Половицы стали скрипеть громче, и скрип этот стал приближаться из коридора в комнату. Пол скрипел, будто под тяжестью чьих-то семенящих старческих шагов. Дверь приоткрылась (что это сквозняк, я уже как-то сомневался). За дверью никого не было. Только стало очень холодно. Скрип начал шагать по комнате. Мне даже слышно было чьё-то дыхание. Чувствую, кто-то сел мне на кровать. Ощутил, что она под кем-то вдруг прогнулась. Но в комнате, кроме меня, никого не было. В панике я включил свет! Никого. Всё стихло.

Теперь я спал только с ночником. Стыдно сказать, но мне было страшно. Я начал подозревать, что это ходит именно бабка-соседка! Но ведь она вроде живая?! Вроде. Или же она одной ногой в могиле, оттого её душа каким-то образом выходит из тела, пока она спит. Зачем же она преследует меня? Что ей от меня нужно?

Ночник не оказался спасением от бабки. Вырубало его после первой ночи регулярно! И опять эти страшные шаги. И дыхание (надсадное и хриплое, как у астматика).

Промучившись так неделю, я, обалдевший от бессонницы и этой ходячей невидимки, да и уставший покупать лампочки, так как в ночнике они взрывались, решился и набрал номер хозяина квартиры. Вкратце описал ситуацию. И сказал ему, что намерен съехать из этой пещеры с призраком, пока ЭТО меня не задушило! И плевать, что заплатил за два месяца вперёд! Мужик рассказу и возмущению моему нисколько не удивился. Только сказал печально: «У меня в этой квартире полгода назад мама умерла. От астмы…». Так вот это кто не давал мне покоя! А соседка-то оказалась и вовсе ни при чём.

Автор - Эдуард К.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 476Комментарии: 3
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Ключевые слова: Студенчество квартира соседка бабка страшные шаги дыхание невидимка призрак смерть мать астма

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