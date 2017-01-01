Домовой?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

dmp0477 Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:43 by

Произошло это со мной в детстве. Ребенок я был весьма впечатлительный, начитанный и несколько напуганный парой неудачно просмотренных фильмов и страшными историями.Родители довольно редко оставляли меня одного, дома всегда кто-то был. Но несколько раз за лето я оставался на день или полдня дома один. Как правило, я, находясь под впечатлением от чего-то, уж не помню точно чего: фильма, дворовой "страшилки" или книги, заперев дверь в квартиру, подпирал дверь в комнату креслом. Вот такой я был трусишка.В детстве мне взрослые не рассказывали, что в квартире живет домовой или еще какая-то сущность, все, в общем, были люди не религиозные, с высшим образованием и к мистике не склонные. Однако я чего-то боялся, уж не помню конкретно чего.Так вот, сижу я в комнате, дверь подпер и играю во что-то. Тут звонит телефон. Телефон стоял на тумбочке напротив двери в мою комнату, а над тумбочкой на стене висело зеркало, в котором отражалась дверь в комнату и часть стены слева от двери. В общем, зазвонил телефон, и я бросился отодвигать кресло от двери, чтобы взять трубку. Когда я открыл дверь, то на мгновение, всего на несколько секунд, я остановился и посмотрел в зеркало. То, что я увидел, едва не сделало меня седым душевнобольным заикой. По крайней мере, сейчас бы я свалился с сердечным приступом, но тогда детская психика как-то странно отреагировала и я воспринял увиденное как-то отвлеченно, будто происходящее не со мной, а с кем-то другим. В зеркале отражался кусок стены возле моей двери, открытая дверь и я в проеме, а слева, возле стены, стояло нечто, нечто совершенно не похожее ни на что, виденное мною до этого. Более того, я и до сих пор не могу подобрать подходящей аналогии. Какой-то "клубень" или отросток с какими-то щупальцами или перьями. Но это приблизительная аналогия, внешний вид был другой, просто это наиболее близкое из приходящего в голову. Просто стояло. С фильмами вроде "Нечто" и с рассказами Лавкрафта я не был тогда знаком даже понаслышке. Ни рисунок обоев, ни свет, ни тень, не могли дать основания для подобной картины. Что это было, я так и не понял. Я закрыл дверь и, не обращая внимания на звонивший еще несколько раз телефон, просидел возле открытой форточки, готовый, если "это" полезет в комнату, выброситься из окна. Родители восприняли мой рассказ как выдумку или галлюцинацию.

Ключевые слова: Телефон зеркало нечто авторская история

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