Не стоит ворожить

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

vikki z Просмотров: 277 Комментарии: 9 +2 Сегодня, 20:43 by

Наверное, многие переживали безответную любовь. Тяжело расставались с любимыми, близкими людьми. Но я свое мнение не изменю, до сих пор считаю, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя ворожить. Как бы тяжело не было. Всё однажды снова станут счастливыми. Эта история связана с моей родственницей и соседкой по площадке, которой, к сожалению, нет уже в живых. Эту историю она рассказала моей маме, а мама мне.Наталья в молодости была очень красивая девушка, это действительно так, я видела её фотографии. Но у неё был лишний вес, однако это не мешало ей ловить на себе взгляды мужчин. Она работала поваром на корабле. И так получилось, что очень ей запал в душу молодой моряк, а у того моряка была любимая девушка, которая его ждала, и они собирались пожениться. Он был гораздо младше Натальи. Он, конечно, объяснил ей как джентльмен, что любит девушку и придаваться страсти ради минутного влечения не собирается. Что настоящая любовь, она дороже. Тут Наталью такое зло одолело, что она решила сделать на моряка приворот. Считается, самый страшный приворот на месячных, их подливают в вино, читают заговор и подпаивают того, кого хотят присушить.Ну и действительно, стал моряк у неё бегать под ногами, в любви признаваться. А Наталья то уже присмотрела себе другого моряка постарше, поумнее. Это был мой дядя. И ей стал совершенно не интересен молодой моряк. Из рассказа мамы я узнала, что и дядя как-то опасался Наталью. Он думал, ну покрутит роман с красивой пышной поварихой, да и уедет домой. А не тут-то было, Наталья так вцепилась в моего дядю, без приворота. Она его тоже старше была. Что уехала с ним в Карелию, и стали они жить втроём, вместе с мамой моего дяди.Я помню с детства, теть Наташа ходила с нами за грибами, вкусно готовила, всегда красилась и хорошо одевалась. Но уже тогда что-то было нехорошее с ногами. Потом она уже еле-еле ходила, хотя по возрасту ещё была в расцвете сил. После она вообще не выходила из дома годами и, так можно сказать, полжизни она просидела дома. У неё постоянно что-то болело, часто вызывали скорую, и по дому она уже не могла особо передвигаться. И как-то она рассказала моей маме, что совершила очень страшный грех и, видно, Бог наказал её на полжизни болезнями. И сказала, что никогда нельзя ворожить, это большая беда. Теть Наташа умерла в 60, но учитывая, что она действительно всю жизнь промучилась. Просуществовала. Это, конечно, грустно. Мой дядя до сих пор живёт с мамой и больше так женщины и не нашёл. Он до последнего помогал теть Наташе и заботился о ней, даже когда она сильно болела. Это, конечно, заслуживает большого уважения, потому что многие молодые люди уходят от девушек по более банальным причинам. А тут такая преданность. Но за все приходится платить.

Ключевые слова: Моряк приворот мужчина авторская история

Другие, подобные истории: