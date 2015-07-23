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Истории из жизни

Не стоит ворожить

Наверное, многие переживали безответную любовь. Тяжело расставались с любимыми, близкими людьми. Но я свое мнение не изменю, до сих пор считаю, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя ворожить. Как бы тяжело не было. Всё однажды снова станут счастливыми. Эта история связана с моей родственницей и соседкой по площадке, которой, к сожалению, нет уже в живых. Эту историю она рассказала моей маме, а мама мне.

Наталья в молодости была очень красивая девушка, это действительно так, я видела её фотографии. Но у неё был лишний вес, однако это не мешало ей ловить на себе взгляды мужчин. Она работала поваром на корабле. И так получилось, что очень ей запал в душу молодой моряк, а у того моряка была любимая девушка, которая его ждала, и они собирались пожениться. Он был гораздо младше Натальи. Он, конечно, объяснил ей как джентльмен, что любит девушку и придаваться страсти ради минутного влечения не собирается. Что настоящая любовь, она дороже. Тут Наталью такое зло одолело, что она решила сделать на моряка приворот. Считается, самый страшный приворот на месячных, их подливают в вино, читают заговор и подпаивают того, кого хотят присушить.

Ну и действительно, стал моряк у неё бегать под ногами, в любви признаваться. А Наталья то уже присмотрела себе другого моряка постарше, поумнее. Это был мой дядя. И ей стал совершенно не интересен молодой моряк. Из рассказа мамы я узнала, что и дядя как-то опасался Наталью. Он думал, ну покрутит роман с красивой пышной поварихой, да и уедет домой. А не тут-то было, Наталья так вцепилась в моего дядю, без приворота. Она его тоже старше была. Что уехала с ним в Карелию, и стали они жить втроём, вместе с мамой моего дяди.

Я помню с детства, теть Наташа ходила с нами за грибами, вкусно готовила, всегда красилась и хорошо одевалась. Но уже тогда что-то было нехорошее с ногами. Потом она уже еле-еле ходила, хотя по возрасту ещё была в расцвете сил. После она вообще не выходила из дома годами и, так можно сказать, полжизни она просидела дома. У неё постоянно что-то болело, часто вызывали скорую, и по дому она уже не могла особо передвигаться. И как-то она рассказала моей маме, что совершила очень страшный грех и, видно, Бог наказал её на полжизни болезнями. И сказала, что никогда нельзя ворожить, это большая беда. Теть Наташа умерла в 60, но учитывая, что она действительно всю жизнь промучилась. Просуществовала. Это, конечно, грустно. Мой дядя до сих пор живёт с мамой и больше так женщины и не нашёл. Он до последнего помогал теть Наташе и заботился о ней, даже когда она сильно болела. Это, конечно, заслуживает большого уважения, потому что многие молодые люди уходят от девушек по более банальным причинам. А тут такая преданность. Но за все приходится платить.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:43 by vikki zПросмотров: 277Комментарии: 9
+2

Ключевые слова: Моряк приворот мужчина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 20:44
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Комментариев: 2 283
Так ворожба или приворот?
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: SAMIDARA
Сегодня, 20:55
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Комментариев: 169
Цитата: Estellan
Так ворожба или приворот?

Это почти синонимы.
Ворожба - это колдовские деяния в целом, а приворот - это как бы частный случай ворожбы.
Зарегистрирован: 1.06.2016
#3 написал: Estellan
Сегодня, 21:00
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Комментариев: 2 283
SAMIDARA
Не надо смешивать мягкое с теплым...
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#4 написал: SAMIDARA
Сегодня, 21:14
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Комментариев: 169
Цитата: Estellan
SAMIDARA
Не надо смешивать мягкое с теплым...

Мне даже интересно стало, а что тогда ворожба в вашем понимании?
Зарегистрирован: 1.06.2016
#5 написал: Estellan
Сегодня, 21:26
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Публикаций: 180
Комментариев: 2 283
SAMIDARA
Встречный вопрос: в чем отличие сатанистов от дьяволопоклонников?
Вопрос снимается, если ваш ответ: "Ничем".
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#6 написал: SAMIDARA
Сегодня, 21:54
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Комментариев: 169
Цитата: Estellan
SAMIDARA
Встречный вопрос: в чем отличие сатанистов от дьяволопоклонников?
Вопрос снимается, если ваш ответ: "Ничем".

Вопрос некорректный, так как ни сатанистов, ни дьяволопоклонников, формально не существует. Вернее они то есть, но у каждого такого индивида (или группы) свое собственное, индивидуальное понимание сатанизма. Кто-то считает это не более чем философией, для кого-то это просто обычная молодёжная субкультура, для кого-то это инверсия христианства, а для кого-то это религия и мистико-магическая традиция, в рамках которой почитается нечистая сила и совершаются колдовские обряды с её помощью.
Кто-то когда-то очень удачно выдал такую фразу: "Сколько существует сатанистов, столько существует и разновидностей сатанизма".
Как мне сравнивать сатанистов и дьяволопоклонников, если абсолютно каждый из представителей этих категорий имеет абсолютно разные представления о сатанизме/дьяволопоклонничестве? Это ведь абсолютно децентрализованные ... !(даже не знаю как их назвать: философии или религии?)
Вы меня своим вопросом поставили в тупик, и это очень не честно с вашей стороны! Ведь я так и не узнал что же такое ворожба в вашем понимании, хотя очень этого хотел.
Зарегистрирован: 1.06.2016
#7 написал: Estellan
Сегодня, 22:01
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Комментариев: 2 283
SAMIDARA
Подвид магической практики.
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#8 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:09
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Комментариев: 954
Хорошо вцепилась без приворота, что дядя за ней больной ухаживал. Это любовь называется, причём настоящая.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#9 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 22:25
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Комментариев: 562
Интересно, а есть такая девушка, которая может признаться сама, что приворожила? Я конечно не все истории тут прочла, но не помню таких. Всегда пишут о других женщинах.
По истории: что поделать, автор сама подвела итог. За всё надо в жизни платить. Только я думаю, что девушка того моряка всё узнала и смогла развернуть Натальин приворот, вот и болела она постоянно. Думаю было так
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
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