Призрак в общежитии

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

vikki z Просмотров: 738 Комментарии: 6 +10 Вчера, 16:56 by

Я верю, что все люди, которые встречаются на жизненном пути, не случайны. Они несут нам какую-то информацию. Делятся чем-то сокровенным. Мне часто попадаются люди, с которыми происходило что-то загадочное и мистическое. Возможно, я сама притягиваю таких людей, так как люблю мистику. Вот так случайно после работы, сидя в кафе, я познакомилась с женщиной. Её звали Наталья. Она приехала на заработки в северную столицу из Астрахани. Мы с ней нашли общий язык и даже подружились на какое-то время. Потом она уехала, пропала из социальных сетей. Я знаю, что у неё есть сын и надеюсь, что у неё все хорошо в жизни. Историю, которую вам поведаю, рассказала мне она. Именно с ней и приключилась эта история.Она работает маляром. Не боится никакой работы. Ей выделили комнату в общежитии. Однажды вечером она пришла с работы, уставшая, и отправилась в душ. Душевая была общая для женщин, там находилось несколько кабин. Когда она вошла, то увидела девушку, она сидела у стены и плакала. Волосы были чёрные, длинные. Наталья рассмотрела даже джинсы и кроссовки. Она рыдала и периодически всхлипывала. Наталья подумала, что она выпившая или под травой. Но прошла мимо, потому что была очень уставшая, ей хотелось скорее помыться и отдохнуть. Она не бездушный человек, просто сама выросла в детском доме и хотела, чтоб у её сына все было. А девочки могут плакать из-за чего угодно, даже из-за сломанного ногтя. Ведь главное, что она жива, не ранена, значит, просто истерика.Потом, сквозь поток воды, Наталья услышала: "Помоги мне!" Она помылась, когда вышла, девушки уже не было. Наверное, успокоилась. Вечером, на кухне с соседками-девчонками, за ужином они обсуждали прошедший день. Наталья спросила у девушек, которые давно уже живут в этом общежитии, что за девушка живёт тут? Она описала внешность, лица она, конечно, не видела, но примерно все должны понимать, что за человек живёт по соседству. Одна из девчонок побледнела и говорит: "А ты где её видела?" Наталья рассказала подробнее. Оказалось, что этой девушки нет в живых уже год. Её звали Викой, впрочем, как и меня. Год назад она сбросилась с 8 этажа общежития, потому что её сильно избивал муж. Ещё девушка рассказала, что по национальности она была армянка, очень красивая, и многим мужчинам она нравилась. Но, видимо, никого не оказалось рядом, чтобы её поддержать. Иногда человеку просто нужна моральная поддержка и плечо, в которое можно поплакаться. Наталья, конечно, испугалась, хотя это была не единственная история в её жизни, связанная с мистикой. После этого дух Вики стал приходить к ней во сне, но самое страшное, что напугало Наталью, это то, что во сне она приходила к ней, держа за руку сына Натальи. И просила о помощи. После этого Наталья ходила в церковь и каждый день читала молитвы. Дух перестал её беспокоить. Ну с общаги все-таки она переехала в другое место, сильно она испугалась за сына.

Ключевые слова: Общежитие призрак душевая авторская история

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