Предвестник несчастья

Фея леса Просмотров: 621 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 14:17 by

Решила поделиться с вами историей своей бабушки. На момент всего происходящего мне было лет 17-18 (2003 год), жили мы на Урале. Возможно, некоторые слышали про Чуйское землетрясение, которое произошло в 2003 году, как раз в той местности, где мы и жили - в республике Алтай, селе Акташ, Улаганского района. А переехать в Алтай мы решили в сентябре, как раз незадолго до проишествия. Недалеко от нас жила моя бабушка. Так вот, однажды она рассказала такую историю (далее с ее слов).Было поздно уже, а я все никак не могу уснуть. Толи на погоду суставы крутит да голова, болит, толи за день так устала. И хочу было заснуть, а никак! Лежу, смотрю в окно, ветер качает ветви высоких елей и пихты во дворе, смотрю на теплый свет фонаря во дворе, как его качает со стороны в сторону, и он издает поскрипывающий звук, от которого постепенно начинаю засыпать… Но вот, не знаю сколько времени прошло, я открываю глаза, и понимаю, что не могу пошевелиться. Все тело будто бы парализованное. Глазами двигать могу, туда-сюда, а ни встать, ни закричать – никак. То и дело, пытаюсь выдавить из себя хотя бы мычание – без толку. И такой страх охватил меня, такая паника, думала, что сердце вот-вот остановится. И я слышу, как кто-то подходит к входной двери, слышу тяжелые, грузные шаги. Еще удивилась, как это, собаки мирно себе спят, а кто-то чужой по двору шастает. Вор, скорее всего, решил пробраться и потравил животину, во дворе, раз не слышно лая собак. Шаги прекратились, кто-то подошел к двери, и открыл ее. Тут меня охватила не просто паника, а самый настоящий страх! Не могу ни кричать, ничего! Все тело оцепеневшее. Дверь со скрипом отворилась (хотя я точно помню, что закрывала ее на замок, а затем на тяжелый засов!), и шаги направились в сторону моего дивана. Я начала мысленно читать молитвы, все, которые знала, которые сама придумывала на ходу. Этот кто-то остановился около дивана, и я почувствовала тяжесть, будто на меня всем весом навалились сзади. И первое, что мне пришло в голову, это спросить: «К добру или к худу?». Естественно, спросить мысленно, так как говорить я не могла. И через не которое время я услышала звук, похожий на шипение: «Ххххх, ххххдо». Я отключилась.А утром, примерно в начале девятого утра произошло страшное землетрясение, силой в 8 баллов. Значительно пострадал поселок. Бабушкин дом очень сильно пострадал, сама она осталась жива, несколько ушибов только. Она полагает, что это был домовой, который пытался предупредить ее об опасности. Вот такая история.

Ключевые слова: Домовой несчастье Предупреждение беды авторская история

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