Вещий сон на острове Главрыба

Новость отредактировал Фея леса - Вчера, 13:19

Фея леса Просмотров: 1 143 Комментарии: 22 +23 Вчера, 11:49 by

Только последние несколько лет я начала верить в различные мистические вещи, и, более того, они стали со мной постоянно происходить. Говорят, что есть такое свойство у окружающей нас непознанной материи – она показывает свою непонятную сторону только тем, кто в нее верит. Скептики же живут в мире без чудес – потому что им их и «не показывают».В моей же жизни постоянно происходят различные совпадения, загадочные события, удивительные истории. Однако этот случай произошел много лет назад, когда я сама еще не верила в чудеса. Но после нескольких таких историй моя вера в то, что наш мир живет по строгим материальным законам, несколько поколебалась. И с каждым годом я все больше убеждаюсь – в нашей жизни бывает много удивительных и мистических вещей…Произошла эта история 20 лет назад, в конце 90-х годов. В то время мой муж работал на рыбном заводе, и мы с ним и нашим маленьким сыном жили на острове Главрыба посреди Невы. Наши друзья и родственники остались в Санкт-Петербурге, и виделись мы с ними всего несколько раз в год. Времена были тяжелые, работать приходилось много, а денег не хватало даже на дорогу, так что в гости к друг другу мы ездили очень редко.Тем более, что добраться до острова без машины были трудно – от Петербурга до наших мест вообще-то ходили маршрутки (до поселка им. Свердлова), но часть пути – около 7 километров, надо было пройти пешком.Мобильные телефоны тогда имелись только у самых богатых, поэтому и созваниваться возможности тоже не было. Тем более, что обычный телефон на заводе был один, и тот в кабинете у директора, и пользоваться им можно было только в экстренных случаях. Так мы и жили – в информационном вакууме и скучая по друзьям.Однажды зимой, под Новый год, мы все же выбрались в город, встретились там с друзьями и узнали, что жена одного нашего друга, Вити, ждет ребенка, и где-то в июне-июле он должен появиться на свет. Мы порадовались за Витю и отправились обратно на остров.Прошли зима, весна, наступило лето. И вот, однажды мне приснился сон. Как будто бы на наш остров приехал Витя и сказал: «У меня сегодня родился мальчик, мы назвали его Андреем». Утром я рассказала сон мужу, мы еще обсудили эту тему – интересно, родился ли уже у Витьки ребенок на самом деле, и кто – мальчик или девочка (УЗИ тогда еще почти не делали, и пол его ребенка был неизвестен).И вот спустя несколько часов на острове вдруг появился счастливый Витя – который прошел пешком несколько километров, чтобы сообщить нам, что сегодня у него родился ребенок, мальчик, и они с женой назвали его Андреем! Даже мой муж, который является скептиком и не верит в различные мистические вещи, очень хорошо помнит этот случай и наше удивление в тот день – ведь мой сон сбылся тут же и буквально до мелочей…А я с тех пор начала буквально присматриваться к своим снам – а вдруг мне покажут еще что-нибудь удивительное, и часто это действительно происходит…Автор - Наталья Трубиновская, исследователь працивилизаций.

Ключевые слова: Вещий сон сны мистика в жизни

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