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Истории из жизни

Вещий сон на острове Главрыба

Только последние несколько лет я начала верить в различные мистические вещи, и, более того, они стали со мной постоянно происходить. Говорят, что есть такое свойство у окружающей нас непознанной материи – она показывает свою непонятную сторону только тем, кто в нее верит. Скептики же живут в мире без чудес – потому что им их и «не показывают».

В моей же жизни постоянно происходят различные совпадения, загадочные события, удивительные истории. Однако этот случай произошел много лет назад, когда я сама еще не верила в чудеса. Но после нескольких таких историй моя вера в то, что наш мир живет по строгим материальным законам, несколько поколебалась. И с каждым годом я все больше убеждаюсь – в нашей жизни бывает много удивительных и мистических вещей…

Произошла эта история 20 лет назад, в конце 90-х годов. В то время мой муж работал на рыбном заводе, и мы с ним и нашим маленьким сыном жили на острове Главрыба посреди Невы. Наши друзья и родственники остались в Санкт-Петербурге, и виделись мы с ними всего несколько раз в год. Времена были тяжелые, работать приходилось много, а денег не хватало даже на дорогу, так что в гости к друг другу мы ездили очень редко.
Тем более, что добраться до острова без машины были трудно – от Петербурга до наших мест вообще-то ходили маршрутки (до поселка им. Свердлова), но часть пути – около 7 километров, надо было пройти пешком.
Мобильные телефоны тогда имелись только у самых богатых, поэтому и созваниваться возможности тоже не было. Тем более, что обычный телефон на заводе был один, и тот в кабинете у директора, и пользоваться им можно было только в экстренных случаях. Так мы и жили – в информационном вакууме и скучая по друзьям.

Однажды зимой, под Новый год, мы все же выбрались в город, встретились там с друзьями и узнали, что жена одного нашего друга, Вити, ждет ребенка, и где-то в июне-июле он должен появиться на свет. Мы порадовались за Витю и отправились обратно на остров.

Прошли зима, весна, наступило лето. И вот, однажды мне приснился сон. Как будто бы на наш остров приехал Витя и сказал: «У меня сегодня родился мальчик, мы назвали его Андреем». Утром я рассказала сон мужу, мы еще обсудили эту тему – интересно, родился ли уже у Витьки ребенок на самом деле, и кто – мальчик или девочка (УЗИ тогда еще почти не делали, и пол его ребенка был неизвестен).

И вот спустя несколько часов на острове вдруг появился счастливый Витя – который прошел пешком несколько километров, чтобы сообщить нам, что сегодня у него родился ребенок, мальчик, и они с женой назвали его Андреем! Даже мой муж, который является скептиком и не верит в различные мистические вещи, очень хорошо помнит этот случай и наше удивление в тот день – ведь мой сон сбылся тут же и буквально до мелочей…

А я с тех пор начала буквально присматриваться к своим снам – а вдруг мне покажут еще что-нибудь удивительное, и часто это действительно происходит…


Автор - Наталья Трубиновская, исследователь працивилизаций.
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Новость отредактировал Фея леса - Вчера, 13:19
Вчера, 11:49 by Фея лесаПросмотров: 1 143Комментарии: 22
+23

Ключевые слова: Вещий сон сны мистика в жизни

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:11
+4
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Публикаций: 92
Комментариев: 5 787
Очень мило. blush . Но неужели Витя не мог просто отбить телеграмму noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 12:15
+6
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Публикаций: 35
Комментариев: 929
Цитата: зелёное яблочко
Очень мило. . Но неужели Витя не мог просто отбить телеграмму

Витя хотел выпить)
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#3 написал: Летяга
Вчера, 12:54
+3
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 840
Комментариев: 8 978
Цитата: Light_a_dark
Витя хотел выпить)

По такому поводу - не грех))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:02
+3
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 92
Комментариев: 5 787
Цитата: Light_a_dark
Витя хотел выпить)

Вите надо выйти sweat_smile
Пить можно и у себя на работе)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 13:03
+6
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Публикаций: 35
Комментариев: 929
Цитата: зелёное яблочко
Пить можно и у себя на работе)))

Пить-да, а нажраться только у друга)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#6 написал: Lotus
Вчера, 13:49
+4
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 57
Мне так однажды приснился сон, что невестка родила девочку и назвала ее Альбиной. На тот момент о ее беременности мы знали. Когда я рассказала ей этот сон , она наверное уже тогда решила так назвать дочку.
Зарегистрирован: 25.01.2018
#7 написал: Tigger power
Вчера, 14:56
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2344|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 101
Цитата: зелёное яблочко
Очень мило. blush . Но неужели Витя не мог просто отбить телеграмму noknow

Счастье окрыляет и придает неимоверные силы, вот и пошел пешком, ну и чтобы еще и весь адреналин выработать) почему многие от радости начинают прыгать как сумасшедшие и хлопать в ладоши)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#8 написал: Jako tako
Вчера, 15:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 113
Для меня здесь самая большая мистика - что мужчины могут так радоваться ребёнку *шутка*. smile
Вещий сон чистой воды.
Поставила плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#9 написал: Sisi
Вчера, 16:37
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 80
Вот делать нечего, переться в тот же день черт знает куда.. точно выпить... Прибила бы)
У меня муж 2 дня , пока мы в роддоме были , драил квартиру и шторы стирал ( хотя они были свежие)
Зарегистрирован: 1.07.2019
#10 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:47
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 92
Комментариев: 5 787
Цитата: Sisi
драил квартиру и шторы стирал

Где такие водятся? sweat
Працтите… Как вспомню как в своё время влипла…
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#11 написал: Kinigos
Вчера, 17:24
+3
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Цитата: Jako tako
Вещий сон чистой воды.

Было дело- встретила бывшую сотрудницу, та на первом триместре. Поговорили, разошлись (к слову, не подруга, общались очень редко). Через какое-то время сон- родила. Пишу ей- как дела, когда срок? Отвечает (не помню точно)- этак через месяц. Вечером мне пишет: сегодня родила. Я думаю, при нашей встрече наверное уж спрашивала её, когда родит, ну и просто моё подсознание сыграло.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#12 написал: DRUID
Вчера, 17:48
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (278|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 336
Такое бывает, мне дочь приснилась в 4 - х летнем возрасте, когда я была на третьем месяце и не знала кто родится. Она мне и имя свое сказала, так что придумывать не пришлось. И выглядила точь в точь, карие глаза губки вишенки, цвет волос всё совпало.

Сегодня ночью сон приснился просто финиш. Снится дворец арабского шейха, гарем, комната одной из жён. Играет восточная музыка девушка двигается в соответственном танце. Вдгуг резко врубается электронный музон и она чеканит движения в стиле робота.
И я просыпаюсь. Я очень далека от этой темы. Что творит мозг с нашим подсознанием.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#13 написал: Kinigos
Вчера, 17:52
+2
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Цитата: зелёное яблочко
Где такие водятся?

Чаще это брат своих сестер. Мужчины, выросшие с сестрами, лучше знают и понимают женщин.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#14 написал: conjure one
Вчера, 19:24
+2
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 728
Разбавлю дамские комментарии и плюсану, пожалуй) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#15 написал: Sisi
Вчера, 21:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 80
Цитата: Kinigos
Цитата: зелёное яблочко
Где такие водятся?

Чаще это брат своих сестер. Мужчины, выросшие с сестрами, лучше знают и понимают женщин.

Одын , совсэм одын...
Мне кажется просто он взрослый был, разумный , 37 лет все таки мальчику было..
Зарегистрирован: 1.07.2019
#16 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 932
Вещий сон, без всяких заковырок. По поводу выпить... Встречаю знакомую, знаю, что она на днях стала бабушкой. Выглядит ужасно. Оказывается, забрала дочь с внуком из роддома и похоронила зятя. Зятю 27, спортсмен, не пьющий. Но.... сын же родился, друзья тут как тут. Отмечали два дня, к ночи ближе стало плохо. Короче обнаружили его около туалета на полу, захлебнулся рвотой.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#17 написал: Бояка
Вчера, 22:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Раз уж тут затронута тема снов -то вдруг кто -то сможет растолковать мне один мой сон который приснился недели две три назад.
Вижу девушку во сне с изуродованным лицом от пожара , ни одного живого места нет , все лицо испещеренно шрамами , но меня безумно тянет к ней целоваться , и я целовался .только стоит ей отстраниться от моих губ и меня тут же накатывает волна тоски и , я снова тянусь к её губам что бы получить свой вожделенный поцелуй .
Вот что бы это значило?? К чему бы это ?? Сразу скажу , что я брезгвителен очень к внешнему виду .
Зарегистрирован: 26.07.2015
#18 написал: Kinigos
Вчера, 22:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Цитата: conjure one
Разбавлю дамские комментарии и плюсану, пожалуй) +++

Цитата: Мария Сайгина
Вещий сон, без всяких заковырок. По поводу выпить... Встречаю знакомую, знаю, что она на днях стала бабушкой. Выглядит ужасно. Оказывается, забрала дочь с внуком из роддома и похоронила зятя. Зятю 27, спортсмен, не пьющий. Но.... сын же родился, друзья тут как тут. Отмечали два дня, к ночи ближе стало плохо. Короче обнаружили его около туалета на полу, захлебнулся рвотой.

Нелепо как. Кто же ему в рот вливал, сам ведь...
По поводу умереть... Сегодня, пришедши на работу, узнаю новость- умер сотрудник. Ночью, во сне, на рабочем месте. На фоне полного благополучия и отменного здоровья. Только рассчитался с ипотекой, выплатил последние алименты, через несколько дней юбилей собирался отмечать- полтинник (уже и ресторан заказан был). Вот, казалось бы, человек на пороге жизни в своё удовольствие и тут на тебе..(причина так и не ясна, по вскрытию- всё чисто, ни одного тромба в сосудах, и обнаружили его в такой спокойной, умиротворенной позе, как спал). Впечатление одно- рассчитался с долгами и умер от счастья.
Не в тему, я просто под впечатлением от такой игры судьбы.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#19 написал: Sisi
Вчера, 23:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 80
Цитата: Kinigos
Цитата: conjure one
Разбавлю дамские комментарии и плюсану, пожалуй) +++

Цитата: Мария Сайгина
Вещий сон, без всяких заковырок. По поводу выпить... Встречаю знакомую, знаю, что она на днях стала бабушкой. Выглядит ужасно. Оказывается, забрала дочь с внуком из роддома и похоронила зятя. Зятю 27, спортсмен, не пьющий. Но.... сын же родился, друзья тут как тут. Отмечали два дня, к ночи ближе стало плохо. Короче обнаружили его около туалета на полу, захлебнулся рвотой.

Нелепо как. Кто же ему в рот вливал, сам ведь...
По поводу умереть... Сегодня, пришедши на работу, узнаю новость- умер сотрудник. Ночью, во сне, на рабочем месте. На фоне полного благополучия и отменного здоровья. Только рассчитался с ипотекой, выплатил последние алименты, через несколько дней юбилей собирался отмечать- полтинник (уже и ресторан заказан был). Вот, казалось бы, человек на пороге жизни в своё удовольствие и тут на тебе..(причина так и не ясна, по вскрытию- всё чисто, ни одного тромба в сосудах, и обнаружили его в такой спокойной, умиротворенной позе, как спал). Впечатление одно- рассчитался с долгами и умер от счастья.
Не в тему, я просто под впечатлением от такой игры судьбы.

Обалдеть, и бывает же такое счастье...
Зарегистрирован: 1.07.2019
#20 написал: Kinigos
Вчера, 23:20
+2
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Цитата: Бояка
Вот что бы это значило?? К чему бы это ?? Сразу скажу , что я брезгвителен очень к внешнему виду .

Может, пора уже начинать видеть не оболочку, а человека под ней?

Цитата: Sisi
Обалдеть, и бывает же такое счастье...

Да на ум больше ничего не приходит. Освободился душой от долгов и спокойно ушёл. Никаких предпосылок не было, в организме ни ядов, ни токсинов, ни болезней.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#21 написал: Jako tako
Вчера, 23:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 113
Цитата: Kinigos
Цитата: Jako tako
Вещий сон чистой воды.

Было дело- встретила бывшую сотрудницу, та на первом триместре. Поговорили, разошлись (к слову, не подруга, общались очень редко). Через какое-то время сон- родила. Пишу ей- как дела, когда срок? Отвечает (не помню точно)- этак через месяц. Вечером мне пишет: сегодня родила. Я думаю, при нашей встрече наверное уж спрашивала её, когда родит, ну и просто моё подсознание сыграло.

Интересно. Как вот это охарактеризовать? Как совпадение или как экстрасенсорику?
Зарегистрирован: 14.09.2019
#22 написал: Kinigos
Сегодня, 00:41
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Цитата: Jako tako
Интересно. Как вот это охарактеризовать? Как совпадение или как экстрасенсорику?

Я подумала ни то и не другое. Сухая логика. В разговоре, наверняка я спрашивала, когда родит, вот подсознание мне и напомнило. Хотя, раньше срока..может я сама на подкорке забыла дату.
Зарегистрирован: 5.10.2019
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