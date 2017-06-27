Вещие сны скептика до мозга костей

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

ИльяАхвердов Просмотров: 715 Комментарии: 9 +18 Сегодня, 13:09 by

Хочу начать свой рассказ с того, что не верю и никогда не верил ни в какие мистические явления, а также в вещие сны, гадания, астрологию и так далее, в общем, по своей натуре являюсь прирожденным скептиком. Всегда заходил на этот сайт только из-за раздела "Смертельные файлы", бывает интересно почитать про различные странные сайты, программы и так далее. Со сверхъестественным я никогда в жизни не сталкивался. Тем не менее мне хочется поделиться с вами кое-какими интересными наблюдениями.Уже как несколько лет я регулярно замечаю странную особенность в своих снах. Они действительно сбываются. Хочется поделиться наиболее яркими из них.Первый подобный случай случился года 4 назад. Приснилось мне, как я встретил во дворе моей родной многоэтажки свою давнюю знакомую, которая мне нравилась еще в раннем юношестве, с которой я не виделся очень долгое время. И как ни странно, буквально через день я действительно встретил её около своего подъезда. Казалось бы, ничего удивительного, обычное совпадение, но интересным мне показалось то, что абсолютно всё совпало с моим сном. Темное время суток, тусклое освещение, даже одежда девушки была точь-в-точь как в моём сне. Я задумался на счёт этого, но большого значения не придал, мало ли, бывают в жизни и не такие совпадения.Второй случай был более интересным. Приснилась мне моя старшая сестра, очень недовольная была она в этом сновидении, рассказывает мне, что расстаётся со своим бойфрендом, разлюбила, говорит. Этот сон показался мне весьма странным, ведь наяву у моей сестры были отличные отношения с её парнем, не верилось мне, что они могут разбежаться. И что вы думаете? Они расстались через месяц-два после этого сна. Разлюбила, говорит, и всё. Надоел до смерти.Очередной случай произошел совсем недавно, в конце прошлой осени, и был связан с нашим домашним любимцем, котом, вислоухим британцем. Снится мне, что в нашей квартире потоп. В квартире настоящий бассейн, хоть плавай. А кот наш прячется от воды, пытается забраться как можно выше по мебели, чтобы вода его не достала, при этом на руки не дается, злится, но молчит, не шипит и смотрит на меня своими большими, грустными глазами. А я чувствую, что нужно его спасти, а как, не понимаю. На руки кот не даётся даже силой, а вода поднимается всё выше и выше. Проснулся я в тот день с плохим настроением, чувствую, что-то не то с котом, болеет. Хотя до этого подобных мыслей никогда не было и кот выглядел вполне здоровым. И, как не сложно догадаться, в течение месяца кот скончался. Сильно похудел буквально за пару недель, перестал есть и в течение месяца умер. Не помогли ни ветеринарные инъекции, ни таблетки, абсолютно всё оказалось бесполезным.Ещё один сон также был связан с животным. Решили мы семьёй через некоторое время после смерти нашего кота взять маленького котёнка. И вскоре после этого снится мне этот котик, как я играю с ним, он веселый и активный. Ничего не предвещает беды, но вдруг ураганный ветер врывается в комнату, сносит по пути дверь, и в открытое окно улетает тот самый котенок. Я не успеваю за ним. Всё. В то утро я опять проснулся грустным и опустошенным. На душе неспокойно, предчувствую скорую потерю. И так оно и вышло, буквально через пару дней котёнка пришлось отдать в добрые руки. У тети разыгралась сильнейшая аллергия, с которой было невозможно свыкнуться.Помимо этих совпадений, у меня было еще примерно столько же "вещих" снов за последние несколько лет. Но эти истории не настолько значимые и интересные, чтобы делиться ими с вами.Было бы очень интересно узнать природу таких явлений. Неужели наш мозг может предсказывать, предугадывать какие-то события на основе наших личных переживаний и эмоций? Или же это обычные, банальные совпадения? Что скажете?

Ключевые слова: Вещие сны расставание коты смерть авторская история

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