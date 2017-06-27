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Истории из жизни / Сны

Вещие сны скептика до мозга костей

Хочу начать свой рассказ с того, что не верю и никогда не верил ни в какие мистические явления, а также в вещие сны, гадания, астрологию и так далее, в общем, по своей натуре являюсь прирожденным скептиком. Всегда заходил на этот сайт только из-за раздела "Смертельные файлы", бывает интересно почитать про различные странные сайты, программы и так далее. Со сверхъестественным я никогда в жизни не сталкивался. Тем не менее мне хочется поделиться с вами кое-какими интересными наблюдениями.

Уже как несколько лет я регулярно замечаю странную особенность в своих снах. Они действительно сбываются. Хочется поделиться наиболее яркими из них.

Первый подобный случай случился года 4 назад. Приснилось мне, как я встретил во дворе моей родной многоэтажки свою давнюю знакомую, которая мне нравилась еще в раннем юношестве, с которой я не виделся очень долгое время. И как ни странно, буквально через день я действительно встретил её около своего подъезда. Казалось бы, ничего удивительного, обычное совпадение, но интересным мне показалось то, что абсолютно всё совпало с моим сном. Темное время суток, тусклое освещение, даже одежда девушки была точь-в-точь как в моём сне. Я задумался на счёт этого, но большого значения не придал, мало ли, бывают в жизни и не такие совпадения.

Второй случай был более интересным. Приснилась мне моя старшая сестра, очень недовольная была она в этом сновидении, рассказывает мне, что расстаётся со своим бойфрендом, разлюбила, говорит. Этот сон показался мне весьма странным, ведь наяву у моей сестры были отличные отношения с её парнем, не верилось мне, что они могут разбежаться. И что вы думаете? Они расстались через месяц-два после этого сна. Разлюбила, говорит, и всё. Надоел до смерти.

Очередной случай произошел совсем недавно, в конце прошлой осени, и был связан с нашим домашним любимцем, котом, вислоухим британцем. Снится мне, что в нашей квартире потоп. В квартире настоящий бассейн, хоть плавай. А кот наш прячется от воды, пытается забраться как можно выше по мебели, чтобы вода его не достала, при этом на руки не дается, злится, но молчит, не шипит и смотрит на меня своими большими, грустными глазами. А я чувствую, что нужно его спасти, а как, не понимаю. На руки кот не даётся даже силой, а вода поднимается всё выше и выше. Проснулся я в тот день с плохим настроением, чувствую, что-то не то с котом, болеет. Хотя до этого подобных мыслей никогда не было и кот выглядел вполне здоровым. И, как не сложно догадаться, в течение месяца кот скончался. Сильно похудел буквально за пару недель, перестал есть и в течение месяца умер. Не помогли ни ветеринарные инъекции, ни таблетки, абсолютно всё оказалось бесполезным.

Ещё один сон также был связан с животным. Решили мы семьёй через некоторое время после смерти нашего кота взять маленького котёнка. И вскоре после этого снится мне этот котик, как я играю с ним, он веселый и активный. Ничего не предвещает беды, но вдруг ураганный ветер врывается в комнату, сносит по пути дверь, и в открытое окно улетает тот самый котенок. Я не успеваю за ним. Всё. В то утро я опять проснулся грустным и опустошенным. На душе неспокойно, предчувствую скорую потерю. И так оно и вышло, буквально через пару дней котёнка пришлось отдать в добрые руки. У тети разыгралась сильнейшая аллергия, с которой было невозможно свыкнуться.

Помимо этих совпадений, у меня было еще примерно столько же "вещих" снов за последние несколько лет. Но эти истории не настолько значимые и интересные, чтобы делиться ими с вами.

Было бы очень интересно узнать природу таких явлений. Неужели наш мозг может предсказывать, предугадывать какие-то события на основе наших личных переживаний и эмоций? Или же это обычные, банальные совпадения? Что скажете?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:09 by ИльяАхвердовПросмотров: 715Комментарии: 9
+18

Ключевые слова: Вещие сны расставание коты смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:28
+1
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Возможно с этих случаев начнётся в Вашей жизни следующий уровень игры и Вы разглядите таки мистику.
Истории нормальные, плюсую.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:29
+1
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Комментариев: 7 526
Бывают вещие сны, не спорю. По моему это просто плод переживаний и проецировать их на жизнь не стоит. Совпало и совпало, и всё тут, можете назвать вещим. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 14:06
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 86
Я думаю, что это прям настоящие вещие сны. А откуда они и почему сбываются кто ж знает. Хорошо ещё, что плохие сны были только о котах. А то так приснится плохо кто то из близких и дергайся потом. Хочу пожелать вам, автор, только хороших снов!
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:07
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Онлайн
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Публикаций: 3
Комментариев: 184
У меня так же постоянно, только на яву. О ком подумаю, что встречу на улице и встречаю, особенно тех, кого видеть совсем не хочу. Подумал о нем - тут как тут. А вы может во снах представляете и как-то это сбывается. Может мысли материальных не только на яву но и во снах? +
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 14:56
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Публикаций: 12
Комментариев: 1 762
У тети разыгралась сильнейшая аллергия, с которой было невозможно свыкнуться
а от предыдущего котика у тети что, не было аллергии? странно
а на счет вещих снов, то хорошо, когда можно их разгадать и принять превентивные меры
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#6 написал: den_ing
Сегодня, 17:36
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Публикаций: 2
Комментариев: 205
Как по мне, к снам нужно относится осторожно, недооценивать их нельзя, но и впасть в прельщение ими - дело страшное: можно действительно заинтересовался мистикой и видеть потусторонее; или впасть в гордость; или начать видеть знаки во всем, т.е. верить в знаки, а не в промысел.
Когда мне снится "вещее", я все же стараюсь родным позвонить и прошу поберечься, после чего пытаюсь всячески себя смирить.
Думайте, для чего-то это с вами происходит, не исключайте искушения.
Зарегистрирован: 10.09.2014
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 17:54
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Вы знаете, а я подумала ,возможно это не сны вещие,а вы проецируете события своим сознанием? Хотя мотивов я не могу объяснить
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: ИльяАхвердов
Сегодня, 19:46
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Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: Pmariam
У тети разыгралась сильнейшая аллергия, с которой было невозможно свыкнуться
а от предыдущего котика у тети что, не было аллергии? странно
а на счет вещих снов, то хорошо, когда можно их разгадать и принять превентивные меры

Да, именно так, дело в том, что на старого кота аллергии не было. Почему появилась - непонятно.
Зарегистрирован: 3.10.2013
#9 написал: Nadezhda9
Сегодня, 22:22
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Комментариев: 286
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Зарегистрирован: 4.10.2016
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