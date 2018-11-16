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Истории из жизни

Это пришло вечером

Каждое лето, почти всю свою жизнь, я езжу на озеро Селигер.
В этой области находится много маленьких деревень, в одной из которых мы снимаем дом. Нашей соседкой была Бабушка, которая увлекалась мистикой. На крыльце её дома всегда висели разные висюльки из веточек и коры, стояли небольшие поделки из дерева и в дорогу она нас всегда угощала земляникой и малиной, в общем, хорошая Бабушка.

Однажды, когда мы в очередной раз приехали в эту деревеньку, мы (я и моя мама) узнали о том, что недели за две до нашего приезда умер батюшка, который не очень хорошо к нам относился. Всю свою жизнь нашу семью не жаловали в церкви, ещё моему дедушке говорили, что у него «бес за спиной», а моей маме вообще сказали не появляться в одной церкви, с тех пор наши отношения с церковью стали прохладными. В деревне начали шептаться, мол без батюшки теперь деревня без защиты останется. Наша соседка также нам сказала уезжать поскорее, но мы решили остаться, так как отпуск ограничен, а деньги за дом уже уплачены.

В первую ночь у меня разболелась голова, я уснул только с восходом. Во вторую ночь мне приснился сон:

я нахожусь с местными ребятами в этой самой деревне, но мы там одни, деревня не очень большая и находится рядом с лесом. Мы зашли в крайний из домов и увидели нечто... Оно сидело под столом и громко чавкало, Оно было около двух метров высоту и согнулось под неимоверным углом, чтобы достать что-то из под стола, у него была молочная кожа , которая была как-будто натянута на кости, внешне Оно было похоже на сильно удлинённого человека. Почуяв нас (5 человек) оно обернулось и зарычало, мы увидели его абсолютно белые, словно покрытые туманом глаза. Мы побежали, мы бежали так быстро, как могли, но Оно нагоняло. Мы подбегали к ещё одному дому, когда оно перешло на четвереньки и поймало одного из нас, мы забежали в дом и смотрели через окно на то, как Оно утаскивало парня, когда я обернулся кроме меня, в доме никого не было.

Я проснулся с криком, но, что страшнее, была ещё ночь. С трудом, но мне удалось уснуть. На следующий день, когда я и моя мама выходили на прогулку в лес, мы встретились с Бабушкой, она с ужасом смотрела мне за плечо, подошла вплотную и зашептала:

- Этого ЕМУ хватит дня на четыре, вы должны уехать отсюда как можно скорее, иначе он заберёт тебя, - и засунула мне в карман одну из деревянных статуэток.После этого она ещё раз посмотрела мне за плечо, сплюнула и убежала к себе в дом.

В лесу мы собирали грибы часов пять, один раз мы разделились и потеряли друг друга из виду, поэтому пришлось ориентироваться на голос друг друга, но в остальном всё было нормально, до того момента, как я почувствовал, что за мной наблюдают, я уговорил маму пойти домой и она согласилась.

Остальные четыре дня прошли относительно спокойно, я и думать забыл про этот сон, но поставил статуэтку на прикроватную тумбочку. Я проснулся посреди последней своей ночи в этом месте, и захотел попить воды. Я вошёл на кухню и услышал скрип в прихожей, наш дом устроен так, что из прихожей ты сразу попадаешь на кухню, так что я прижался к двери и потянул на себя, чтобы в случае чего её никто не открыл. Оно начало звать. ОНО НАЧАЛО ЗВАТЬ МЕНЯ ГОЛОСОМ МАМЫ. Я знал, что это не она, так как в голосе проскальзывали хриплые, как-будто насмехающиеся нотки. В дверь начали стучаться, сначала тихие постукивания, затем громкие вскрики, а потом и вовсе весьма ощутимые пинки в дверь. Все прекратилось спустя несколько минут, я прислушивался, но ничего не было слышно. Вдруг комнату ненадолго, залил лунный свет, но ненадолго, что-то заслонило его. Оно сидело вверх ногами на карнизе, вплотную к окну и и растягивало пасть в своеобразной улыбке, а затем разбило окно...

Я выбежал на улицу и побежал к ближайшему дому - дому соседки. В голове была только одна мысль. СПРЯТАТЬСЯ. НУЖНО СПРЯТАТЬСЯ. Я ворвался в дом, но Оно за мной не последовало, Оно просто ходило вокруг дома и звало меня голосом моей матери. Оно попыталось добраться до меня и разбить окно, но оставило только трещину.

Затем я проснулся, и обнаружил большую трещину на статуэтке. Когда мы приходили прощаться с соседкой, я увидел, что одна из висюлек на крыльце покрылась трещинами. Мы уехали. На сколько я знаю, тем летом пропали четверо деревенских ребят. Больше я туда не возвращался.

Вчера, 12:13 by БледныйНаездникПросмотров: 1 382Комментарии: 10
+1

Ключевые слова: Селигер бабушка отпуск монстр обереги трещина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:24
+9
Группа: Комментаторы
Репутация: (60|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 490
Ясно, понятно. Вроде каникулы закончились. Но нынче пора болезней там, ОРВИ. Так что вероятно, этот незапланированный отдых- время потренироваться в творчестве. Что мы можем наблюдать на примере данного произведения.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: DRUID
Вчера, 14:13
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (275|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 327
Цитата: Фиолетовая Дымка
потренироваться в творчестве.


Эх где мои 13 я бы такого накалякала!

+++++++ плюсы мои Вам.

Мою бабушку тоже с церкви раз погнали, смеялась над помятым с бодуна попом.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Barbelo
Вчера, 14:50
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Можно было это и поинтереснее написать. Да и вроде бы раздел «истории из жизни», а я читают тут низкосортное творчество. Не интересно.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#4 написал: МАСЯНЯ1808
Вчера, 14:51
+2
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Репутация: (29|0)
Публикаций: 4
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Чо за бред?????
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:03
0
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Публикаций: 90
Комментариев: 5 741
Второе тоже сон? Если нет, то
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Mandor
Вчера, 16:24
+1
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Комментариев: 410
Не имеет места быть. Не ну даже на дешёвый индийский трешак не тянет....
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#7 написал: Jako tako
Вчера, 16:43
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 96
У меня ощущение, что на сайте в виде авторов выступают уже целые семейные династии.
Такую историю надо в творческие переносить.
Никогда не минусую. Но и плюс не поставлю.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#8 написал: Славянин777
Вчера, 19:08
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Комментариев: 43
Поддержу будущего мастера жанра фэнтези!)
Да простят меня Мастера пера и слога!
Все же старался! +
Зарегистрирован: 21.12.2019
#9 написал: Nlo
Вчера, 20:22
+1
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Этова Нечта надо в горячие точки в качестве голема! Всех покладет;))
Автор, держися wink
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#10 написал: kapamelka2000
Сегодня, 00:19
+1
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Репутация: (572|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 135
Похоже, необходимо добавить новый раздел на Сайте – «Суеверия».
А автору, по-моему, просто приснился страшный сон, а тут еще и бабушка суеверная.
Но плюс истории я поставила.
Зарегистрирован: 15.06.2014
  
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