Это пришло вечером

БледныйНаездник Просмотров: 1 382 Комментарии: 10 +1 Вчера, 12:13 by

Каждое лето, почти всю свою жизнь, я езжу на озеро Селигер.В этой области находится много маленьких деревень, в одной из которых мы снимаем дом. Нашей соседкой была Бабушка, которая увлекалась мистикой. На крыльце её дома всегда висели разные висюльки из веточек и коры, стояли небольшие поделки из дерева и в дорогу она нас всегда угощала земляникой и малиной, в общем, хорошая Бабушка.Однажды, когда мы в очередной раз приехали в эту деревеньку, мы (я и моя мама) узнали о том, что недели за две до нашего приезда умер батюшка, который не очень хорошо к нам относился. Всю свою жизнь нашу семью не жаловали в церкви, ещё моему дедушке говорили, что у него «бес за спиной», а моей маме вообще сказали не появляться в одной церкви, с тех пор наши отношения с церковью стали прохладными. В деревне начали шептаться, мол без батюшки теперь деревня без защиты останется. Наша соседка также нам сказала уезжать поскорее, но мы решили остаться, так как отпуск ограничен, а деньги за дом уже уплачены.В первую ночь у меня разболелась голова, я уснул только с восходом. Во вторую ночь мне приснился сон:я нахожусь с местными ребятами в этой самой деревне, но мы там одни, деревня не очень большая и находится рядом с лесом. Мы зашли в крайний из домов и увидели нечто... Оно сидело под столом и громко чавкало, Оно было около двух метров высоту и согнулось под неимоверным углом, чтобы достать что-то из под стола, у него была молочная кожа , которая была как-будто натянута на кости, внешне Оно было похоже на сильно удлинённого человека. Почуяв нас (5 человек) оно обернулось и зарычало, мы увидели его абсолютно белые, словно покрытые туманом глаза. Мы побежали, мы бежали так быстро, как могли, но Оно нагоняло. Мы подбегали к ещё одному дому, когда оно перешло на четвереньки и поймало одного из нас, мы забежали в дом и смотрели через окно на то, как Оно утаскивало парня, когда я обернулся кроме меня, в доме никого не было.Я проснулся с криком, но, что страшнее, была ещё ночь. С трудом, но мне удалось уснуть. На следующий день, когда я и моя мама выходили на прогулку в лес, мы встретились с Бабушкой, она с ужасом смотрела мне за плечо, подошла вплотную и зашептала:- Этого ЕМУ хватит дня на четыре, вы должны уехать отсюда как можно скорее, иначе он заберёт тебя, - и засунула мне в карман одну из деревянных статуэток.После этого она ещё раз посмотрела мне за плечо, сплюнула и убежала к себе в дом.В лесу мы собирали грибы часов пять, один раз мы разделились и потеряли друг друга из виду, поэтому пришлось ориентироваться на голос друг друга, но в остальном всё было нормально, до того момента, как я почувствовал, что за мной наблюдают, я уговорил маму пойти домой и она согласилась.Остальные четыре дня прошли относительно спокойно, я и думать забыл про этот сон, но поставил статуэтку на прикроватную тумбочку. Я проснулся посреди последней своей ночи в этом месте, и захотел попить воды. Я вошёл на кухню и услышал скрип в прихожей, наш дом устроен так, что из прихожей ты сразу попадаешь на кухню, так что я прижался к двери и потянул на себя, чтобы в случае чего её никто не открыл. Оно начало звать. ОНО НАЧАЛО ЗВАТЬ МЕНЯ ГОЛОСОМ МАМЫ. Я знал, что это не она, так как в голосе проскальзывали хриплые, как-будто насмехающиеся нотки. В дверь начали стучаться, сначала тихие постукивания, затем громкие вскрики, а потом и вовсе весьма ощутимые пинки в дверь. Все прекратилось спустя несколько минут, я прислушивался, но ничего не было слышно. Вдруг комнату ненадолго, залил лунный свет, но ненадолго, что-то заслонило его. Оно сидело вверх ногами на карнизе, вплотную к окну и и растягивало пасть в своеобразной улыбке, а затем разбило окно...Я выбежал на улицу и побежал к ближайшему дому - дому соседки. В голове была только одна мысль. СПРЯТАТЬСЯ. НУЖНО СПРЯТАТЬСЯ. Я ворвался в дом, но Оно за мной не последовало, Оно просто ходило вокруг дома и звало меня голосом моей матери. Оно попыталось добраться до меня и разбить окно, но оставило только трещину.Затем я проснулся, и обнаружил большую трещину на статуэтке. Когда мы приходили прощаться с соседкой, я увидел, что одна из висюлек на крыльце покрылась трещинами. Мы уехали. На сколько я знаю, тем летом пропали четверо деревенских ребят. Больше я туда не возвращался.

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