Привет с того света

Lynx Просмотров: 206 Комментарии: 0 +6 Вчера, 23:44 by

Не знаю, правда ли. Либо моя покойная бабушка рассказала мне эту мистическую историю, чтобы привнести в мою тогда детскую жизнь немного разнообразия. Но поведаю её вам.Родилась моя бабушка ещё до революции, даже Ленина видела. Но речь не о нём.Училась она в женском пансионе и там очень сдружилась с одной девочкой.Как-то вечером пришло время страшных историй, одна страшней другой. Девочки делились ими и сами дрожали от рассказанного. Рассказы касались мистического, потустороннего и мира мёртвых. В конце вечера они поклялись друг другу, что когда первая из них умрёт, то даст о себе знать с того света.И вот прошло много лет, они вышли замуж, но иногда виделись. Писали друг другу письма, поздравляли с именинами и Рождеством. И вот однажды моя бабушка, находясь за городом на даче, услышала стук в окошко на террасе и увидела знакомое лицо.Бабушка очень удивилась и обрадовалась одновременно, хотя в то время было не принято являться без приглашения. Это же её любимая подруга!- Заходи, заходи, как же я рада! - засуетилась бабушка.Она выбежала на крыльцо... и... никого не увидела. Только ветер шумел, раскачивая сосны и перебирая листья.Через несколько дней ей пришло известие, что подруга умерла.Автор - Ольга Кузина.

Ключевые слова: Подруги обещание знак смерть

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