Привет с того света

Привет с того светаНе знаю, правда ли. Либо моя покойная бабушка рассказала мне эту мистическую историю, чтобы привнести в мою тогда детскую жизнь немного разнообразия. Но поведаю её вам.
Родилась моя бабушка ещё до революции, даже Ленина видела. Но речь не о нём.
Училась она в женском пансионе и там очень сдружилась с одной девочкой.
Как-то вечером пришло время страшных историй, одна страшней другой. Девочки делились ими и сами дрожали от рассказанного. Рассказы касались мистического, потустороннего и мира мёртвых. В конце вечера они поклялись друг другу, что когда первая из них умрёт, то даст о себе знать с того света.
И вот прошло много лет, они вышли замуж, но иногда виделись. Писали друг другу письма, поздравляли с именинами и Рождеством. И вот однажды моя бабушка, находясь за городом на даче, услышала стук в окошко на террасе и увидела знакомое лицо.
Бабушка очень удивилась и обрадовалась одновременно, хотя в то время было не принято являться без приглашения. Это же её любимая подруга!
- Заходи, заходи, как же я рада! - засуетилась бабушка.
Она выбежала на крыльцо... и... никого не увидела. Только ветер шумел, раскачивая сосны и перебирая листья.
Через несколько дней ей пришло известие, что подруга умерла.
Автор - Ольга Кузина.
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Вчера, 23:44 by LynxПросмотров: 206Комментарии: 0
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