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Истории из жизни

Совпадение?

Уже некоторое время я размышляю над этой историей, но даже интернет не особо богат подобными случаями.

Некоторые из вас, кто уже какое-то время со мной общается, знают, что сны мне снятся, порой, весьма красочные и увлекательные. Так и в этот раз, был один из подобных снов. Штурмовали какую-то крепость, валили оппонентов, зачищали местность – рутина. Шеф решил устроить привал на лестничном пролете, перед штурмом второго этажа. Отдыхаем, и тут я понимаю, что дальше моей группе, похоже, придется идти без меня. Отзываю шефа в сторону:
- Слушай, тут такое дело, пузо прихватило, надо проснуться, отлучиться по делам. Таблеточку принять. Ты тут пока группу придержи на часок, пусть парни отдышатся, я вернусь, и продолжим.
- Нет, я тебя знаю, тебя отпусти, ты вернуться не успеешь. Давай иначе…
Хватает меня за руку, и мы проваливаемся в темноту. Проморгавшись, я понимаю, что попал к себе домой. Вон, коты на диване, жена за компом…
- Ищи свои таблетки и давай бегом обратно.
Что делать? Ищу. Ага, вон на столе лежит знакомый блистер. Успеваю зажевать таблетки, как шеф снова хватает меня за руку и, через мгновение темноты, мы снова на лестничном пролете замка. Через какое-то время мне лучшеет, штурм продолжается.
Обычный сон.

Просыпаюсь я утром, помятый, как и всегда, после таких вылазок. Встречает меня недовольная жена.
- Слушай, надо нашего барабашку выселять к чертовой бабушке. Чуть до инфаркта сегодня не довел.
- А что случилось?
- Сижу я, значит, никого не трогаю, в игрушку режусь, коты на диване и кресле твоем дрыхнут. И тут со стола падает блистер с таблетками, а эти варежки мохнатые в одну точку рядом с ним уставились круглыми глазами. Хорошо, что хоть не воют, а то инфаркт точно был бы.

Сегодня, 14:59 by EstellanПросмотров: 549Комментарии: 18
+13

Ключевые слова: Сон коты совпадение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:14
+4
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Комментариев: 5 033
Круть, считай не теряешь времени пока спишь, а живешь еще одной жизнью) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Estellan
Сегодня, 15:15
+2
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Комментариев: 2 241
Tigger power
Это я и так знал))
Нет покоя...
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#3 написал: Фингал
Сегодня, 15:22
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
а как таблетки от живота назывались?
Зарегистрирован: 11.08.2019
#4 написал: Estellan
Сегодня, 15:24
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
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Комментариев: 2 241
Фингал
Подкол не засчитан.
Лоперамид, если это НАСТОЛЬКО важно.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#5 написал: Летяга
Сегодня, 15:31
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Публикаций: 833
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Ты свои хотя бы помнишь. Хоть некоторые.
А я только последствия иногда наблюдаю))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#6 написал: Фингал
Сегодня, 15:40
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Цитата: Estellan
Лоперамид



тут такой таблеткой не обойдешься - надо посетить соответствующую комнатку :-)
хорошие вам сны сняться - бодрые такие, нет абстрактных видений
Зарегистрирован: 11.08.2019
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:06
+2
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Публикаций: 89
Комментариев: 5 669
Ааа! Мой коммент затерли? Пропал noknow
Я не могу поверить flushed . Сны значит не совсем сны? Это параллельные реальности? *упала в обморок*
А мой поезд едет, да никак не доедет
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: Estellan
Сегодня, 16:46
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1685|0)
Публикаций: 179
Комментариев: 2 241
Цитата: зелёное яблочко
Ааа! Мой коммент затерли? Пропал noknow
Я не могу поверить flushed . Сны значит не совсем сны? Это параллельные реальности? *упала в обморок*
А мой поезд едет, да никак не доедет

Ты еще Австралию вспомни)) А что это было, я так и не понял. То ли сила самоубеждения, то ли внезапный сквозняк, то ли зачатки телекинеза))

Цитата: Летяга
Ты свои хотя бы помнишь. Хоть некоторые.
А я только последствия иногда наблюдаю))
+++

Это тоже интересно. Те же синяки и царапины можно списать на миллион обычных причин. А вот что-то настолько необычное, как у тебя...
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#9 написал: conjure one
Сегодня, 16:48
+3
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Комментариев: 2 711
надо нашего барабашку выселять к чертовой бабушке


так ведь получается, он не виноват был) +++ п
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#10 написал: Estellan
Сегодня, 17:00
0
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Публикаций: 179
Комментариев: 2 241
Цитата: conjure one
надо нашего барабашку выселять к чертовой бабушке


так ведь получается, он не виноват был) +++ п

Зуб я не дам, что он тут ни при чем))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:08
0
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Комментариев: 12 089
За реальный сон плюсик поставлю.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:10
+1
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Публикаций: 89
Комментариев: 5 669
Цитата: Estellan
Австралию вспомни))

Я помню:)) Некоторые моменты очень нра relaxed
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#13 написал: Estellan
Сегодня, 17:11
0
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Репутация: (1685|0)
Публикаций: 179
Комментариев: 2 241
Цитата: Фингал
Цитата: Estellan
Лоперамид


тут такой таблеткой не обойдешься - надо посетить соответствующую комнатку :-)
хорошие вам сны сняться - бодрые такие, нет абстрактных видений


Бывают. Редко, правда. И про инопланетян)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#14 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:45
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2867|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 452
Тиль! Бабуля очень за тебя радая, что ты в своем сне хоть туалетом не воспользовался. Ентого делать никогда нельзя, ибо это ловушка! Лучше бы было если б ты в своем сне обделался. И еще увидел то чем обделался. Вот енто говорят к большим деньгам. Хотя сейчас не знаешь, верить вообще народным приметам или нет. В природе какая то катаклизьма творится, вон вроде и Крещение сегодня, а вода у нас в Неве теплей чем в Иордане. Вообщем молодец ты. Хорошую историю нам изложил. Просто так таблетки со столов не падают. Однозначно. Плюс
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#15 написал: Eulalia
Сегодня, 18:30
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 436
Крутой сон))) Скажите, а бывало, что Вы во сне умирали?
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#16 написал: Шерри
Сегодня, 18:32
+2
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 534
Путешествие в параллельные миры? Интересно)
А там все как в жизни обычной, или нечесть какая присутствует?
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#17 написал: FromSiberia
Сегодня, 19:07
+2
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Репутация: (106|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 992
Не врет нам Макс Фрай. Не врет, товарищи.
Супер!!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Почти как в рассказе "Повадки духов Нижнего мира" получилось.

Цитата: зелёное яблочко

Я не могу поверить flushed . Сны значит не совсем сны? Это параллельные реальности? *упала в обморок*


Это само собой)))))))))))))))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#18 написал: Estellan
Сегодня, 19:30
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Публикаций: 179
Комментариев: 2 241
Баба Клава
Благодарю. Просто, есть вещи, о которых я стараюсь лишний раз не писать. Тонкости физиологии в том числе.

Eulalia
Раньше - почти каждую ночь. Сейчас пореже))

Шерри
Вообще, это зависит от мира. Но... все мои творческие написаны по снам)

FromSiberia
Спасибо))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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