Совпадение?

Estellan Просмотров: 549 Комментарии: 18 +13 Сегодня, 14:59 by

Уже некоторое время я размышляю над этой историей, но даже интернет не особо богат подобными случаями.Некоторые из вас, кто уже какое-то время со мной общается, знают, что сны мне снятся, порой, весьма красочные и увлекательные. Так и в этот раз, был один из подобных снов. Штурмовали какую-то крепость, валили оппонентов, зачищали местность – рутина. Шеф решил устроить привал на лестничном пролете, перед штурмом второго этажа. Отдыхаем, и тут я понимаю, что дальше моей группе, похоже, придется идти без меня. Отзываю шефа в сторону:- Слушай, тут такое дело, пузо прихватило, надо проснуться, отлучиться по делам. Таблеточку принять. Ты тут пока группу придержи на часок, пусть парни отдышатся, я вернусь, и продолжим.- Нет, я тебя знаю, тебя отпусти, ты вернуться не успеешь. Давай иначе…Хватает меня за руку, и мы проваливаемся в темноту. Проморгавшись, я понимаю, что попал к себе домой. Вон, коты на диване, жена за компом…- Ищи свои таблетки и давай бегом обратно.Что делать? Ищу. Ага, вон на столе лежит знакомый блистер. Успеваю зажевать таблетки, как шеф снова хватает меня за руку и, через мгновение темноты, мы снова на лестничном пролете замка. Через какое-то время мне лучшеет, штурм продолжается.Обычный сон.Просыпаюсь я утром, помятый, как и всегда, после таких вылазок. Встречает меня недовольная жена.- Слушай, надо нашего барабашку выселять к чертовой бабушке. Чуть до инфаркта сегодня не довел.- А что случилось?- Сижу я, значит, никого не трогаю, в игрушку режусь, коты на диване и кресле твоем дрыхнут. И тут со стола падает блистер с таблетками, а эти варежки мохнатые в одну точку рядом с ним уставились круглыми глазами. Хорошо, что хоть не воют, а то инфаркт точно был бы.

Ключевые слова: Сон коты совпадение авторская история

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