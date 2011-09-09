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Истории из жизни

Эй, Шрек! Иди, чего покажу!

Я во вторую чеченскую служить попал. Потрепало, да, потрепало.
За пару месяцев до того случая, что я сейчас расскажу, погиб у нас один паренек - Антон. Худющий был, уши торчком. Безобидный настолько, что даже деды его не трогали. Как юродивый. Погиб глупо - что-то с противопехотной миной не поделил. Уж не знаю, как именно это произошло - я в патруле в тот день был. Да и странно он погиб - так получалось, что ни одного очевидца-то и не было. Но история не про это.
Наш отряд - человек 15 где-то - отправили в.... ну в путь-дорогу по горам, короче. Долго объяснять, да и не важно это.

Дорога хоженная-перехоженная, знакомая от и до. И вот полпути мы уже одолели, и командир принял решение устроить привал. Срочной миссии у нас никакой не было, боевых задач нам тоже не поставили. Предполагался мирный рейд, так сказать.

И вот на привале отошел я по нужде в сторонку, уже обратно иду и тут как будто под водой оказался - звуки все слышу, но будто приглушенно, и воздух показался вязким, как мёд.
И слышу в этом "подводном царстве" совершенно ясно, кто-то меня зовет: "Эй, Шрек! Иди, чего покажу!"
В тот момент я совершенно ясно понимаю, Шреком меня звал только тот парнишка - Антон, остальные другой кличкой пользовались. Поворачиваюсь и вижу: из-за валуна выглядывает Антон и манит к себе. Вид он имел жуткий - губы синие, синяки под глазами, лоб в крови. И бледный-бледный весь.
А на тот момент я его не испугался. Пошел к нему, а он меня куда-то дальше тянет. И вот чудно, вроде мы с ним пару шагов всего сделали, а оказались уже по ту сторону горы.
И Антон мне пальцем показывает на отряд духов! Крадучись передвигаются, видать знают о нашей стоянке.
И дальше тоже интересно вышло. Едва я духов увидел, моргнул один раз и снова оказался у того валуна, где меня Антон подкараулил.
Естественно бегом к командиру. Соврал, что отойдя по нужде услышал разговоры неприятеля. Мы заняли оборону и отбили атаку. Сами без потерь.
А я с тех пор не могу понять, что же это такое было. Как вернулся на гражданку, Антону свечку за упокой поставил, ну и помянуть периодически не забываю, ясное дело

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:44
Вчера, 19:44 by adderПросмотров: 640Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Антон.духи горы валун

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Вчера, 19:51
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (243|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 314
Ну надо же, Антон помог всем выжить.
Плюс вам.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: Maxim 80
Вчера, 20:04
+1
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 27
А какого года призыв у Антона был-если не секрет?
Зарегистрирован: 8.10.2017
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:48
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (64|0)
Публикаций: 96
Комментариев: 885
Ну надо же, даже призраки воюют! Молодец призрак Антона, отомстил за свою гибель. Теперь будет покоится с миром и чувством выполненного долга! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#4 написал: Maxim 80
Вчера, 22:19
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 27
Цитата: Сделано_в_СССР
Ну надо же, даже призраки воюют! Молодец призрак Антона, отомстил за свою гибель. Теперь будет покоится с миром и чувством выполненного долга! +++

Отомстил?-Наврядли...А к автору очень много вопросов...-всё бы ничего-да ток вот служил я тогда в тех местах...И несостыковочек тут очень много выходит...
Зарегистрирован: 8.10.2017
#5 написал: фергю сон
Вчера, 22:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 308
Морис Тийе - французский профессиональный рестлер, родившийся в России, также известный под псевдонимом «Французский Ангел».В 1917 году Тийе и его мать покинули Россию из-за революции.
В начале 1940-х годов был одним из самых популярных рестлеров и дважды мировым чемпионом в тяжёлом весе бостонской Американской Ассоциации реслинга. Стал прообразом Шрека.Морис Тийе родился на Урале в семье французов.Морис несколько раз упоминал, что провел детство в Санкт-Петербурге. Тийе свободно говорил на русском, французском, болгарском, английском и литовском языках. cs
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#6 написал: adder
Вчера, 23:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 9
Комментариев: 128
Цитата: Maxim 80
А какого года призыв у Антона был-если не секрет?

честно, не спрашивала, но дядя Коля вспоминает, что это был год 2002 - 2003 - активные боевые действия в Чечне на тот момент

Цитата: Maxim 80
Цитата: Сделано_в_СССР
Ну надо же, даже призраки воюют! Молодец призрак Антона, отомстил за свою гибель. Теперь будет покоится с миром и чувством выполненного долга! +++

Отомстил?-Наврядли...А к автору очень много вопросов...-всё бы ничего-да ток вот служил я тогда в тех местах...И несостыковочек тут очень много выходит...

Охххх, от вопросов не открещиваюсь, но боюсь, что не смогу на них ответить, т.к. дачный сезон закончился, а дядя Коля вне дачного сезона довольно далеко располагается от моего ареала обитания, так что не факт, что смогу уточнить у него какие-то моменты. Историю выложила как и остальные свои - "за что купила, за то и продаю", а решать насколько ситуация имела место быть - вам
Зарегистрирован: 19.10.2015
#7 написал: Maxim 80
Сегодня, 00:22
0
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 27
Вторая "Чеченская"-как её называют номинально закончилась весной 2000...Хотя фактически она длится и по сей день...И тогда была деректива от В.В Путина-отправляли туда солдат отслуживших не менее года...И в так называемый "рейд"ну никак не могли отправить "около пятнадцати бойцов-как минимум рота...ключевое слово-"около"-я досих пор поимённо помню свой взвод...И спасибо вам-что не забываете ту войну
Зарегистрирован: 8.10.2017
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