Эй, Шрек! Иди, чего покажу!

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:44

adder Просмотров: 640 Комментарии: 7 +17 Вчера, 19:44 by

Я во вторую чеченскую служить попал. Потрепало, да, потрепало.За пару месяцев до того случая, что я сейчас расскажу, погиб у нас один паренек - Антон. Худющий был, уши торчком. Безобидный настолько, что даже деды его не трогали. Как юродивый. Погиб глупо - что-то с противопехотной миной не поделил. Уж не знаю, как именно это произошло - я в патруле в тот день был. Да и странно он погиб - так получалось, что ни одного очевидца-то и не было. Но история не про это.Наш отряд - человек 15 где-то - отправили в.... ну в путь-дорогу по горам, короче. Долго объяснять, да и не важно это.Дорога хоженная-перехоженная, знакомая от и до. И вот полпути мы уже одолели, и командир принял решение устроить привал. Срочной миссии у нас никакой не было, боевых задач нам тоже не поставили. Предполагался мирный рейд, так сказать.И вот на привале отошел я по нужде в сторонку, уже обратно иду и тут как будто под водой оказался - звуки все слышу, но будто приглушенно, и воздух показался вязким, как мёд.И слышу в этом "подводном царстве" совершенно ясно, кто-то меня зовет: "Эй, Шрек! Иди, чего покажу!"В тот момент я совершенно ясно понимаю, Шреком меня звал только тот парнишка - Антон, остальные другой кличкой пользовались. Поворачиваюсь и вижу: из-за валуна выглядывает Антон и манит к себе. Вид он имел жуткий - губы синие, синяки под глазами, лоб в крови. И бледный-бледный весь.А на тот момент я его не испугался. Пошел к нему, а он меня куда-то дальше тянет. И вот чудно, вроде мы с ним пару шагов всего сделали, а оказались уже по ту сторону горы.И Антон мне пальцем показывает на отряд духов! Крадучись передвигаются, видать знают о нашей стоянке.И дальше тоже интересно вышло. Едва я духов увидел, моргнул один раз и снова оказался у того валуна, где меня Антон подкараулил.Естественно бегом к командиру. Соврал, что отойдя по нужде услышал разговоры неприятеля. Мы заняли оборону и отбили атаку. Сами без потерь.А я с тех пор не могу понять, что же это такое было. Как вернулся на гражданку, Антону свечку за упокой поставил, ну и помянуть периодически не забываю, ясное дело

Ключевые слова: Антон.духи горы валун

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