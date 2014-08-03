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Истории из жизни

Домовые, бесенята и прочие странности

Что подумаешь, когда видишь перед собою женщину, которая совсем недавно этакая бой-баба была, а тут сидит с затравленным взглядом, сама на себя не похожая? Естественно, внезапная смерть человека, с которым и в горе и в радости более 30 лет прожили, подкосит любого. Рассказ начался с обстоятельств той трагической ночи, с похорон. Но потом! Он принял неожиданное русло...
Сначала было упомянуто, что уже восемь суток без сна. Я сочла нормальной реакцией на стресс. Но вот потом то выяснилось от чего не может спать в самом деле. Внезапно говорит: "Так не может продолжаться, или я в психушке окажусь"!
Спать-то хочется ночами, но мешают. Только голову на подушку, вздремнет, так появляются какие-то непонятные, мелкие хохотушки, и начинают одеяло теребить, перебирать. Само собой, начинает метаться по кровати и вопить. Дочь, в одной комнате спящая, будит сразу же. Потом уже и сна нет. А раз рядом пригрезился мужчина какой-то высокий, абсолютно незнакомый. Уж точно не дух усопшего. Начал преследовать иррациональный страх. Страшно утром одной в лифте. Страшно ночами в туалете. Будто в коридоре что-то притаилось и ждёт.
Кое-какие советы я дала, в меру своих скромных познаний. И она додумалась не ночью спать, а отоспаться днём, а ночь бдить. И вот сидит она ночь перед компом, а мч дочери, что в соседней комнате спал, тоже что-то не может. То в туалет пойдёт, то ещё что. И поглядывает подозрительно так... К следующему вечеру взяла она бутыль со святой водой, и обрызгала всю квартиру. Ни одного сухого клочка не оставив фактически. А парень этот приходит, значит, вечером с работы, и вдруг дурно ему, дискомфортно. Мечется туда-сюда. Затем решает вовсе у матери заночевать. Тут уже возникают вполне обоснованные подозрения, а с чего вдруг? Тем более, что в эту ночь никакие не появлялись мелкие мерзости.
На следующий день смог подойти мулла для проведения обряда. Во время него возникли ещё проблемы с дочерью, так как она в положении. А будущему малышу то ли не понравилось вся эта процедура, то ли что. Животик просто ходуном ходил, но со временем успокоился. И у неё самой слёзы так и лились из глаз градом.
Следующая же ночь была весьма спокойной. Спали обе, и мать, и дочь, как убитые. И в доме будто благодать наступила. А жених позвонил дочери с улицы, заходить же в квартиру желания у него не было. Но её не отпустили.
В этой истории есть место и мохнатым домовым. Правда, случилось это не сейчас, а в течении ушедшего года, и не раз. В полусне хозяйка чувствовала прикосновение мохнатых ручонок. Он её не пугал, наоборот, было спокойно. А о том, что вопросы ему задавать надо, она и не подозревала. Думаю, предупредить хотел о предстоящей беде.

Вчера, 19:58 by зелёное яблочкоПросмотров: 651Комментарии: 10
+8

Ключевые слова: Домовой бесы страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:04
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 831
Комментариев: 8 888
История жутковатая. Подозрения в адрес молодого человека кажутся обоснованными.
Хочется верить, что всё плохое и страшное в этой семье уже закончилось.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: Ирина79
Вчера, 20:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 29
появляются какие-то непонятные, мелкие хохотушки, и начинают одеяло теребить, перебирать


Это кто же такой интересно?
Зарегистрирован: 1.01.2020
#3 написал: daytaler
Вчера, 20:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 552
Сейчас много техник на просторах печати, о том, как подавить волю девушки, превратив её в сексуальную рабыню, чтобы она даже и не догадывалась.Известные привороты, это даже не искуcством чёрного ремесла, а так, артподготовка по взламыванию личности.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#4 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (207|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 490
Да, страшно. Не люблю когда мне спать мешают. Вот, например, иногда слышится, что муха летает. Реально. Прям жужит. Встану, прислушаюсь - вроде тихо. А откуда мухе взяться, зима же! А уж всякие прикосновения и видения - это вообще атас!
Хорошо понимаю эту женщину. Видимо зятек новоиспеченный решил метры отжать. В лес его! Правильно всё сделала тётенька!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (523|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 045
Транквезипам, шикарное средство против всякой ночной нечисти! Враг, не пройдёт!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: verty
Вчера, 22:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 202
Не поняла, причем похороны и о какой беде идет речь? Что парень мутный, понятно, а почему он такой не понятно? В общем автор что-то упустил в изложении и получилось непонятно.
Зарегистрирован: 13.04.2013
#7 написал: Ягсе
Вчера, 23:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 134
История без начала и конца. И середина непонятная.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#8 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:38
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 19
Тут явно не в похоронах дело 487
Зарегистрирован: 9.11.2019
#9 написал: Шерри
Вчера, 23:41
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Комментариев: 533
Интересно, что Вы ГГ советовали?
Кто МЧ дочери, если она беременна? И если это ее будущий муж от которого дитя, как можно дочь к нему не пустить? И кто ее "не пустили" к нему, в квартире ещё кто то живёт, помимо ГГ и ее дочери?
Вообще состояние ГГ очень похоже на панические атаки.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#10 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 01:00
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Комментариев: 232
Эм, и где концовка? Если мутный тип был женихом, дальше-то что? Расстались? Или если беременна дочь от него, как сложилось-то всё?
Честно говоря, именно часть про парня показалась простыми "надумками" на бойфренда, который родительницетне нравится
Зарегистрирован: 7.06.2018
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