Домовые, бесенята и прочие странности

зелёное яблочко Просмотров: 651 Комментарии: 10 +8 Вчера, 19:58 by

Что подумаешь, когда видишь перед собою женщину, которая совсем недавно этакая бой-баба была, а тут сидит с затравленным взглядом, сама на себя не похожая? Естественно, внезапная смерть человека, с которым и в горе и в радости более 30 лет прожили, подкосит любого. Рассказ начался с обстоятельств той трагической ночи, с похорон. Но потом! Он принял неожиданное русло...Сначала было упомянуто, что уже восемь суток без сна. Я сочла нормальной реакцией на стресс. Но вот потом то выяснилось от чего не может спать в самом деле. Внезапно говорит: "Так не может продолжаться, или я в психушке окажусь"!Спать-то хочется ночами, но мешают. Только голову на подушку, вздремнет, так появляются какие-то непонятные, мелкие хохотушки, и начинают одеяло теребить, перебирать. Само собой, начинает метаться по кровати и вопить. Дочь, в одной комнате спящая, будит сразу же. Потом уже и сна нет. А раз рядом пригрезился мужчина какой-то высокий, абсолютно незнакомый. Уж точно не дух усопшего. Начал преследовать иррациональный страх. Страшно утром одной в лифте. Страшно ночами в туалете. Будто в коридоре что-то притаилось и ждёт.Кое-какие советы я дала, в меру своих скромных познаний. И она додумалась не ночью спать, а отоспаться днём, а ночь бдить. И вот сидит она ночь перед компом, а мч дочери, что в соседней комнате спал, тоже что-то не может. То в туалет пойдёт, то ещё что. И поглядывает подозрительно так... К следующему вечеру взяла она бутыль со святой водой, и обрызгала всю квартиру. Ни одного сухого клочка не оставив фактически. А парень этот приходит, значит, вечером с работы, и вдруг дурно ему, дискомфортно. Мечется туда-сюда. Затем решает вовсе у матери заночевать. Тут уже возникают вполне обоснованные подозрения, а с чего вдруг? Тем более, что в эту ночь никакие не появлялись мелкие мерзости.На следующий день смог подойти мулла для проведения обряда. Во время него возникли ещё проблемы с дочерью, так как она в положении. А будущему малышу то ли не понравилось вся эта процедура, то ли что. Животик просто ходуном ходил, но со временем успокоился. И у неё самой слёзы так и лились из глаз градом.Следующая же ночь была весьма спокойной. Спали обе, и мать, и дочь, как убитые. И в доме будто благодать наступила. А жених позвонил дочери с улицы, заходить же в квартиру желания у него не было. Но её не отпустили.В этой истории есть место и мохнатым домовым. Правда, случилось это не сейчас, а в течении ушедшего года, и не раз. В полусне хозяйка чувствовала прикосновение мохнатых ручонок. Он её не пугал, наоборот, было спокойно. А о том, что вопросы ему задавать надо, она и не подозревала. Думаю, предупредить хотел о предстоящей беде.

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