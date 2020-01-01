Что бабушка оставила мне в наследство?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:59 by

Я думаю, что моя бабушка была ведьмой – настоящей. Когда я приезжала к ней в деревню на каникулы, летом много чего необычного замечала, да и люди в деревне боялись бабушку мою, говорили, что она что-то знает. Что это значит, я не знала, и до сих пор не знаю, однако умирала бабушка на моих руках. Много странного тогда произошло. Я училась уже в университете, когда пришло письмо от родителей (сотовых тогда не было и в помине), мама писала и просила посетить бабушку, то есть, маму её, дескать, очень та просит.На носу был очередной зачёт, но вдруг зачитывающий свалился с гриппом, и нам дали передохнуть немного, и я поехала к бабке. Бабушка жила одна, и приехав к ней в деревню, я подивилась дикому захламлению и запустению жилища. Бабушка лежала на старой железной кровати и тяжело дышала, однако когда я вошла в комнату, она меня почуяла (иных слов просто нет, так как фактически она уж и не жива была), захрипев, она подняла вверх сухую свою руку и задышала очень надсадно и тяжело. Я подошла к кровати, взяла бабушкину руку, рука нервно подёргивалась, и казалось, вот-вот вырвется из моей ладони и улетит прочь.Минут двадцать ничего не происходило, умирающая хрипела, а я сидела и держала её сухую, почти невесомую ладонь. А потом я поняла, что бабуля не дышит, и я, испугавшись, хотела выйти из избы и позвать на помощь, однако её рука замком сцепилась на моём запястье, да так, что я не могла освободить руку. В дымоходе печи страшно загудело, я услышала страшный надрывный вой. И тогда бабушка открыла глаза. Лицо её оставалось мертвенно-неподвижным, и я слышала только голос, или не голос, я поняла одно, я должна что-то взять. Глаза бабушки смотрели с мольбой и мукой.Я не знала что делать, как себя вести, но мне было так жалко бабушку, и я сказала:- Да, бабулечка, я всё возьму, только не умирай.И всё. Губы умирающей дрогнули, и, как мне показалось, это была улыбка, а потом стих шум в трубе. Бабушка умерла на моих руках, я не знаю, что тогда произошло, но как рассказывала соседка, она тогда увидела меня, сидящую на крае железной кровати и мёртвую бабушку с улыбкой на мёртвых губах. Я многого тогда не знала, оказалось, что бабушка начала умирать ещё неделю назад, но что-то ей не умиралось никак, а когда приехала я, бабушка, наконец, смогла умереть. Я очень плакала, так было жалко бабулю.С тех пор прошло много времени, всё внятно объяснить не смогу, но если я на кого-то начинаю злиться, с ним обязательно начинают происходить плохие события. А моя лучшая подруга говорит, что когда я начинаю расстраиваться, у меня зрачки глаз из голубых, природных, становятся карими, почти чёрными. Я написала правду, со мной что-то происходит, я иногда теряю память. Я близким людям приношу ощутимые несчастья. Что со мной? Помогите советом.Автор - Platina555.

Ключевые слова: Бабушка деревня ведьма мольба согласие смерть события

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