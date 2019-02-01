Мистические рассказы из деревенской глубинки. Лес

Сделано_в_СССР Просмотров: 270 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 18:58 by

Пока кому-то интересно, буду выкладывать рассказы бабушки с дедушкой и, по возможности, свои воспоминания. Сегодня хочу рассказать про лес. Получилось многовато текста.Вокруг деревни расположился лес. Пешком до ближайшего «входа» в лес через поля, или вдоль реки идти минут сорок, прогулочным шагом - час, на машине за пять минут доехать можно. Мы туда каждый год по грибы ездим. В лесу, конечно, тоже много чего странного происходило. Отмечу также, что в лесу во время Второй Мировой велись полномасштабные бои и на земле очень много «ран» от боевых действий (Могилевская операция, если не ошибаюсь). Раньше находили и вывозили оставшуюся амуницию, оружие, иногда находили и солдат, у каждого в доме были найденные трофеи. Даже в такой небольшой деревне стоит мемориал погибшим. Так вот, вернемся к лесу. Ночью около леса находиться жутко, не то, что в лесу. Однажды ставили донки на берегу на ночь. Сзади, метрах в пятидесяти от воды, нависают высоченные старые деревья, то есть уже начинается лес, в котором и днем темно. Так вот, пока рыбачили, все время оборачивались, казалось, что кто-то зовет или просто смотрит. К часу ночи давящее ощущение, к слову, прошло, видимо, лес со своими обитателями смирился, что мы сегодня по соседству, на берегу ночуем. Ну или мы просто привыкли.Так вот, хочу поделиться тремя странными историями, связанными с лесом.Рассказывала бабушка, что когда маленькая была, пошла с подружкой в лес ягоды собирать. Бродили они, собирали, вдруг увидели, как из-под земли начали светящиеся шары выскакивать и в воздухе на уровне метра-полтора зависать. День, а они яркие, аж глаза режут, сами по себе небольшие, с блюдце, белые, с золотым отливом. Бабушка говорит, штук десять выскочило, попарило на одном месте, а потом быстро-быстро в их сторону полетело. Естественно, они с подружкой закричали и побежали домой со всех ног. Как ей моя пра-пра объяснила, это наши солдатики так место охраняют до сих пор, не знают, что война уже закончилась. Я, стараясь быть циником, думаю, что таким огонькам может быть вполне логичное объяснение, так как недалеко болото, да и погибших много в том лесу было, так что, может, и просто фосфор. Такие шары, кстати, видели неоднократно в поле и на кладбище на разной высоте и разных размеров, некоторые говорили, что они мигали.Однажды, в 80-ых годах, точно до 90-го (ориентируюсь по возрасту тети и мамы), случилось одно очень масштабное явление. Абсолютно все селяне наблюдали среди белого дня крутящиеся по кругу огромные огни над полем. Были даже те, кто взял ружья и пошел проверять, вот только как только они на поле вышли, поняли, что шары значительно крупнее и дальше, и крутятся они над лесом. Ну, в лес никто не рискнул идти, а шары с полчаса повисели и исчезли. Насколько я поняла, явление это было настолько масштабное, что видела огни не только их деревня, а и другие, расположенные поблизости. О них даже в газете написали. Правда, как я ни старалась найти хоть заметочку – не получилось. Не удивлюсь, если есть пара пикабушников, у которых родственники из тех же краев (граница Могилевской и Гомельской областей) и которым тоже об этом рассказывали.И последнее странное явление, связанное с лесом, произошло совсем недавно. Три года назад поехали мы, как обычно, за грибами. Ездим обычно на одно и то же место, мои дядьки (охотники) и дед то место и лес вокруг знают, как свои пять пальцев. Мы же с папой «городские» и, как правило, бродим недалеко от дороги, ориентируясь на сверкающий на солнце бок машины. Мы с папой не отличаемся орлиным зрением, поэтому по лесу передвигаемся медленно, высматривая каждый холмик мха, я, к тому же, еще и фотографирую каждый найденный грибочек, или букашечку (пара фоток есть в профиле, сам лес шикарный, жаль в последнее время грибов все меньше, а клещей и вырубателей древесины все больше).В общем, бродим мы по своему недалекому круговому маршруту, не торопимся. Я хорошо помню, что я смотрю на машину, отвожу взгляд на землю, и тут же папа спрашивает «А где машина?». Я, думая, что он меня, как обычно решил подколоть с моим топографическим кретинизмом, указываю рукой на машину и говорю «вон», а потом поворачиваю туда голову и вижу, что машины нет. Первая мысль – украли (кстати, на хуторе проблемы краж и алкоголя (взаимосвязаны, естественно) довольно сильно распространены). Но, кому воровать? И мы бы услышали шум мотора. Я смотрю вокруг, а вокруг вроде и все по-другому, или все так же, деревья, мох… Так-то оно непонятно, если что-то обычно цепляет взгляд, например муравейник, или сломанное дерево, то сейчас я не могла вспомнить ничего примечательного, за что зацепиться. В общем, пошли мы в сторону, где в последний раз (а это пару минут назад) видели машину и через минут 15 поняли, что заблудились. Блудили мы в общей сложности часа полтора, пока не нашли траншею, вырытую явно машиной и человеческими усилиями, и пошли по ней. И вот тут произошел самый смак: через траншею нам дорогу перебежала тень. Двухметровая черная полупрозрачная тень. Как олень, только тень. Среди бела дня. Абсолютно бесшумно. Мы с папой одновременно замерли. Постояли. И пошли дальше. Я иду, спрашиваю осторожно (папа физик-математик, во всякую хрень мистическую не верит): «Ты видел? это что было?» Папа говорит: «Видел, видел. Хрень какая-то». Потом подумал и сказал, что это может тень от огромного филина (они бесшумно летают, если кто не знает). Буквально через минуту мы услышали, как нас дядя позвал по именам впереди, а еще через пять вышли на поляну с горой срубленных деревьев, где сидел он и нас ждал. Как потом рассказал дядя, лес говорит, знаю наизусть, а сегодня как будто восток с западом местами поменялись. За минуту до нас на поляну вышел. Поляну он уже узнал и куда идти теперь знает, нас услышал (мы с папой, наверно, как слоны по лесу топаем), позвал и сел ждать. Вот такое приключение. С дедушкой, который с нами тогда ездил, вообще ничего не случилось, кстати. Когда мы к машине наконец вернулись, он нам похвастался, что кучу грибов собрал, пока мы где-то гуляли.Автор - Mercymela.

Ключевые слова: Деревня лес светящиеся шары огни над полем тень

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