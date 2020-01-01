Домовой или посланник вестей

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:41 by

Эту историю нам рассказывала преподавательница. Что-то сидели на уроке и решили поболтать на тему страшилок и всего такого. Она нам рассказала, что, когда еще была молодой, с ней произошел один случай.Родители ее развелись, и она с матерью переехала к нам в село. Все было нормально, пока одной ночью она не проснулась от того, что кто-то лежал за ее спиной, это что-то было массивное и лохматое.Ей стало очень страшно, но сделать ничего не могла, руки и ноги отказывались ее слушаться, голос будто пропал… И тут она вспомнила, что в таких случаях нужно прочитать в уме молитву “Отче наш”.Как только она начала ее мысленно читать, голос немного к ней вернулся, и ей удалось позвать маму на помощь… После чего это что-то скрылось, а на нашу учительницу упал ковер.Все бы могло забыться об этом случае, но где-то через неделю ей пришла телеграмма, что ее отец умер. Вот так. Думаю, всегда нужно задумываться о приходе таких гостей.Автор - STURM.

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