Домовой или нет?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:27

apry Просмотров: 100 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 12:26 by

Мистика со мной бывает частенько.Самая страшная была в 2009 году. В том году моя сестра, с которой я жила, вышла замуж и они с мужем переехали в свою квартиру. Я решила, что моя комната, в которой жила я, должна стать залом, где я бы проводила время с гостями, а её бывшая комната - теперь моя спальня. Занялась переездом) Перенесла все свои вещи, кроме мебели. Довольная всем, этим начала жить в той комнате. Квартира свободной планировки. Из коридора налево комната сестры, направо туалет, моя комната и кухня. Была у нас кошка, которая осталась со мной.По времени не помню, когда началось, но вскоре. В коридоре на полу кафель. Просыпалась ночью от быстрого топота по этому кафелю, зная подсознательно, что уже этот кто-то бежит ко мне и резко прыгает на диван. Глаза открыть не могу, пошевелиться не могу, в голове гул. Страх сильнейший. Кто-то сидит на мне, тяжесть. Знаю молитву только Отче наш - начала мысленно читать, помогла сразу, медленно стало оцепенение проходить, гул из головы уходил, глаза не открывала, так как страшно было, и позже засыпала. Утром уже было не так страшно. Золото не ношу, но этим же вечером надела цепочку с крестиком, помолилась на ночь, окрестила всю кровать (так делала наша бабушка всегда) и спала хорошо. Делала так каждую ночь. Но почему-то страх всё-таки ушёл, и как-то я забыла это сделать. Всё снова повторилось. Проснулась за секунду до этого бега, прыжок на диван и на меня. В этот раз уже было сложно читать Отче наш, слова путались, забывала правильность, но еле как всё прошло.Поговорили с сестрой об этом, решили, что это домовой, надо что-то ему положить, конфетку, например. Положила с шелестящей обёрткой (это важно), но почему-то на пол положила, не знаю почему. А также узнала от её мужа, что он частенько слышал шаги в коридоре.Крестить комнату на ночь не забывала, спала хорошо. Но и опять решила, что всё, и перестала. И опять то же самое, только уже как-то злее, я уже кроме слов "Отче наш" больше-то и вспомнить из молитвы не могу ничего, и я такая злая была на это всё, что стала пытаться открыть глаза, это было ну очень трудно, как будто мне их заклеили! И в этот момент на мою шею что-то надавило, как руки будто, и голос такой злобный услышала, но язык даже не скажу, как-то в детстве слышала слово "тарабарский", вот мне показалось, что это именно он. Я еле приоткрыла глаза, на мне что-то сидело, я разозлилась ещё больше и почему-то вспомнила молитву. И всё прекратилось, только гул в ушах стоял сильный. Но! Я снова осталась в этой комнате. Я даже сейчас не понимаю, почему не ушла хотя бы в старую свою комнату?Дальше не помню, наверное, снова также всё крестила и было всё спокойно. Кошка, кстати, не знаю, была в эти моменты со мной или нет, но вообще спала всегда со мной.И последней каплей в этой истории стало это происшествие. Я легла спать и уже почти засыпая, в полудрёме слышу как эта конфетка шелестит. Шелестит и шелестит, такое чувство, как будто кошка её нашла и играется. Я со злостью сказала "киса! хватит!" И тут моя ничего не понимающая кошка мяукнула у меня в ногах. И шелест прекратился. Вот в этот момент я схватила подушку с одеялом и убежала в свою старую комнату))))))) Видимо, домовой так меня выгонял в свою комнату.P.S. сейчас в этой квартире живут наши родители (мы раньше жили в другом городе, сначала переехала я, потом ко мне приехала сестра, и теперь к нам приехали родители). Я ночую у них иногда, ночую именно в этой комнате, но ничего подобного не происходит. С ними тоже не происходило и не происходит.

Ключевые слова: Комната молитва домовой кошка

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