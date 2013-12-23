Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Домовой или нет?

Мистика со мной бывает частенько.
Самая страшная была в 2009 году. В том году моя сестра, с которой я жила, вышла замуж и они с мужем переехали в свою квартиру. Я решила, что моя комната, в которой жила я, должна стать залом, где я бы проводила время с гостями, а её бывшая комната - теперь моя спальня. Занялась переездом) Перенесла все свои вещи, кроме мебели. Довольная всем, этим начала жить в той комнате. Квартира свободной планировки. Из коридора налево комната сестры, направо туалет, моя комната и кухня. Была у нас кошка, которая осталась со мной.

По времени не помню, когда началось, но вскоре. В коридоре на полу кафель. Просыпалась ночью от быстрого топота по этому кафелю, зная подсознательно, что уже этот кто-то бежит ко мне и резко прыгает на диван. Глаза открыть не могу, пошевелиться не могу, в голове гул. Страх сильнейший. Кто-то сидит на мне, тяжесть. Знаю молитву только Отче наш - начала мысленно читать, помогла сразу, медленно стало оцепенение проходить, гул из головы уходил, глаза не открывала, так как страшно было, и позже засыпала. Утром уже было не так страшно. Золото не ношу, но этим же вечером надела цепочку с крестиком, помолилась на ночь, окрестила всю кровать (так делала наша бабушка всегда) и спала хорошо. Делала так каждую ночь. Но почему-то страх всё-таки ушёл, и как-то я забыла это сделать. Всё снова повторилось. Проснулась за секунду до этого бега, прыжок на диван и на меня. В этот раз уже было сложно читать Отче наш, слова путались, забывала правильность, но еле как всё прошло.
Поговорили с сестрой об этом, решили, что это домовой, надо что-то ему положить, конфетку, например. Положила с шелестящей обёрткой (это важно), но почему-то на пол положила, не знаю почему. А также узнала от её мужа, что он частенько слышал шаги в коридоре.
Крестить комнату на ночь не забывала, спала хорошо. Но и опять решила, что всё, и перестала. И опять то же самое, только уже как-то злее, я уже кроме слов "Отче наш" больше-то и вспомнить из молитвы не могу ничего, и я такая злая была на это всё, что стала пытаться открыть глаза, это было ну очень трудно, как будто мне их заклеили! И в этот момент на мою шею что-то надавило, как руки будто, и голос такой злобный услышала, но язык даже не скажу, как-то в детстве слышала слово "тарабарский", вот мне показалось, что это именно он. Я еле приоткрыла глаза, на мне что-то сидело, я разозлилась ещё больше и почему-то вспомнила молитву. И всё прекратилось, только гул в ушах стоял сильный. Но! Я снова осталась в этой комнате. Я даже сейчас не понимаю, почему не ушла хотя бы в старую свою комнату?
Дальше не помню, наверное, снова также всё крестила и было всё спокойно. Кошка, кстати, не знаю, была в эти моменты со мной или нет, но вообще спала всегда со мной.
И последней каплей в этой истории стало это происшествие. Я легла спать и уже почти засыпая, в полудрёме слышу как эта конфетка шелестит. Шелестит и шелестит, такое чувство, как будто кошка её нашла и играется. Я со злостью сказала "киса! хватит!" И тут моя ничего не понимающая кошка мяукнула у меня в ногах. И шелест прекратился. Вот в этот момент я схватила подушку с одеялом и убежала в свою старую комнату))))))) Видимо, домовой так меня выгонял в свою комнату.

P.S. сейчас в этой квартире живут наши родители (мы раньше жили в другом городе, сначала переехала я, потом ко мне приехала сестра, и теперь к нам приехали родители). Я ночую у них иногда, ночую именно в этой комнате, но ничего подобного не происходит. С ними тоже не происходило и не происходит.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:27
Сегодня, 12:26 by apryПросмотров: 100Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Комната молитва домовой кошка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 430
Злость, ярость реально помогают. Проверено! А страх и беспомощность только делают их сильнее
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 430
У меня поклонники появились dance2 Прошлись минусометом
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#3 написал: Estellan
Сегодня, 14:33
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (439|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 725
зелёное яблочко
Поздравляю с личным "поклонником".
Кажется я знаю в кого это злобный гоблин вселился.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#4 написал: Летяга
Сегодня, 14:38
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8108|-3)
Публикаций: 233
Комментариев: 6 078
Цитата: зелёное яблочко
У меня поклонники появились

Вы же сами вчера всем сообщили, что для того, чтобы минусить комменты, регистрация не нужна. Вот, получите. Это благодарный карлуша свою благодарность таким образом выразил))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.