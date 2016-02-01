Ко мне приходили сущности

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 251 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 07:50 by

Со мной, по молодости лет, когда я жила ещё в доме родителей, происходило несколько странных случаев.1. Я спала со своим первым мужем ночью. В окно лился лунный свет. Не знаю от чего, но я проснулась и открыла глаза.У нашей кровати стоял мужчина, до пояса раздетый, слегка наклонился над моим мужем, и пристально смотрел ему в глаза. Глаза этого мужчины были большие и , как говорят, "на выкате".Я потихоньку стала опускаться ниже под одеяло, и со всей дури ткнула мужа в бок локтём. Он не мог не проснуться, и включил свет. Когда я ему об этом рассказала, он не поверил, но бабушка сказала, что приходил домовой, и что он выживает мужа из дому. Так впоследствии и случилось.2. В следующий раз, в этой же спальне, в тёмную ночь (я уже жила одна) из правого верхнего угла спальни появился тёмный комок - он начал разрастаться и приближаться - появилась какая-то бабка в лохмотьях, а волосы как в сказках о бабе яге. Но мне тогда бабушка уже говорила, что в таких случаях надо перекреститься три раза и прочитать молитву "Отче наш". Я так сделала, и она опять превратилась в тёмный комок, и ушла в тот же угол спальни.3. Третий случай произошел приблизительно в тот же год - я спала, потом открыла глаза, а на моей постели сидит молодой мужчина. Он приподнял меня так, что я оказалась сидящей на постели. Он начал целовать меня в шею, и я чувствовала руками его тело, тогда я ещё подумала, что этого не может быть, и попыталась вытянуть руку, чтобы перекреститься, но не тут то было - ничего не получалось. Тогда я просто мысленно начала креститься и читать молитву, и он меня прямо толкнул на кровать и пропал.4. Четвёртый случай произошел со мной, когда я ждала ребёнка. Моя спальня наполнилась каким-то голубым мерцанием, из него появилась женщина - красивая, молодая, с улыбкой на лице и попыталась мне что-то сказать, но я так была напугана предыдущими появлениями других сущностей, что с перепугу начала и тогда читать молитву, и она просто рассеялась этим светом по спальне и пропала.А ещё перед этим во сне мне она подарила перстень на руку в виде нашего земного шара, и он вращался. И что-то в виде джульетки на волосы. На пересечении ниточек тоже были маленькие голубые шарики! И она держала меня за руку, и я видела нашу Землю с высоты. как маленький шарик.После того, как я переехала в многоэтажку, ко мне перестали приходить сущности. Может, поделитесь своими соображениями по этому поводу?

Ключевые слова: Ночь лунный свет мужчина бабка в лохмотьях неизвестный голубое мерцание женщина

Другие, подобные истории: