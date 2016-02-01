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Истории из жизни

Ко мне приходили сущности

Со мной, по молодости лет, когда я жила ещё в доме родителей, происходило несколько странных случаев.

1. Я спала со своим первым мужем ночью. В окно лился лунный свет. Не знаю от чего, но я проснулась и открыла глаза.
У нашей кровати стоял мужчина, до пояса раздетый, слегка наклонился над моим мужем, и пристально смотрел ему в глаза. Глаза этого мужчины были большие и , как говорят, "на выкате".
Я потихоньку стала опускаться ниже под одеяло, и со всей дури ткнула мужа в бок локтём. Он не мог не проснуться, и включил свет. Когда я ему об этом рассказала, он не поверил, но бабушка сказала, что приходил домовой, и что он выживает мужа из дому. Так впоследствии и случилось.
2. В следующий раз, в этой же спальне, в тёмную ночь (я уже жила одна) из правого верхнего угла спальни появился тёмный комок - он начал разрастаться и приближаться - появилась какая-то бабка в лохмотьях, а волосы как в сказках о бабе яге. Но мне тогда бабушка уже говорила, что в таких случаях надо перекреститься три раза и прочитать молитву "Отче наш". Я так сделала, и она опять превратилась в тёмный комок, и ушла в тот же угол спальни.
3. Третий случай произошел приблизительно в тот же год - я спала, потом открыла глаза, а на моей постели сидит молодой мужчина. Он приподнял меня так, что я оказалась сидящей на постели. Он начал целовать меня в шею, и я чувствовала руками его тело, тогда я ещё подумала, что этого не может быть, и попыталась вытянуть руку, чтобы перекреститься, но не тут то было - ничего не получалось. Тогда я просто мысленно начала креститься и читать молитву, и он меня прямо толкнул на кровать и пропал.
4. Четвёртый случай произошел со мной, когда я ждала ребёнка. Моя спальня наполнилась каким-то голубым мерцанием, из него появилась женщина - красивая, молодая, с улыбкой на лице и попыталась мне что-то сказать, но я так была напугана предыдущими появлениями других сущностей, что с перепугу начала и тогда читать молитву, и она просто рассеялась этим светом по спальне и пропала.
А ещё перед этим во сне мне она подарила перстень на руку в виде нашего земного шара, и он вращался. И что-то в виде джульетки на волосы. На пересечении ниточек тоже были маленькие голубые шарики! И она держала меня за руку, и я видела нашу Землю с высоты. как маленький шарик.
После того, как я переехала в многоэтажку, ко мне перестали приходить сущности. Может, поделитесь своими соображениями по этому поводу?

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 251Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Ночь лунный свет мужчина бабка в лохмотьях неизвестный голубое мерцание женщина

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 08:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (255|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 168
Не надо было переезжать из дома родителей.
Ночные визитеры продолжали ходить, а нам еще было бы о чем читать.
Могу предположить, что в квартире родителей какой то портал.
Т.к. будь это вестники "судьбы", то они "пошли" в другую квартиру за рассказчицей.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#2 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:15
0
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Репутация: (50|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 207
на моей постели сидит молодой мужчина. Он приподнял меня так, что я оказалась сидящей на постели. Он начал целовать меня в шею, и я чувствовала руками его тело

Однозначно, инкуб к вам приходил. "в средневековых легендах распутный демон, ищущий сексуальных связей с женщинами". Но ему в этот раз обломилось).
Зарегистрирован: 11.05.2018
#3 написал: ZelD
Сегодня, 08:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 402
Правильно сделали, что переехали. Если эта женщина молитвы испугалась, значит она не та за кого хотела себя выдать.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#4 написал: LudaM
Сегодня, 08:30
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 659
И бабушка такая спокойная, все обо всех знает. Молись мол, и все будет гладко.
И согласна с ZeID - тоже об этом подумала, раз молитвы испугалась - значит опасаться ее надо
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:41
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1520|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 567
Цитата: LudaM
бабушка такая спокойная, все обо всех знает

А почему бы и нет? Это же бабушка!
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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