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Истории из жизни

Ночная чертовщина

Это произошло в 1989 году. Мне было 24 года. В июньском отпуске я съездил отдохнуть в деревню моей бабушки. После неё моим родителям осталась изба, куда предки планировали переехать жить, как только выйдут на пенсию. В ней они бывали пока тоже только в летние отпуска, если посчастливилось урвать этот лакомый кусочек у судьбы. Но в тот год им обоим не повезло. Согласно утверждённому на работе графику отпусков, папане представилась возможность весь морозный январь водить хороводы вокруг наряженных ёлок, а маманя с «нетерпением» ждала промозглого октября. Зато я вытянул счастливый билет и уехал отдохнуть на природе летом.

Изба бабушки была старенькой. Крыльцо со входной дверью в маленькие сени, а в них дверь в сам однокомнатный дом. Для меня места вполне хватало. Уху себе на обед я варил во дворе на костре, там же жарил вечерами картошку на ужин. В общем, обжился легко. И отпуск пролетел благополучно и быстро. До унылого отъезда обратно домой оставалось три дня. И вот, я привычно лёг спать. Помню, что перед сном послушал радио и под его песни уснул. Обе двери (в сени и непосредственно в комнату) запирались на хлипкие крючки. И вот, проснулся я от какого-то шороха за дверью в комнату. Спросонок сначала не понял, что это за звук. Но, честно говоря, испугался. А когда он повторился ещё раз, я осознал, что кто-то скребётся когтями, пытаясь открыть дверь ко мне. У меня в детстве была собака. Так вот, она так же тёрла лапы о двери, просясь погулять на улицу. Мне стало жутко. Если дверь в сени была закрыта, то как неизвестный зверь попал в них? А то, что я её запирал на ночь, помню точно.

Я аккуратно, чтобы не выдавать себя, встал с кровати и оделся. Помню, как громко стучало сердце в груди. А скрябанье, призатихнув, продолжалось. Я не знал, что и делать. То ли решительно подойти и гаркнуть, чтобы спугнуть незваного гостя, то ли затаиться. То таинственное обстоятельство, попадания на территорию избы через закрытую дверь сеней, настораживало. Да и для лесного зверя не свойственно так смело подходить к человеку, если он только не бешеный. И защищаться толком нечем. Жалкий ножик на столе и всё. Но вот скрежет прекратился. А через минуту громко упало на пол железное ведро с колодезной водой. Нервы мои сдали. Схватив ножик, я забрался на печку, где, как трясущийся от холода партизан, затаился. Опять за дверью заскреблось, но через пару минут звук прекратился.

Прошло где-то полчаса. Я решил не вылезать из своего укрытия до рассвета. Но вдруг раздался звон разбитого оконного стекла. В ужасе я лежал и прислушивался. Но всё опять стихло, а шагов посторонних людей в комнате не раздалось.

Я промучился без сна до восхода солнца. А когда оно стало подниматься над рекой, осмелился слезть с печи. Одно из окон было вдребезги разбито, а на полу валялись острые осколки стекла. Больше я своих глаз не сомкнул. А в сени вышел, когда увидел, как бабка Дуня погнала пастись своих коров. Ведро валяется, пол от пролитой воды сырой, а деревянная дверь полностью исцарапана. И это при том, что сени были заперты на крючок.

Днём дядя Миша, сосед, коренной житель деревни - увидев разбитое окно в моём доме, спросил, что случилось. Я ему рассказал всё, как есть, и показал исцарапанную кем-то дверь. Он лишь удивлённо присвистнул, но ничего вразумительного предположить не смог. А вот уже вечером, Михаил вновь заглянул ко мне и сообщил новость, умерла бабка Нюра. Сегодня в обед приехавшая навестить её дочка, нашла старуху мёртвой. А бабуля эта слыла у местных жителей колдуньей.

Затем дядя Миша достал из пакета бутылку водки и спросил: «Помянем усопшую за упокой её души?» По его взгляду я понял, что он пытается узнать, доходит ли до меня его намёк в сказанных словах. И я ответил: «Заходите. Помянем, чтобы живых не тревожила, а в свой мир шла».

Вот это случилось на самом деле со мной. Но что это в своей сути, не знаю. Может, душа покойной разбушевалась, а может, ещё что. Но до отъезда домой я дожил потом спокойно.

Автор - Александр Семёркин.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 560Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Деревня бабушка шорох разбитое окно усопшая

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (519|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 014
Каждое лето, ёжики погромы устраивают на дворе , ночью. Пролезут под воротами, огромным своим семейством и начинают греметь вёдрами да разваливать поленницу дров. Если не разогнать вовремя, то видок будет, как после зомбиапокалипсиса. Было дело лось зашел на огород и перетоптал всё, летний душ сломал. Медведи этой осенью вокруг дома пакостили.
Бабок не было. Пока,всё спокойно!
+++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: ebegen31
Сегодня, 21:11
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 127
Жутко. Я бы в тот же день уехал, а потом еще у себя дома пять лет боялся. Честно, это же страшно, когда в дверь комнаты при закрытых сенях скребутся, а потом еще и окно вдребезги... Да и вообще, жить в деревне в домике одному, без семьи, родственников или друзей, развлечение сомнительное, даже не смотря на природу, свежий воздух и все такое прочее...
Зарегистрирован: 5.10.2012
#3 написал: Ирина79
Сегодня, 21:13
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Ну не знаю когда пишут - Я пошел смотреть как кто то скребется или отвернулся когда кто то сел рядом на кровать) Парализация всего тела мне кажется наступит. Слышала надо матом посылать нечесть громко.
Зарегистрирован: 1.01.2020
#4 написал: Mandor
Сегодня, 21:32
+2
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Репутация: (431|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 375
Ох уж эта баба Нюра. Хлебом не корми, а как только усоп -давай приезжих тревожить...
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 607
Цитата: ebegen31
жить в деревне в домике одному, без семьи, родственников или друзей, развлечение сомнительное,

Люди же живут. Бабульки особенно. Даже без соседей.
Скребутся ладно, но окно разбили scream . Я бы поседела
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: VicZhou
Сегодня, 22:13
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 363
Если колдунья - возможно, дар хотела передать, а он не открыл. Скреблась как его собака, чтоб обмануть. Не вышло, вот и нахулиганила.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#7 написал: Ягсе
Сегодня, 22:28
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Жутковато...
Зарегистрирован: 25.11.2015
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