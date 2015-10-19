Знак

Lynx Просмотров: 284 Комментарии: 3 +10 Вчера, 23:06 by

Умерла у меня бабушка, очень мной любимая.Я живу далеко от нее. Должна была приехать в отпуск, но мне на работе не давали отпускные. Дело было в 1998 году. А она как будто ждала меня. Умерла как раз в те дни, в которые бы я приехала.Я успела только на девятый день, на поминки.Сидим за столом, поминаем. И тут зашел разговор о том, что душа до девятого дня в доме, потом на улице до сорокового дня, а потом улетает.Несколько человек сказали — значит, душа бабушки сейчас в доме. Вот бы знак какой подала нам.Я сидела за столом, как раз напротив иконы, которая висела в углу. По церковным украинским обычаям икона завешена рушником (полотенцем), а уголки рушника зацеплены петелечками за гвоздики, специально вбитыми в стену.И вот я смотрю, а один край рушника как будто кто-то снимает, и он падает с иконы. Все за столом замерли, потому как увидели все. Никаким сквозняком сняться не мог уголок, он был зацеплен намертво. Я иногда, по просьбе бабушки, снимала рушник для стирки, так мучилась долго, пока его отцепляла. А тут он одним махом, да и слетел.Вот такое чудо.

Ключевые слова: Бабушка поминки икона рушник знак душа

Другие, подобные истории: