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Истории из жизни

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Умерла у меня бабушка, очень мной любимая.
Я живу далеко от нее. Должна была приехать в отпуск, но мне на работе не давали отпускные. Дело было в 1998 году. А она как будто ждала меня. Умерла как раз в те дни, в которые бы я приехала.

Я успела только на девятый день, на поминки.

Сидим за столом, поминаем. И тут зашел разговор о том, что душа до девятого дня в доме, потом на улице до сорокового дня, а потом улетает.
Несколько человек сказали — значит, душа бабушки сейчас в доме. Вот бы знак какой подала нам.

Я сидела за столом, как раз напротив иконы, которая висела в углу. По церковным украинским обычаям икона завешена рушником (полотенцем), а уголки рушника зацеплены петелечками за гвоздики, специально вбитыми в стену.

И вот я смотрю, а один край рушника как будто кто-то снимает, и он падает с иконы. Все за столом замерли, потому как увидели все. Никаким сквозняком сняться не мог уголок, он был зацеплен намертво. Я иногда, по просьбе бабушки, снимала рушник для стирки, так мучилась долго, пока его отцепляла. А тут он одним махом, да и слетел.

Вот такое чудо.
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Вчера, 23:06 by LynxПросмотров: 284Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Бабушка поминки икона рушник знак душа

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Комментарии

#1 написал: adder
Вчера, 23:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 119
3 года назад погиб мой друг - глупо и случайно. Авария - он на мотоцикле, скорость на трассе масимум 50км/ч. просто "затерли" те, кто не смотрел в зеркала и попал под грузовик. На мотоцикле ни царапины, а его насмерть. Он мне снился в кошмарах после этого (если хотите напишу в "истории из жизни" или в "сны" об этих явлениях). - посыл был в снах один - прекратите плакать по мне. И вот поехала я на кладбище на 40й день. До кладбища говорила с его родителями и братом, они сказали, что он не снился им ни разу. У могилы "обругала" его за то, что снится всем подряд, а к родителям своим так и не пришел. Спустя неделю узнала, что он приснился своей маме, сказал, что у него всё хорошо и попросил о нем не плакать.
Зарегистрирован: 19.10.2015
#2 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 02:06
0
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Публикаций: 13
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Значит правда.....что душа до девятого дня в доме.

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#3 написал: BlueCat
Сегодня, 04:08
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Публикаций: 2
Комментариев: 521
Соболезную автору. В следующем году будет 20 лет со смерти бабушки.

Насчет рушника... Ну, допустим, всегда уголки рушника хорошо закрепляли, а после последней стирки, может, по какой-то причине зацепили некрепко... Нет, я не оспариваю той возможности, что душа бабушки по просьбе близких подала знак, но нельзя исключить и более материалистических причин...

В любом случае за душевную историю ставлю плюс.

Наши умершие близкие всегда с нами - пока мы о них помним и любим...
Зарегистрирован: 17.06.2015
 
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