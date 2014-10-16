Соприкосновение с параллельными мирами

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 592 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 09:54 by

Конечно, мы во вселенной не одни. Сколько их, этих миров, нам неизвестных? Иногда мы соприкасаемся с этими мирами, и общение это неприятно для нас, а иногда и жутко.Мой муж умирал от страшной неизлечимой болезни. Ему было всего 46. Из них 8 лет он был прикован к постели, был лежачим, абсолютно беспомощным человеком. Последнее время он почти не спал, руки у него не работали совсем, он не выносил тишину, поэтому телевизор в его комнате потихоньку работал круглосуточно. Муж лежал на специальной кровати, изголовье мы подняли повыше, и он то смотрел что-нибудь по телеку, то дремал.Был Новый год. Мы отметили его и пошли на улицу, запустить фейерверки. Идём обратно. Поравнялись с нашим домом. В Сашино (муж) окно хорошо был виден работающий телевизор на стене. Прекрасно были видны мелькающие там кадры. И вдруг экран заслонила большая тёмная фигура. На мгновение. Она как бы прошла мимо телевизора. Сердце моё бешено застучало, ноги стали ватными... Я никому ничего не сказала. Новый год, все пьяненькие, весёлые... зачем? Сын с невесткой вообще ни во что такое не верят. Сын наверняка обнял бы меня за плечи и шутливо сказал: "Мать, ну ты что? Наверное, это шампанское..."Но нет, конечно. Шампанское тут ни при чём. Фигуру я видела прекрасно, отчётливо и однозначно... Пришли домой. Саша спокойно лежал, не спал, как всегда. Ничего ужасного в ту ночь не случилось. Муж прожил ещё 4,5 месяца.К моей внучке, Алисе, часто прибегал соседский мальчик, Олежка - побеситься вместе. В Алисиной комнате было небольшое техническое помещение, сделали вход и превратили его как бы в игровую. Сгрузили туда все книжки-игрушки-фломастеры - дерзайте, детвора!.. Набесившись вволю, спустились ко мне на кухню, попить чайку. Олежка - чудо как хорош. Русский богатырь в детстве. Круглолицый, румяный крепыш с густыми пшеничными волосами до плеч. Я ему очень симпатизировала. Уминая пончики за обе щеки. он меня спрашивает: "А что за дяденька у вас на втором этаже ходит?" Я чуть очередную порцию пончиков не уронила - процесс жарки шёл вовсю... "Что за дяденька, где?" Отвечает: "Не знаю. Я из игровой вышел, он в комнате был. Потом он ушёл". Естественно, никаких посторонних дяденек у нас в доме не было.Дети бегали на улице. Окна нашей кухни выходят на детскую площадку - она прямо под окнами. Прибегает Алиса, попить водички, и спрашивает: "А это ты в таком белом-белом стояла у окна?" Ни в белом, ни в чёрном, я у окна не стояла.Все эти события произошли в один период, и связываю я их с состоянием мужа, с его предстоящим уходом. Я вообще человек очень боязливый, мнительный, и всякие такие штучки вызывают у меня дрожь. Но тут я, на удивление, была спокойна. Неприятно - и только.По-настоящему я испугалась только однажды. Я сидела рядом с мужем, поила его чаем с ложечки. Он пил и смотрел телевизор. Вдруг взгляд его стал отрешённым, затем беспокойным. Он явно заволновался и с ненавистью произнёс (хотя на тот момент и не разговаривал уже почти, только днём и ночью звал меня по имени): "Уйди, уйди отсюда! Оставь меня в покое!"Я говорю: "Саша, это ты мне?""Нет"."Тут кто-то ещё есть?""Да"."Хороший или плохой?""Плохой".Вот тут мне стало по-настоящему жутко. Хотелось ломануться на выход и бечь из дома куда глаза глядят. Да ещё и дома на тот момент мы были одни. С трудом я взяла себя в руки, прочитала молитву и попыталась объяснить это тем, что у умирающих бывают галлюцинации... Ну ладно, у них - галлюцинации... А у нас что, у всех остальных? Особенно у детей... Кстати, после того как Саши не стало, никаких дяденек, тётенек, тёмных фигур - ничего больше не было. И мне почему-то не страшно оставаться в нашей, довольно большой квартире, одной. Оставалась и на неделю, и больше одна, и ничего - никаких дурных мыслей. Ну а вывод у меня, конечно, однозначный: есть он, этот пресловутый потусторонний мир. Наверное, не надо его бояться - ведь все там будем.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Вселенная муж болезнь тёмная фигура дети дяденька плохой потусторонний мир

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