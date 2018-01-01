Телевизор

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:30

Blood_Lana Просмотров: 48 Комментарии: 0 -3 Вчера, 16:30 by

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Переехав в новую квартиру,я перевела конечно старую мебель но не всю.На следующий день я поехала в магазин (техники),выбирать телевизор.Телевизоры все были красивые,огромные.Но один у меня вызвал интерес.Он был не новомодный,среднего размера.И почему то в голове возникла мысль купить его.Не секунды не медля я купила его.Придя домой,открыв коробку от телевизора,я нашла диск с надписью "Open me"(открой меня)Подключив всю аппаратуру,я решила проверить что же записано на этом диске.Началась запись,по началу был темный экран,после начались шумы и помехи.Спустя минуту,там показалась комната,с девочкой играющей в куклу,она замечает камеру и смотрит прямо туда.Она берёт иголку,начиная уродавать себя.После этого меня окончательно стошнило.Это чья то тупая шутка-сказала себе я.Ночью мне не спалось,решила я посмотреть телевизор.Включаю,виден лишь черный экран,а после сообщение "game over"(игра окончена)Телевизор замкнуло,брызгала кровь.Позже из телевизора вылезли руки,огромные.Не успев убежать они схватили меня начав душить.Воздуха не хватало,в глазах стемнело...