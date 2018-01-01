ТелевизорПереехав в новую квартиру,я перевела конечно старую мебель но не всю.
На следующий день я поехала в магазин (техники),выбирать телевизор.Телевизоры все были красивые,огромные.
Но один у меня вызвал интерес.Он был не новомодный,среднего размера.
И почему то в голове возникла мысль купить его.Не секунды не медля я купила его.Придя домой,открыв коробку от телевизора,я нашла диск с надписью "Open me"(открой меня)Подключив всю аппаратуру,я решила проверить что же записано на этом диске.Началась запись,по началу был темный экран,после начались шумы и помехи.Спустя минуту,там показалась комната,с девочкой играющей в куклу,она замечает камеру и смотрит прямо туда.Она берёт иголку,начиная уродавать себя.
После этого меня окончательно стошнило.
Это чья то тупая шутка-сказала себе я.Ночью мне не спалось,решила я посмотреть телевизор.Включаю,виден лишь черный экран,а после сообщение "game over"(игра окончена)Телевизор замкнуло,брызгала кровь.Позже из телевизора вылезли руки,огромные.Не успев убежать они схватили меня начав душить.
Воздуха не хватало,в глазах стемнело...
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:30
Вчера, 16:30 by Blood_LanaПросмотров: 48Комментарии: 0