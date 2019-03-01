Очень страшный розыгрыш (?)

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:16 by

Случай, произошедший со мной примерно в мае 2003 года.Локация - Новосибирск, центр города. Послеобеденное время.Я возвращался домой из универа. Шёл через двор к своему подъезду, голова забита предстоящей сессией и т.п. Короче, весь был погружён в свои проблемы.Ещё издалека заметил у двери подъезда мелкого пацана лет 10-11. Он стоял и раз за разом безуспешно набирал код на двери, очевидно не зная его (тогда домофоны только начали массово внедряться и у большинства подъездных дверей были кодовые замки).Я подошёл, посмотрел на пацанёнка, не опознал в нём жителя своего подъезда. Ну мало ли. Дом у нас весьма динамичный в плане ротации жильцов. Может, они только переехали и родители малому не сказали код двери, ну или он просто забыл.Говорю ему, что код 1-4-8 и открываю дверь. Паренёк не заходит, стоит на том же месте. И вот ещё в тот момент что-то в нём мне не понравилось. Какой-то он очень странный был. Ни слова не проронил. И глаза какие-то "стеклянные" у него, жутковатые.Что ж. Даже правильно, подумал я. Видимо, родители запретили входить в подъезд с незнакомыми людьми. Я зашёл в подъезд, лязгнула закрывшаяся железная дверь (пацан остался на улице, за дверью), вызвал лифт, который уже был на первом этаже, поднялся на свой шестой этаж. К слову, лифт на тот момент был очень резвый, спустя несколько лет его заменили на новый, но медленный.И вот я вышел из лифта, подошёл к своей двери, достал ключи, вставил в замочную скважину... ииии... тут началось странное. Создалась какая-то абсолютная тишина. Слышно было лишь тихое постукивание моего ключа внутри замка (рука с ключом затряслась). В этот момент я что называется "кожей почувствовал" серьёзную опасность, страх, переходящий в ужас. Я стоял как вкопанный. Начал усиленно работать мозг в попытке понять: "А какого хрена?!" Чего же такого произошло и что меня так сильно испугало?Ответ нашёлся быстро. Ведь прямо в этот самый момент за моей спиной кто-то тихо стоит! Ещё не знаю кто, но от этого ещё страшнее - как он там оказался, да ещё и бесшумно, в моём подъезде перед моей квартирой. Быть может, около минуты во мне боролись страх и любопытство и второе-таки победило. Я осторожно повернулся, и - да! В полуметре от меня стоит тот самый мальчик. Смотрит снизу, но как будто сквозь меня. Вроде ищет глазами, но не может меня разглядеть. В этот момент я, походу, был бледный как простыня. Пульс бешеный, страшно нереально.Ещё пару минут мы так в тишине и простояли, после чего мелкий повернулся и пошёл по лестнице наверх. Я быстро оклемался от шока и решил в квартиру не заходить (чтобы не случился дубль-два, только уже в квартире), а послушать - куда это он пошёл. Этаж-то остался всего один (дом семиэтажный).Первой логичной мыслью промелькнула такая: это развод от пары малолетних братьев-близнецов с использованием страшных контактных линз. Тем временем паренёк поднялся на седьмой этаж и остановился. Дальше я ждал вызов лифта или звонок кому-то в дверь, но тишина.В общем, поднялся я туда, двери в квартиры точно не открывались, лифт не вызывался, на чердак железная дверь с навесным замком - шутничёк в ловушке! Сейчас я его до родителей за ухо и сопровожу. Однако никого там не оказалось.Вот такая вот непонятная хренотень произошла. Один из самых страшных инцидентов в жизни. Была ли это мистика, невероятно качественный хоррор-розыгрыш или "показалось"(нет)... история умалчивает.Автор - FireAndForget.

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