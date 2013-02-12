Женщина из ниоткуда

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Юлия Денисова Просмотров: 377 Комментарии: 15 +10 Сегодня, 00:11 by

Дело было в 2003-2005 гг. Уже точно не помню, но помню, что был февраль и время около 22:00.Отправил меня старший брат (старше меня на пять лет) в магазин. Мне тогда было лет 14 (выглядела я старше, по крайне мере, со спины - высокая я). Район у нас тихий, одной ходить страшно не было. Наш двор называли коробкой, так как дома стоят прямоугольником - три девятиэтажки и пятиэтажка. Чтобы попасть в магазин, нужно было пройти по диагонали двор и завернуть за дом.Я пошла и, уходя, в шутку сказала брату, мол, если что-то со мной случится, то это будет на его совести. Как знала, что что-то будет.До магазина дошла спокойно, купила все, что требовалось, потом отправилась домой. Надо заметить, что когда одна хожу, то всегда оглядываюсь назад -есть кто-нибудь позади меня или нет. Не знаю, то ли паранойя, то ли инстинкт самосохранения... Думаю, у многих так.И вот, пройдя уже половину двора, буквально только что оглянувшись и убедившись, что позади никого нет, слышу голос: "Девушка, подождите, за вами кто-то идет". Я оглянулась и увидела женщину лет 35, одета она была в красную куртку и без шапки. У меня первая мысль: "Откуда она взялась?!". Я этого до сих пор не понимаю, оглядывалась я буквально секунд за пять до ее оклика, никого не было. Из подъезда она выйти не могла, так как тогда везде на подъезды уже установили домофоны, потому выйди она из подъезда, то я бы услышала писк от нажатия кнопки и стук двери, но ничего этого не было.Я смотрю в сторону, куда она показала, а по другой стороне двора идет мужик и смотрит в нашу сторону. Я в полном недоумении перевожу взгляд на нее, а она достает сигареты, закуривает и спрашивает:- Далеко живете?- Нет, вот подъезд, - говорю я, а до подъезда оставалось метров 20.- Пойдемте, я провожу, - ответила она.Довела она меня до подъезда, огляделась по сторонам и говорит:- Можете идти.- Спасибо, - сказала я в полной прострации.Она развернулась и ушла. Мужика того, кстати, и след простыл. Домой я зашла в полном шоке.Со мной много странного случалось: то тени разные, то голоса, то сны как наяву, где меня душат, и я во сне понимаю, что сплю и мне надо крикнуть так, чтобы в реале меня разбудили. Но так, чтобы человек возник из ниоткуда и домой проводил... До сих пор голову ломаю, откуда она взялась.А с голосами случай был пять лет назад. Я уже замуж вышла, сыну год был на тот момент.У нас в зале диван стоял углом (половина у стены, половина зонировала зал), кресло пододвигали - получался большой манеж для ребенка (лазить на диван он еще не умел, диван высокий, и там больше, кроме игрушек, ничего не было).Сын там бегал, я на кухне посуду мыла, а муж курил на балконе (балкон с кухни). Тут ребенок, после неудачных попыток выбраться, начал хныкать, и я слышу отчетливо мужской голос, передразнивающий ребенка. У меня первая мысль: "Ща Паша (муж) получит! Вместо того, чтобы ребенка успокоить, он дразнит его!". И потом до меня доходит, что муж-то - вот он, на балконе курит, а в зале никого нет, кроме сына. У меня волосы дыбом встали.Естественно, прибежав в зал, никого не обнаружила.И подобных случаев в моей жизни ой как много, всего и не перескажешь. Может, сама притягиваю подобное, а может, оно само ко мне тянется. Не знаю...

Ключевые слова: Некто девушка незнакомка голос авторская история

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