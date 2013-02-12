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Истории из жизни

Женщина из ниоткуда

Дело было в 2003-2005 гг. Уже точно не помню, но помню, что был февраль и время около 22:00.
Отправил меня старший брат (старше меня на пять лет) в магазин. Мне тогда было лет 14 (выглядела я старше, по крайне мере, со спины - высокая я). Район у нас тихий, одной ходить страшно не было. Наш двор называли коробкой, так как дома стоят прямоугольником - три девятиэтажки и пятиэтажка. Чтобы попасть в магазин, нужно было пройти по диагонали двор и завернуть за дом.
Я пошла и, уходя, в шутку сказала брату, мол, если что-то со мной случится, то это будет на его совести. Как знала, что что-то будет.

До магазина дошла спокойно, купила все, что требовалось, потом отправилась домой. Надо заметить, что когда одна хожу, то всегда оглядываюсь назад -
есть кто-нибудь позади меня или нет. Не знаю, то ли паранойя, то ли инстинкт самосохранения... Думаю, у многих так.
И вот, пройдя уже половину двора, буквально только что оглянувшись и убедившись, что позади никого нет, слышу голос: "Девушка, подождите, за вами кто-то идет". Я оглянулась и увидела женщину лет 35, одета она была в красную куртку и без шапки. У меня первая мысль: "Откуда она взялась?!". Я этого до сих пор не понимаю, оглядывалась я буквально секунд за пять до ее оклика, никого не было. Из подъезда она выйти не могла, так как тогда везде на подъезды уже установили домофоны, потому выйди она из подъезда, то я бы услышала писк от нажатия кнопки и стук двери, но ничего этого не было.

Я смотрю в сторону, куда она показала, а по другой стороне двора идет мужик и смотрит в нашу сторону. Я в полном недоумении перевожу взгляд на нее, а она достает сигареты, закуривает и спрашивает:
- Далеко живете?
- Нет, вот подъезд, - говорю я, а до подъезда оставалось метров 20.
- Пойдемте, я провожу, - ответила она.

Довела она меня до подъезда, огляделась по сторонам и говорит:
- Можете идти.
- Спасибо, - сказала я в полной прострации.
Она развернулась и ушла. Мужика того, кстати, и след простыл. Домой я зашла в полном шоке.

Со мной много странного случалось: то тени разные, то голоса, то сны как наяву, где меня душат, и я во сне понимаю, что сплю и мне надо крикнуть так, чтобы в реале меня разбудили. Но так, чтобы человек возник из ниоткуда и домой проводил... До сих пор голову ломаю, откуда она взялась.

А с голосами случай был пять лет назад. Я уже замуж вышла, сыну год был на тот момент.
У нас в зале диван стоял углом (половина у стены, половина зонировала зал), кресло пододвигали - получался большой манеж для ребенка (лазить на диван он еще не умел, диван высокий, и там больше, кроме игрушек, ничего не было).
Сын там бегал, я на кухне посуду мыла, а муж курил на балконе (балкон с кухни). Тут ребенок, после неудачных попыток выбраться, начал хныкать, и я слышу отчетливо мужской голос, передразнивающий ребенка. У меня первая мысль: "Ща Паша (муж) получит! Вместо того, чтобы ребенка успокоить, он дразнит его!". И потом до меня доходит, что муж-то - вот он, на балконе курит, а в зале никого нет, кроме сына. У меня волосы дыбом встали.
Естественно, прибежав в зал, никого не обнаружила.

И подобных случаев в моей жизни ой как много, всего и не перескажешь. Может, сама притягиваю подобное, а может, оно само ко мне тянется. Не знаю...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:11 by Юлия ДенисоваПросмотров: 377Комментарии: 15
+10

Ключевые слова: Некто девушка незнакомка голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kir87
Сегодня, 00:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 736
Интересный случай!
Зарегистрирован: 12.02.2013
  
#2 написал: conjure one
Сегодня, 00:45
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 771
Приходилось читать истории про большую белую собаку, которая сопровождала припозднившихся женщин и охраняла их от мужчин с криминальными намерениями. А тут женщина в красной куртке в качестве телохранителя... И откуда они приходят? Из параллельной реальности? И там тоже, оказывается, курят?! История очень загадочная и интересная. А вот про мужской смех в комнате страшноватая. В общем, +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:53
+7
Группа: Авторы
Репутация: (2459|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 987
Ну тетка попросту мужика следящего за автором срисовала и решила помочь ребенку. Спасибо что есть такие неравнодушные люди.
А что касается голоса, так это ваш сосед снизу или сверху был. Задолбался слушать скулёж Вашего ребенка, вот и начал в голос орать, передразнивать. У меня дома тоже так. Я на 5 этаже живу, на 3 двух собак держат мелких, одна такса, другая ещё меньше шмонька такая пучеглазенькая. Больно уж голосистые они, тявкают круглыми сутками порой так что всех выводят. Мне например очень хорошо слышно как сосед с 4 этажа их передразнивает, матом их покрывает и грозит разными страшными карами при встрече. И это у нас ещё слышимость не очень. Я встречала в жизни квартиры где ты шёпотом разговариваешь, а соседи в другом подъезде всё слышат.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#4 написал: conjure one
Сегодня, 01:08
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 771
Цитата: Баба Клава
Мне например очень хорошо слышно как сосед с 4 этажа их передразнивает, матом их покрывает и грозит разными страшными карами при встрече.


smeh smeh smeh

Клавдия Афанасьевна, ты сегодня явно скептически настроена ;) 434
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: Лешик
Сегодня, 01:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 176
Эта история понравилась. Может, найдёте время и ещё напишете?
Зарегистрирован: 15.04.2017
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:28
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2459|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 987
Цитата: conjure one
Клавдия Афанасьевна, ты сегодня явно скептически настроена ;)

Зато я всем правду в глаза говорю. Остальные всё опять на домового свалят, вот увидишь. Будут тут охать и ахать, параллельно поучая автора в каком углу следует молока налить и под какой шкаф конфет и печенек засунуть, чтобы главного помощника и защитника в доме задобрить.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#7 написал: Lynx
Сегодня, 01:28
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3019|0)
Публикаций: 303
Комментариев: 1 770
Цитата: Лешик
Эта история понравилась. Может, найдёте время и ещё напишете?


я - за.
По истории: вариантов с незнакомкой много - от обычной прохожей до Ангела-Хранителя, но шаги можно услышать. Все равно неуютно себя ощущаешь, когда кто-то рядом.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#8 написал: Arhip
Сегодня, 01:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (318|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 441
Цитата: conjure one
Клавдия Афанасьевна, ты сегодня явно скептически настроена ;)

А чего, бабка права. И соседи могли передразнивать. и сверху и снизу и за стеной. В батарею могли орать. Там звук хорошо идет. А тетка, что проводила могла и прятаться неподалеку. Либо просто не заметили. Такой вот опер хитрозашифрованный маньяка выслеживал. Истории +, автор пишите что там еще у Вас было. И с дебютом Вас!
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#9 написал: conjure one
Сегодня, 01:31
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 771
Цитата: Баба Клава
Цитата: conjure one
Клавдия Афанасьевна, ты сегодня явно скептически настроена ;)

Зато я всем правду в глаза говорю. Остальные всё опять на домового свалят, вот увидишь. Будут тут охать и ахать, параллельно поучая автора в каком углу следует молока налить и под какой шкаф конфет и печенек засунуть, чтобы главного помощника и защитника в доме задобрить.


Не, на домового эта тётка не похожа) Она же на улице была) 136
А вообще, да, был бы домовой, а что свалить на него - найдётся!
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:33
0
Группа: Авторы
Репутация: (2459|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 987
Цитата: Lynx
По истории: вариантов с незнакомкой много - от обычной прохожей до Ангела-Хранителя,

Ангелы хранители курят сигареты? smile
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#11 написал: conjure one
Сегодня, 01:37
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3807|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 771
Цитата: Arhip
Цитата: conjure one
Клавдия Афанасьевна, ты сегодня явно скептически настроена ;)

А чего, бабка права. И соседи могли передразнивать. и сверху и снизу и за стеной. В батарею могли орать. Там звук хорошо идет. А тетка, что проводила могла и прятаться неподалеку. Либо просто не заметили. Такой вот опер хитрозашифрованный маньяка выслеживал. Истории +, автор пишите что там еще у Вас было. И с дебютом Вас!


Конечно, права. Вполне рациональное объяснение. good
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#12 написал: Arhip
Сегодня, 01:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (318|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 441
Цитата: Баба Клава
Ангелы хранители курят сигареты?

А еще они бухают и храпят по ночам
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#13 написал: Lynx
Сегодня, 01:54
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3019|0)
Публикаций: 303
Комментариев: 1 770
Цитата: Баба Клава
Цитата: Lynx
По истории: вариантов с незнакомкой много - от обычной прохожей до Ангела-Хранителя,

Ангелы хранители курят сигареты? smile


Ну, хто их знат. Мы их тут с нимбом и с крылышками представляем, а они как мы - Архип уже правильно подметил)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#14 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:57
+1
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Репутация: (2459|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 987
Цитата: conjure one
Не, на домового эта тётка не похожа) Она же на улице была)

Да я же про голос передразнивающий ребятёнка)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#15 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:46
0
Группа: Журналисты
Репутация: (705|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
Цитата: Баба Клава
Ну тетка попросту мужика следящего за автором срисовала и решила помочь ребенку. Спасибо что есть такие неравнодушные люди.
А что касается голоса, так это ваш сосед снизу или сверху был. Задолбался слушать скулёж Вашего ребенка, вот и начал в голос орать, передразнивать. У меня дома тоже так. Я на 5 этаже живу, на 3 двух собак держат мелких, одна такса, другая ещё меньше шмонька такая пучеглазенькая. Больно уж голосистые они, тявкают круглыми сутками порой так что всех выводят. Мне например очень хорошо слышно как сосед с 4 этажа их передразнивает, матом их покрывает и грозит разными страшными карами при встрече. И это у нас ещё слышимость не очень. Я встречала в жизни квартиры где ты шёпотом разговариваешь, а соседи в другом подъезде всё слышат.

Молодец баба Клава! Я с Вами согласен полностью, тут Вы правы на все 100% yeeeah

История норм, пишите ещё!!!!!!!!!+++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
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