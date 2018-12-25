Порча №1 - Сорокоуст

Kamazok Просмотров: 104 Комментарии: 1 +1 Вчера, 09:52 by

Когда меня спрашивают: «Что надо иметь, чтобы стать чёрным магом?»,- я отвечаю просто: железные яйца! Наше оружие – это Нечисть, что, почуяв слабину, сама сделает из хозяина свою добычу. И такова моя работа, грязными методами делать этот мир чище.Кто-то из вас может сказать, мол, «Никакой магии не существует», и продолжит беззаботно оскорблять чёрного мага. Я-то может и пропущу это мимо ушей, но вот своим бесам приказать не трогать вас, я, к сожалению, не могу. И не обижайтесь потом, возвращаясь ночью домой, если упадёте и сломаете себе руку, сами же и будете в этом виноваты.«Тебя покарает боженька!»,- святоши в голос завопят мне. «Ха-ха»,- и я только посмеюсь им в ответ. «У меня свой бог, и имя ему Бафомет»,- так хочется громко заорать, чтобы меня все услышали, и начали, наконец, бояться меня и моего господина.«И всё-таки она есть!»,- чего бы вы там себе не придумывали. Дайте-ка мне свою фотографию, и потом не говорите, что вас не предупреждали.[Порча №1: Сорокоуст]Люди - это те же звери, когда речь заходит о деньгах. Они готовы перегрызть друг другу глотки, лишь бы ухватиться за лакомый кусочек. В природе в каждой стае есть свой вожак, силой захвативший лидерство. Бизнесмены чем не звери? Вожак и стая, и своя территория, и, конечно же, конкуренты, против которых надо ежедневно бороться за место под солнцем.Нелюбовь людей сильно огораживала меня от общения с ними. Ну не уживаюсь я с вами, и всё тут. Добренькие снаружи, но внутри с гнильцой. А магия, она на всех нас одинаково смотрит, особенно чёрная. И в детстве, когда я жил неподалёку от кладбища, и знаете, оно будто бы манило меня к себе. Я часто по ночам убегал из дому туда, на кладбище. Это было моё убежище от всего остального мира.Бледный мужчина средних лет заходит в ресторан, присаживается за столик №17, делает заказ и, видимо, кого-то ждёт. Официант приносит ужин, мужчина ест, поглядывая на часы. Спустя 20 минут на входе стоит второй, и хостесс указывает ему на меня. Тот, второй, весь в чёрном, подходит ко мне, садится и постоянно оглядывается, нет ли за ним слежки.- Это вы?, - и я киваю в ответ, пережёвывая еду. Следом, отодвигаю её в сторону, и перехожу к сути.- У вас ко мне дело?,- не церемонясь, спрашиваю у него.- Я от Павла Дегтерева. Он мне посоветовал вас,- всё ещё пытается удостовериться он, что не ошибся.- Да это я,- машинально закатываю глаза от такой банальщины и продолжаю, - Я вас слушаю.Тот второй делает глубокий вдох, а затем выдох, и успокоившись, продолжает.- Моё имя Семён Паровозов, и мне нужна ваша помощь в устранении конкурента по бизнесу,- говорит Семён дрожащим голосом.- В смысле убить?,- поправляю его я, и Семён сглатывает слюну.- Нет, нет, просто чтобы он не лез в мои дела,- отвечает Семён, смахивая пот со лба.- Фотография его есть?- А, да, вот взял, Павел меня предупреждал, - и Семён достаёт из своего портмоне фотку, на которой они оба выпивают.- Нужна та, где он один, или хотя бы без вас, - предупредил я его, и тот только сильнее разволновался.- Других нет,- признался он мне.- Такова судьба, - подумал я, - тёмные силы как бы говорят мне, этого человека лично тебе лучше не трогать своей магией, посылая этот знак.Некоторое время, мы так и продолжали молчать.- В церковь ходите?, - неожиданно для него прозвучал мой вопрос.- Да, каждое воскресенье,- вырвалось у Семёна.- Хорошо, тогда каждое воскресенье заказывайте сорокоуст на упокой своему конкуренту. И в течении полугода, сильно подорвёте ему здоровье, - Семён согласился и передал мне конверт с деньгами.- Заберите обратно, - отодвинул его я обратно к Семёну.- Это за услугу, - пробормотал Семён тихо.- Я для вас ещё ничего не сделал, а вся работа и ответственность ляжет на ваши плечи,- был предупреждён Семён. Он кивнул, забрал деньги и вышел. За ним, доев ужин и расплатившись, и я следом.

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