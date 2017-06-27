Несостоявшееся участие в автопробеге

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан 1 ранга Просмотров: 537 Комментарии: 11 +8 Вчера, 23:56 by

Эту историю рассказала мне одна женщина, с которой мне как-то раз довелось ехать в транспорте. Естественно, ручаться за правдивость не могу, но склонен полностью доверять, ведь подобных историй не так уж и мало. История довольно интересная, поэтому решил её опубликовать. Далее пишу от первого лица."Дело было весной 2014 года. Я тогда готовилась к участию в автопробеге, посвящённом 9 мая, до которого оставалось буквально несколько дней. Уже обговорила все условия с организаторами, договорилась с друзьями и т.д. В программу данного мероприятия входила длинная поездка, посещение нескольких памятных мест, участие в торжествах и общение с ветеранами.Был уже поздний вечер, я легла спать, включив при этом телевизор - есть у меня привычка засыпать под сериал. Но в этот раз сон как-то не шёл, и я поняла, что сериал надо выключать - именно он мешал заснуть. Но, при попытке встать, я вдруг не смогла пошевелиться! Меня как будто сковало. А затем возникло ощущение, что у ног как будто появился кот. Я чувствовала, что что-то мягко ступает на кровати и как бы трогает меня. Было жутко. Всё это длилось, впрочем, буквально несколько минут, а затем меня отпустило."Ну мало ли что пригрезилось?", - подумала я, встала с постели, выключила телевизор и снова легла спать. Вскоре я заснула, но затем внезапно проснулась. При попытке перевернуться на другой бок меня вдруг снова парализовало! Я почувствовала, что кто-то невидимый подошёл ко мне. Пошевелиться я не могла, сказать что-нибудь - тоже не получалось. Затем рядом со мною сел кто-то невидимый, а потом он лёг мне под бок! Я очень хорошо чувствовала его. А потом эта сущность стала меня легонько дёргать за ноги! Такого со мною никогда не было. Страх сковал меня ещё больше. Мне очень хотелось, чтобы невидимое существо оставило меня в покое.Прошло некоторое время, и меня отпустило. Я немедленно встала с постели и пошла на кухню, где сидела мо бабушка. Рассказываю ей о произошедшем - не верит. Пошли в мою комнату - естественно там никого нет. Но ведь я - человек абсолютно здоровый, галлюцинациями не страдаю, присниться мне это не могло, ведь я точно в тот момент не спала, сонный паралич тоже отпадает. Что делать? Бабушка, поняв, что я не вру, достала из шкафа бутылку со святой водой и обрызгала комнату.Легла я снова в постель и тут же отключилась. И вижу я сон. Полностью его не помню, но он был такой мерзкий! А концовку я запомнила отчётливо. Будто бы вижу я своего любимого, но почему-то облик у него совсем другого человека, причём лицо это мне кажется знакомым, а на голове нет волос. Стоит он рядом со мной, что-то говорит, а затем бросается на меня, хватает за горло и начинает душить. И на этом я просыпаюсь. Ладно хоть в реальности меня никто не душил, и присутствия сущности я тоже больше не ощущала.Утром я рассказала об увиденном сне бабушке. Поняла она, что визит невидимой сущности и сон как-то связаны, и посоветовала мне обратиться к тёте, у которой когда-то произошло что-то подобное. Позвонила я тёте, а та ответила мне следующее: "Судя по всему, к тебе приходил домовой. В его поведении я вижу: во-первых, желание пошалить, поразвлекаться, а во-вторых, он хочет тебя о чём-то предупредить. Сон - тоже его рук дело. Подумай, что он может означать. А ещё, судя по всему, домовой хочет отговорить тебя от какого-то действия". Подумав немного, я позвонила друзьям и организаторам автопробега, отменила своё участие.Прошло несколько дней, автопробег состоялся, и я решила позвонить друзьям, узнать, как всё прошло. То, что ответили друзья, повергло меня в смятение. Оказалось, что во время поездки они попали в аварию! На обгоне их неудачно подрезали, машина съехала с трассы и боком шоркнула дерево. Но никто не пострадал. "А кто был за рулём?", - спросила я. Мне ответили: "Алексей". А затем назвали его фамилию. И тут у меня зашевелились волосы на голове. Я узнала мужчину из своего сна! Именно он душил меня!Теперь всё встало на свои места. Домовой пытался предупредить меня о грозящей опасности, отговорить от поездки. Именно с этой целью он приходил ко мне, а затем напустил на меня такой странный сон. Хорошо, что я отказалась от участия в пробеге. Ведь, несмотря на то, что друзья не пострадали, всё могло закончиться печально. А так все, в том числе и я, уцелели".

Ключевые слова: Домовой сон 9 мая невидимка оцепенение авторская история

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