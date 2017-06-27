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Истории из жизни

Несостоявшееся участие в автопробеге

Эту историю рассказала мне одна женщина, с которой мне как-то раз довелось ехать в транспорте. Естественно, ручаться за правдивость не могу, но склонен полностью доверять, ведь подобных историй не так уж и мало. История довольно интересная, поэтому решил её опубликовать. Далее пишу от первого лица.

"Дело было весной 2014 года. Я тогда готовилась к участию в автопробеге, посвящённом 9 мая, до которого оставалось буквально несколько дней. Уже обговорила все условия с организаторами, договорилась с друзьями и т.д. В программу данного мероприятия входила длинная поездка, посещение нескольких памятных мест, участие в торжествах и общение с ветеранами.

Был уже поздний вечер, я легла спать, включив при этом телевизор - есть у меня привычка засыпать под сериал. Но в этот раз сон как-то не шёл, и я поняла, что сериал надо выключать - именно он мешал заснуть. Но, при попытке встать, я вдруг не смогла пошевелиться! Меня как будто сковало. А затем возникло ощущение, что у ног как будто появился кот. Я чувствовала, что что-то мягко ступает на кровати и как бы трогает меня. Было жутко. Всё это длилось, впрочем, буквально несколько минут, а затем меня отпустило.

"Ну мало ли что пригрезилось?", - подумала я, встала с постели, выключила телевизор и снова легла спать. Вскоре я заснула, но затем внезапно проснулась. При попытке перевернуться на другой бок меня вдруг снова парализовало! Я почувствовала, что кто-то невидимый подошёл ко мне. Пошевелиться я не могла, сказать что-нибудь - тоже не получалось. Затем рядом со мною сел кто-то невидимый, а потом он лёг мне под бок! Я очень хорошо чувствовала его. А потом эта сущность стала меня легонько дёргать за ноги! Такого со мною никогда не было. Страх сковал меня ещё больше. Мне очень хотелось, чтобы невидимое существо оставило меня в покое.

Прошло некоторое время, и меня отпустило. Я немедленно встала с постели и пошла на кухню, где сидела мо бабушка. Рассказываю ей о произошедшем - не верит. Пошли в мою комнату - естественно там никого нет. Но ведь я - человек абсолютно здоровый, галлюцинациями не страдаю, присниться мне это не могло, ведь я точно в тот момент не спала, сонный паралич тоже отпадает. Что делать? Бабушка, поняв, что я не вру, достала из шкафа бутылку со святой водой и обрызгала комнату.

Легла я снова в постель и тут же отключилась. И вижу я сон. Полностью его не помню, но он был такой мерзкий! А концовку я запомнила отчётливо. Будто бы вижу я своего любимого, но почему-то облик у него совсем другого человека, причём лицо это мне кажется знакомым, а на голове нет волос. Стоит он рядом со мной, что-то говорит, а затем бросается на меня, хватает за горло и начинает душить. И на этом я просыпаюсь. Ладно хоть в реальности меня никто не душил, и присутствия сущности я тоже больше не ощущала.

Утром я рассказала об увиденном сне бабушке. Поняла она, что визит невидимой сущности и сон как-то связаны, и посоветовала мне обратиться к тёте, у которой когда-то произошло что-то подобное. Позвонила я тёте, а та ответила мне следующее: "Судя по всему, к тебе приходил домовой. В его поведении я вижу: во-первых, желание пошалить, поразвлекаться, а во-вторых, он хочет тебя о чём-то предупредить. Сон - тоже его рук дело. Подумай, что он может означать. А ещё, судя по всему, домовой хочет отговорить тебя от какого-то действия". Подумав немного, я позвонила друзьям и организаторам автопробега, отменила своё участие.

Прошло несколько дней, автопробег состоялся, и я решила позвонить друзьям, узнать, как всё прошло. То, что ответили друзья, повергло меня в смятение. Оказалось, что во время поездки они попали в аварию! На обгоне их неудачно подрезали, машина съехала с трассы и боком шоркнула дерево. Но никто не пострадал. "А кто был за рулём?", - спросила я. Мне ответили: "Алексей". А затем назвали его фамилию. И тут у меня зашевелились волосы на голове. Я узнала мужчину из своего сна! Именно он душил меня!

Теперь всё встало на свои места. Домовой пытался предупредить меня о грозящей опасности, отговорить от поездки. Именно с этой целью он приходил ко мне, а затем напустил на меня такой странный сон. Хорошо, что я отказалась от участия в пробеге. Ведь, несмотря на то, что друзья не пострадали, всё могло закончиться печально. А так все, в том числе и я, уцелели".


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:56 by Капитан 1 рангаПросмотров: 537Комментарии: 11
+8

Ключевые слова: Домовой сон 9 мая невидимка оцепенение авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 00:02
+2
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Репутация: (496|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 974
Хорошо что она прислушалась и приняла верное решение.
+++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Luminary
Сегодня, 09:16
+2
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 065
Ну возможно. Только почему сонный паралич отпадает? Нам то кажется, что мы не спим...
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:07
0
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Репутация: (496|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 974
Цитата: Luminary
Ну возможно. Только почему сонный паралич отпадает? Нам то кажется, что мы не спим...


Был тут случай, месяца два - три назад, снится мне, что не могу пошевелиться. Руки, ноги будто скованы. Начинаю потихоньку соображать и просыпаться. В голове уже мысль, что вот он, сонный паралич. Начитался на фосторе,теперь сам ощутил. Но всё проще, оказывается я спал на животе и пытался шевелиться упираясь в постель. Понял это на выходе из сна. facepalm
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: Капитан 1 ранга
Сегодня, 10:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 248
Цитата: Luminary
Ну возможно. Только почему сонный паралич отпадает? Нам то кажется, что мы не спим...

Она утверждает, что точно не спала.
Зарегистрирован: 4.09.2011
  
#5 написал: daytaler
Сегодня, 10:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 301
- Но ведь я - человек абсолютно здоровый, галлюцинациями не страдаю...
А разве сон, не та же галлюцинация.Врачи часто шутят: нет совершенно здоровых людей, есть недообследованные.Один вопрос возник.Как домовой ретранслировал свою мысль в её сознание?
Зарегистрирован: 16.10.2014
#6 написал: alsus
Сегодня, 11:54
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Просто сонный паралич.
Зарегистрирован: 19.11.2019
#7 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 12:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 430
Мистика мистикой,но всегда изумляли придурки,которые на немецких машинах и американских мотиках,устраивали какие-то там пробеги и попойки на 9мая.Лучше бы за эти деньги,помогли ветеранам,которые
выживают.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:25
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 88
Комментариев: 5 557
Цитата: Капитан 1 ранга
Она утверждает, что точно не спала

Они все так утверждают. А я вот всегда уверена, что сплю и снится. Но что делать соображаю
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#9 написал: Luminary
Сегодня, 14:06
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 1 065
Цитата: Капитан 1 ранга
Цитата: Luminary
Ну возможно. Только почему сонный паралич отпадает? Нам то кажется, что мы не спим...

Она утверждает, что точно не спала.

Ну так все, у кого был сонный паралич, утверждают, что не спали, но это реально был сонный паралич, сознательно то нам кажется, что мы не спим, но организм еще не проснулся полностью, и мы не можем сразу пошевелиться.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#10 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 14:34
0
Онлайн
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 904
Сонный не сонный это не важно. Интересное стечение обстоятельств. 2 СП+ жуткий сон. Не многовато для одной ночи? Тем более, (если утверждать что это СП) случилось впервые и за ним последовал сон. Мне не понятно почему Алексей во сне автора душил?
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#11 написал: Tremolante
Сегодня, 14:47
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 179
Бабушка, поняв, что я не вру, достала из шкафа бутылку со святой водой и обрызгала комнату.
Бабушки - они такие, всегда у них наготове бутылочка со святой водой.
Поняла она, что визит невидимой сущности и сон как-то связаны
Ну конечно, связаны. Сначала чего-то испугаешься, потом сны снятся тревожные.
и посоветовала мне обратиться к тёте, у которой когда-то произошло что-то подобное. Позвонила я тёте, а та ответила мне следующее: "Судя по всему, к тебе приходил домовой. В его поведении я вижу: во-первых, желание пошалить, поразвлекаться, а во-вторых, он хочет тебя о чём-то предупредить. Сон - тоже его рук дело. Подумай, что он может означать. А ещё, судя по всему, домовой хочет отговорить тебя от какого-то действия".
Тётя конкретный такой эксперт по нечисти, и знаток психологии домовых.
Подумав немного, я позвонила друзьям и организаторам автопробега, отменила своё участие.
Почему именно автопробег? Может, не стоило этим утром идти в душ, к примеру, - там она могла неудачно упасть...
Что-то там в полусне с дамой приключилось, что-то ей там ещё приснилось; её тётя авторитетно заявила, что это домовой, домовой оказался ясновидящим - предупреждал о возможном происшествии где-то на автопробеге, всё так стройно и логично, - рассказчица свой человек в мире сверхъестественного.
Зарегистрирован: 2.08.2013
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