Стуки в дверь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:36

TimkaVS Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:36 by

Писал я эту историю уже на одном сайте paranormal-zone, но он, к сожалению, закрылся...Затем снова открылся, но уже в другом виде phantom-zone.ru Там тоже уже написал, но думаю надо бы и здесь разместить свою историюИтак...Расскажу я случай один который произошел со мной. Это было несколько лет назад, приехал с севера на юг, к бабушке. Провел там около месяца, и как-то вечером сидим с бабулей, делать нечего, говорю "а давай сериал посмотрим, про ходячих мертвецов"(сериал так и называется, ходячие мертвецы).Ну всё, я воткнул флешку в телевизор, запустил сериал. И чет придавило, в туалет пошёл по большому. Сижу, значит, на толчке, читаю журнал старый "За рулём". Как вдруг в дверь туалета постучали. А там ремонт такой, что коридора нет, и дверь на кухню и дверь в туалет как бы сразу в комнату выходят. Так вот, сижу читаю и слышу: стучат в дверь. Дома только я и бабушка. Ну, я с толчка кричу: "ба, я в туалете... щас выйду, погоди". Всё, сделал дело, руки уже мою стою и снова слышу стук в дверь.Вытер руки, выхожу из туалетной комнаты и спотыкаюсь об рулон туалетной бумаги. Спрашиваю бабушку, чего она стучалась и зачем рулон возле двери положила. А она говорит, что не стучала, а стучал я из туалета, вот она и подумала, что туалетная бумага кончилась. Достала новый рулон и оставила возле двери, но не стучала ни разу.Бабушка у меня суеверная, думаю расскажу - суетиться будет, волноваться. И поблагодарил за бумагу. Сели сериал смотреть, смотрю на экран телевизора, а понять не могу, что там происходит, все мысли о стуках в дверь были. А ночью той кошмары снились.Вот такой вот случай был у меня в жизни. Интересно что вы думаете об этом?

Ключевые слова: Дверь стуки бумага

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