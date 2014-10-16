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Истории из жизни

Настоящая Гоголевская ведьма?

Всем добра, заметил, что случай, который я описал первым «как я с бесом разговаривал» вызвал кое-какое обсуждение, всегда будут люди, которые верят, и те, которые списывает все на глюки, белочку и т.п. Но сейчас о другом, моя жизнь, Слава Богу, не полна мистическими событиями и прочей чертовщиной, но, по-хорошему, сначала надо было написать эту историю, а потом вторую, они косвенно связанны между собой, правда, эта была раньше, аж в далеком 2003 году (оговорюсь, я не собирался писать на сайт, я скорее его читатель).

Тогда, в июле 2003, я с отцом (мне было 17) отдыхал в Крыму, тогда многострадальный и так любимый мной полуостров еще был, как вы понимаете, в составе Незалежной, и у отца там была квартира, содержать ее было намного дешевле чем сейчас, и когда Крым вошел в состав моей родной страны, ее просто продали, ну да я отвлекся, у отца тогда при смерти был близкий друг, он лежал в одной из хороших московских больниц, и состояние вроде было стабильным, так что мы на неделю отбыли в Крым. Как-то, гуляя по прибрежному городку уже за полночь, я присел в одну кафешку, мое внимание сразу (что, впрочем, естественно) привлекли две симпатичные барышни за соседним столиком, они были чуть старше, может, на год или два, одна рыженькая с несколько простоватыми чертами лица, а вот вторая - жгучая (простите за клише) брюнетка с точеной фигурой и какими то нереальными глазами (позже поясню).

Не помню уже как именно, скорее всего даже не по моей инициативе, я оказался с ним за одним столиком, вот тут и началось интересное: рыженькая, кажется, ее звали Маша или Оля довольно быстро «слилалсь» под каким-то предлогом, ну все понятно, а вот вторая Лена, как сейчас помню, мной заинтересовалась, и вовсе не по тому, почему мог подумать уважаемый читатель. Меня к ней невероятно тянуло, даже не в сексуальном плане, а просто было ощущение именно магнита, чего-то ненормального, не знаю, как описать, в какой-то момент она сказала: «Знаешь, я почти не встречала еще человека, который может выдержать мой взгляд». Ее это, видимо, веселило, о себе она сказала, что живет в Киеве и обучается у очень сильной бабке колдовству. В то время я не сильно задумывался на эти темы, и, кажется, ухмыльнулся. Лена предложила прогуляться по набережной. «Не веришь?», - спросила она, а дальше выдала, что знает, что у моего отца умирает в Москве лучший друг, и они могут помочь, и он не умрет, иначе через два дня я уже буду на обратном пути в самолете лететь на похороны.

Тут мне стало как то не по себе, я сказал, что-то вроде того, что так нельзя, сейчас не помню уже. Именно она тогда, в той южной ночи напророчила мне ту самую «Единственную», о которой речь идет в первой истории, с немалыми подробностями, кстати, и еще кое-чего, что сбылось позже. Не буду передавать разговор, но она очень точно предостерегла меня от опасности, которая меня ждала по возвращении в родную столицу.

Кончилось все следующим образом: Лена, к тому моменту, уже с полчаса разгуливала в моей куртке, ибо поднялся ветер и стало холодать, мы проходили мимо моего места жительства, и я решил предупредить отца, что еще задержусь, позвал ее войти, но она сказала, что подождет меня около двери, меня не было с минуту, но когда я вышел, ее не было нигде, зато моя куртка, в гордом одиночестве, висела на самой верхушке огромного кипариса, ни один взрослый мужик, мне кажется, не в состоянии туда ее забросить, висела она аккуратно, снимать даже не пробовал, не самоубийца, благо карманы были пустыми. Больше я ее не видел, зато видел ее «подругу», которая мне сказала, что сама с ней познакомилась в тот самый вечер, а через 2 дня мы с отцом летели, прервав отпуск, на похороны его друга. Вот такая история, более подобного не случалось и, надеюсь, не случится, но этот нереальный магнетизм, несущий в себе недоброе, я запомню на всю жизнь. Спасибо, не судите строго, перевоплощаюсь обратно в читателя.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:00 by NikkkПросмотров: 413Комментарии: 1
+10

Ключевые слова: Ведьма чертовщина предсказание авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 23:33
+3
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 279
— А я знаю, почему исчезла она: оттого, что автор не побоялся.А если бы побоялся, то ведьма многое чего могла с ним сделать.Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это.Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.
Зарегистрирован: 16.10.2014
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