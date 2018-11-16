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Истории из жизни

Замена

Где-то году в 1990-91 я познакомился с Иванычем – коммерсантом полукриминального пошиба. Впрочем, тогда других и не водилось. Я обеспечивал работу продовольственной базы, а он занимался продуктовыми поставками. На этой почве и познакомились. Ему в то время было лет под пятьдесят, наверное.
Периодически, при выгрузке особенно ценной продукции, Иваныч заявлялся на базу лично, не делегируя это дело своим экспедиторам. Вот в один из таких наездов, он столкнулся на складе с нашим водителем погрузчика. Имя того я уже не помню, пусть будет Серёга. Столкнулся, значит, и обомлел! Серёга оказался - вылитый Иваныч! Не только портретом, но и ростом с комплекцией. Да что там комплекция, даже голос был один в один. Такой же сипловатый. Честно говоря, обалдел не только Иваныч, но и Серёга тоже. Вместе с остальными, кто рядом стоял.
Ну, насмеялись, нашутились по такому весёлому поводу да позабыли. После они не пересекались месяца три.

Но, спустя это время, вдруг заявляется ко мне в кабинет Иваныч и просит позвать того самого Серёгу – водителя погрузчика. Зачем - не колется.
Когда работяга заявился, Иваныч отвёл его в сторонку и долго о чём-то шушукался.

Как я чуть позже узнал, уговорил водилу посидеть за него вечерок в офисе, пока сам в это время с очередной мочалкой в бане расслаблялся. От суровой супруги таким вот образом конспирировался. Проинструктировал Серёгу как по телефону с ней разговаривать. И сотрудникам своим тоже карты не раскрыл – мало ли в хозяйстве «крыс», которые могут настучать благоверной.
В общем, переодел Серёгу в свой костюм, усадил в служебный «бумер» и отправил в контору. Под чутким руководством личного водителя – тот один был в курсе секретной операции.

Хоть конспираторы не очень надеялись на успех и даже подготовили запасной вариант на случай провала – мол, это розыгрыш ради хохмы, но, на удивление, всё прошло без сучка, без задоринки. Серёга голосом Иваныча мирно беседовал с «супружницей» по телефону и чинно пил кофеёк, принесённый ничего не подозревающей секретаршей. Водила шефа всё это время находился рядом, на всякий случай. Уже лишь за полночь развёз по домам и Серёгу, и утомлённого на «сверхурочной работе» Иваныча. Никто ни о чём так и не догадался.

В последующем эти «близняшки» контактировали уже напрямую, без моего посредничества. Но я был в теме большинства событий, так как с Иванычем общался по-дружески. В тех же банях не раз вместе парились. Поэтому знал, что стал тот приглашать Серёгу в качестве подмены себя не только на такие безобидные проделки. Несколько раз посылал по коммерческим делам в другие области, доверяя даже подписывать бумаги. Это когда не мог сам оказаться в двух местах одновременно, а надо было позарез. Рискованно, конечно, но без риска бизнеса не бывает. Особенно в России.
А как-то отправил верного Серёгу на «стрелу» с конкурентами. Тут уже видно труханул просто и сам побоялся подставляться. Но всё обошлось благополучно. И для Серёги, и для хитромудрого Иваныча, соответственно.

За услуги отваливал нашему водителю погрузчика, видать, хорошо. Тот приоделся, залоснился. Но свою работу на складе всё же не бросал. Правда, гонору прибавилось, что ты… Чтобы упросить его поработать на сверхурочной разгрузке вагонов чуть не в ножки приходилось кланяться. В те времена с кадрами не очень было на базах, вот и прогибались под таких «ценных» работников.

Примерно спустя год, с момента знакомства Серёги и Иваныча, последний приходит как-то к нам на базу с перевязанной рукой. Интересуюсь – что случилось? Бандитская пуля?..
Иваныч в ответ: «Сам не знаю. Ни с того ни с сего предплечье всё распухло и ломит уже третий день!.. Кстати, как там мой кореш Серёжа? Давно его не видел. Трудится?»

Дошли до склада. Заведующая рассказывает, что водитель кара уже третий день на больничном. Руку сломал. Вот история… Ладно, передавайте привет и пожелание скорейшего выздоровления.

Когда Серёга подлечился и вышел на работу, оказалось, что ломал предплечье как раз той же руки, с которой и Иваныч мучился. Только в тот раз на это никто не обратил внимания.
Но через пару месяцев история повторилась. Серёга на рыбалке по неосторожности засадил глубоко крючок в бедро. Самостоятельно вытащить не получилось. Пока добрался до больнички, инфекция уже проникла в ткани, и началось воспаление. Но больничный он в этот раз не брал, так и ходил по складу хромая. А тут как раз Иваныч секцию с каким-то скоропортом притаранил на базу. Вот и встретились. Идут навстречу друг другу и хромают оба!

- Иваныч, а с тобой-то что?

- Да фурункул, будь он неладен, на ляжке вскочил! Ещё в таком неудобном месте…

Когда сверили свои болячки, оказалось, что у обоих расположение идентичное. Тут-то и закрались первые подозрения на странные совпадения. Но опять всё закончилось шутками-прибаутками.

Не до шуток стало спустя совсем непродолжительное время. Поздно вечером Серёга возвращался домой после разгрузки запоздалых вагонов. Шёл пешком, так как проживал недалеко от базы. По дороге его и зарезали. Одним ударом в сердце. На Тагилстрое такое случалось нередко. Кто и за что - осталось неизвестным.
Когда Серёгу схоронили, дошла чёрная весть и об Иваныче. Мужика свалил нежданный инфаркт. Нежданный, потому что на сердце он никогда не жаловался. Откачать не смогли.
Случилось же всё той ночью, когда убили Серёгу…

19.11.2019

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 06:25 by V.V.PukinПросмотров: 1 513Комментарии: 15
+32

Ключевые слова: Двойник фантом убийство кармическая связь необъяснимое авторская история

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Комментарии

#1 написал: supik
Вчера, 09:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 521
интересненько, вот так меняться своей жизнью ребята!!! Потом уже и не разберешь, а свою ли ты жизнь проживаешь!!! yeeeah
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: МАСЯНЯ1808
Вчера, 10:38
+5
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 346
А не боизнецы ли они были? Ну мало ли- в роддоме аферу врачи провернули. Поэтому и верю. Бывает у близнецов такое.
Зарегистрирован: 19.03.2018
 
#3 написал: FromSiberia
Вчера, 11:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 938
Отличная история, ++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: Pmariam
Вчера, 11:24
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1175|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 444
после фурункула концовка стала предсказуемой
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 11:49
+8
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 442
Не верю. V. V. P давно уже пора в творческих печататься. Но почему то упорно его истории выкладывают в истории из жизни. Доколе!
Без оценки.
imp
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 12:34
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 322
Предполагаю, что всё же совпадения. А за историю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#7 написал: Сергей Скептик
Вчера, 12:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
История напомнила конспирологические теории о двойниках. А именно о том, что у Виссарионовича, Алоизовича и даже у других, более вменяемых правителях, якобы были "двойники", которых использовали в тех случаях, когда, например, нужно публично выступить, но предполагалась угроза покушения или просто вождь не в том виде, чтобы показаться своему народу. Конечно, никаких подтверждений этим предположениям нет.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (476|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 926
У нас это что, а вот в Китае такие подмены достигли чудовищного размаха!
bully bully bully bully bully
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: Лорелин
Вчера, 14:52
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 36
Вполне верю. У знакомой близнюки-парни, так вечно, даже если раздельно живут, одни проблемы на двоих. У обоих жен одинаково зовут и обе одного года и даты рождения. Когда один ногу повредил на соревнованиях, второй точно так же повредил, споткнувшись на ровном месте. Так что верю.
Зарегистрирован: 23.10.2019
#10 написал: Lotus
Вчера, 15:35
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
Синхронизация
Зарегистрирован: 25.01.2018
#11 написал: marzzz
Вчера, 17:52
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (544|0)
Публикаций: 102
Комментариев: 6 982
Цитата: МАСЯНЯ1808
А не близнецы ли они были? Ну мало ли- в роддоме аферу врачи провернули. Поэтому и верю. Бывает у близнецов такое.


Возможно, так и было. Это не из области мистики, а из жизненной жизни.

Как-то писала о своих племяшках. Труба дело! Одного "режут" (аппендицит), а второй в то же время, только дома, падает и давай по полу кататься, за живот держаться. Вдогонку к брату в больничку отвозим, и он оживает вмиг (как только операция у братишки заканчиваться).
Постарше стали - та же история. Старший борзый был, да и сейчас такой же, особо не разбирался, сначала - в табло, потом разговоры. Ну, и сам огребал люлей, конечно. Главное, огребал-то старший в ночи, а просыпался от "ударов" и боли младший. Собирался, и выходил брата искать, обзванивая знакомых. Здесь и к бабке не ходи, знал, что не просто избили братана, но и как били, и куда били.

Так что вполне себе могут быть и совпадения чистой воды, и родная кровь! Даже если и не близнецы, а просто братья, которых папенька настрогал, а представить другу другу не смог по причине незнания о существовании "незаконнорожденного".
Зарегистрирован: 2.11.2011
              
#12 написал: Прохожий
Вчера, 20:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 93
Комментариев: 977
Цитата: Фиолетовая Дымка
...почему то упорно его истории выкладывают в истории из жизни. Доколе!



Доколе? Ну, пока читатели будут здесь оставлять комментарии типа «История, конечно, творческая, но завёрнуто круто!», мы и будем иметь откровенные выдумки в категории «Из жизни». Почему - тоже понятно: исторически сложилось так, что «творческий» раздел в 4stor не в силах конкурировать с «жизненным» по посещаемости, количеству комментариев и оценкам. Авторы любят славу, кто по доброй воле согласится на запасник? Нет, только главный зал выставки!

Родоначальник темы, Марк Твен, был честен, рассказывая о неминуемых ляпах, когда двойник-нищий подменяет принца. Позже сюжет «Их поменяли местами» отлакировали. Кинематограф Америки и Европы убедил всех, что миллионер не способен заменить другого миллионера, зато любой грузчик, мелкий клерк, школьный учитель или парень из закусочной легко сойдет за публичную личность, если похож на неё харей. На моей памяти система лишь раз дала сбой: веселый киношный раздолбай был нанят спецслужбами изображать американского президента, но президентша раскусила его, когда глава государства вдруг начал заглядываться на ляжки собственной опостылевшей супруги.

Верю ли я в прочитанную историю? Конечно! Каждый, подыскав себе двойника, может быть спокоен: тот без труда заговорит его голосом, запишет его почерком, заморочит жене голову интимными подробностями. Заодно и сориентируется в бизнесе. Жаль только, описанные события чуть-чуть недотянули до высшего пилотажа - это когда друг друга изображают мужик и тетка. Так бывает ещё смешнее и - чего уж скрывать! - правдоподобнее.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#13 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 20:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 442
Цитата: Прохожий
Цитата: Фиолетовая Дымка
...почему то упорно его истории выкладывают в истории из жизни. Доколе!



Доколе? Ну, пока читатели будут здесь оставлять комментарии типа «История, конечно, творческая, но завёрнуто круто!», мы и будем иметь откровенные выдумки в категории «Из жизни». Почему - тоже понятно: исторически сложилось так, что «творческий» раздел в 4stor не в силах конкурировать с «жизненным» по посещаемости, количеству комментариев и оценкам. Авторы любят славу, кто по доброй воле согласится на запасник? Нет, только главный зал выставки!

Родоначальник темы, Марк Твен, был честен, рассказывая о неминуемых ляпах, когда двойник-нищий подменяет принца. Позже сюжет «Их поменяли местами» отлакировали. Кинематограф Америки и Европы убедил всех, что миллионер не способен заменить другого миллионера, зато любой грузчик, мелкий клерк, школьный учитель или парень из закусочной легко сойдет за публичную личность, если похож на неё харей. На моей памяти система лишь раз дала сбой: веселый киношный раздолбай был нанят спецслужбами изображать американского президента, но президентша раскусила его, когда глава государства вдруг начал заглядываться на ляжки собственной опостылевшей супруги.

Верю ли я в прочитанную историю? Конечно! Каждый, подыскав себе двойника, может быть спокоен: тот без труда заговорит его голосом, запишет его почерком, заморочит жене голову интимными подробностями. Заодно и сориентируется в бизнесе. Жаль только, описанные события чуть-чуть недотянули до высшего пилотажа - это когда друг друга изображают мужик и тетка. Так бывает ещё смешнее и - чего уж скрывать! - правдоподобнее.

Vvp сейчас получает меньше плюсов, так как народ тут сидит не глупый. Но он упорно продолжает здесь публиковаться. Если бы он публиковался на сайтах где все равно- выдумка история или нет, цены бы ему не было. Также на ютубе есть канал "мастерская историй". Там парень очень неплохо читает страшные истории, как радио спектакль. Там еще больше аудитории и комментариев. Но ВВП упорно не хочет сдаваться на этом сайте.
По вашему последнему параграфу вспомнился роман Дафны Дюморье " Козел отпущения". Там два похожих внешне но совершенно разных характерами людей поменялись местами. Конечно, подмену никто не просек, даже жена, ребенок и мать. Но это роман, а не" история из жизни".
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#14 написал: Мегера
Вчера, 20:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Хорошая история. Жалко, что вранье.
Зарегистрирован: 21.11.2019
#15 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:20
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 504
Цитата: Фиолетовая Дымка
Если бы он публиковался на сайтах где все равно- выдумка история или нет, цены бы ему не было

Он публикуется везде и всюду, под разными никами.
Дальше молчу лучше, а то ляпну joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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