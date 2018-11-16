Замена

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 1 513 Комментарии: 15 +32 Вчера, 06:25 by

Где-то году в 1990-91 я познакомился с Иванычем – коммерсантом полукриминального пошиба. Впрочем, тогда других и не водилось. Я обеспечивал работу продовольственной базы, а он занимался продуктовыми поставками. На этой почве и познакомились. Ему в то время было лет под пятьдесят, наверное.Периодически, при выгрузке особенно ценной продукции, Иваныч заявлялся на базу лично, не делегируя это дело своим экспедиторам. Вот в один из таких наездов, он столкнулся на складе с нашим водителем погрузчика. Имя того я уже не помню, пусть будет Серёга. Столкнулся, значит, и обомлел! Серёга оказался - вылитый Иваныч! Не только портретом, но и ростом с комплекцией. Да что там комплекция, даже голос был один в один. Такой же сипловатый. Честно говоря, обалдел не только Иваныч, но и Серёга тоже. Вместе с остальными, кто рядом стоял.Ну, насмеялись, нашутились по такому весёлому поводу да позабыли. После они не пересекались месяца три.Но, спустя это время, вдруг заявляется ко мне в кабинет Иваныч и просит позвать того самого Серёгу – водителя погрузчика. Зачем - не колется.Когда работяга заявился, Иваныч отвёл его в сторонку и долго о чём-то шушукался.Как я чуть позже узнал, уговорил водилу посидеть за него вечерок в офисе, пока сам в это время с очередной мочалкой в бане расслаблялся. От суровой супруги таким вот образом конспирировался. Проинструктировал Серёгу как по телефону с ней разговаривать. И сотрудникам своим тоже карты не раскрыл – мало ли в хозяйстве «крыс», которые могут настучать благоверной.В общем, переодел Серёгу в свой костюм, усадил в служебный «бумер» и отправил в контору. Под чутким руководством личного водителя – тот один был в курсе секретной операции.Хоть конспираторы не очень надеялись на успех и даже подготовили запасной вариант на случай провала – мол, это розыгрыш ради хохмы, но, на удивление, всё прошло без сучка, без задоринки. Серёга голосом Иваныча мирно беседовал с «супружницей» по телефону и чинно пил кофеёк, принесённый ничего не подозревающей секретаршей. Водила шефа всё это время находился рядом, на всякий случай. Уже лишь за полночь развёз по домам и Серёгу, и утомлённого на «сверхурочной работе» Иваныча. Никто ни о чём так и не догадался.В последующем эти «близняшки» контактировали уже напрямую, без моего посредничества. Но я был в теме большинства событий, так как с Иванычем общался по-дружески. В тех же банях не раз вместе парились. Поэтому знал, что стал тот приглашать Серёгу в качестве подмены себя не только на такие безобидные проделки. Несколько раз посылал по коммерческим делам в другие области, доверяя даже подписывать бумаги. Это когда не мог сам оказаться в двух местах одновременно, а надо было позарез. Рискованно, конечно, но без риска бизнеса не бывает. Особенно в России.А как-то отправил верного Серёгу на «стрелу» с конкурентами. Тут уже видно труханул просто и сам побоялся подставляться. Но всё обошлось благополучно. И для Серёги, и для хитромудрого Иваныча, соответственно.За услуги отваливал нашему водителю погрузчика, видать, хорошо. Тот приоделся, залоснился. Но свою работу на складе всё же не бросал. Правда, гонору прибавилось, что ты… Чтобы упросить его поработать на сверхурочной разгрузке вагонов чуть не в ножки приходилось кланяться. В те времена с кадрами не очень было на базах, вот и прогибались под таких «ценных» работников.Примерно спустя год, с момента знакомства Серёги и Иваныча, последний приходит как-то к нам на базу с перевязанной рукой. Интересуюсь – что случилось? Бандитская пуля?..Иваныч в ответ: «Сам не знаю. Ни с того ни с сего предплечье всё распухло и ломит уже третий день!.. Кстати, как там мой кореш Серёжа? Давно его не видел. Трудится?»Дошли до склада. Заведующая рассказывает, что водитель кара уже третий день на больничном. Руку сломал. Вот история… Ладно, передавайте привет и пожелание скорейшего выздоровления.Когда Серёга подлечился и вышел на работу, оказалось, что ломал предплечье как раз той же руки, с которой и Иваныч мучился. Только в тот раз на это никто не обратил внимания.Но через пару месяцев история повторилась. Серёга на рыбалке по неосторожности засадил глубоко крючок в бедро. Самостоятельно вытащить не получилось. Пока добрался до больнички, инфекция уже проникла в ткани, и началось воспаление. Но больничный он в этот раз не брал, так и ходил по складу хромая. А тут как раз Иваныч секцию с каким-то скоропортом притаранил на базу. Вот и встретились. Идут навстречу друг другу и хромают оба!- Иваныч, а с тобой-то что?- Да фурункул, будь он неладен, на ляжке вскочил! Ещё в таком неудобном месте…Когда сверили свои болячки, оказалось, что у обоих расположение идентичное. Тут-то и закрались первые подозрения на странные совпадения. Но опять всё закончилось шутками-прибаутками.Не до шуток стало спустя совсем непродолжительное время. Поздно вечером Серёга возвращался домой после разгрузки запоздалых вагонов. Шёл пешком, так как проживал недалеко от базы. По дороге его и зарезали. Одним ударом в сердце. На Тагилстрое такое случалось нередко. Кто и за что - осталось неизвестным.Когда Серёгу схоронили, дошла чёрная весть и об Иваныче. Мужика свалил нежданный инфаркт. Нежданный, потому что на сердце он никогда не жаловался. Откачать не смогли.Случилось же всё той ночью, когда убили Серёгу…19.11.2019

Ключевые слова: Двойник фантом убийство кармическая связь необъяснимое авторская история

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