Погреб

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:56

Winnie-the-Pooh Просмотров: 610 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 14:56 by

История, которую я хочу поведать на этот раз, произошла еще в апреле. Услышал я ее от своего старинного приятеля Андрюхи. Ему, в свою очередь, ее рассказал его сосед по гаражному кооперативу, в котором, собственно, и произошел этот весьма странный случай.Этот самый сосед (я не помню, как его зовут, поэтому пусть будет Иван Иваныч) – среднеразмерный мужик лет пятидесяти, в сильном пьянстве замечен не был; права у него имеются, а это значит, что он скорее всего не псих. Гараж у Иван Иваныча самый обычный: из белого кирпича, с железными воротами и погребом. Погреб хороший, глубокий, довольно просторный. Казалось бы, что может быть лучше для хранения картошки, морковки и прочих не самых экзотических корнеплодов, которые летом так обильно произрастают на огородах наших доблестных дачников, в ряды коих наш Иван Иваныч влился еще в далекой молодости. И всё бы хорошо. Да вот незадача!По весне в погреб нашего героя постоянно поступает вода. Таяние снега не проходит даром! При том, в сильно снежные годы поступает она в пугающих количествах, вследствие чего Иван Иваныч не имеет возможности складывать свой урожай прямо на пол. Вместо этого он был вынужден соорудить специальные высокие полки с большими пластиковыми корзинами, в которые он по осени радостно ссыпает все вышеперечисленные дары огорода. Для того чтобы и весной, когда приходит вода, иметь доступ к заветным корзинам, Иван Иваныч соорудил хитроумную конструкцию из нескольких арматурин, соединенных крест-накрест примерно в метре от пола друг с другом и с металлической лестницей, ведущей из погреба на белый свет. И всё это венчает здоровенная тяжелая деревянная крышка, обитая пленкой и резиной с внутренней стороны, чтобы не гнила и холод зимой в погреб не пускала. По этим-то арматуринам и перемещается практически на корточках по весне с ведром в руках бедный Иван Иваныч, переползая от одной корзины к другой.Эта зима была очень снежная, и в апреле погреб наполнился почти до уровня «лесов», сконструированных Иван Иванычем. Далее, следуя традициям сайта, позволю себе вести повествование от лица самого Иван Иваныча, отталкиваясь от деталей рассказа Андрюхи и несколько смягчая русскую народную речь.«Приехал я с утречка в субботу в очередной раз за картошкой. Открыл гараж, достал из машины мешок. Выключателем на счетчике щелкаю – опа, а света нету. Ну, у нас такое часто. Но что же делать. Не привыкать.Беру фонарик налобный из машины, открываю крышку погреба, свечу вниз… Ёёёёёоооо… а там бассейн!!! Воды - по самые прутья, а я в кроссовках. Как назло! И сапоги резиновые обе пары у Серёги на даче забыли в тот раз! Но делать нечего. Взял ведро, полез.Сейчас вспоминаю - у меня, как спустился, сразу какое-то тревожное чувство появилось, будто что-то не так, а что именно – понять не могу, но я значения не придал тогда.Головой верчу по сторонам: куда башка – туда и луч. Вроде всё как обычно. Свёклы набрал маленько, моркови положил. Решил подниматься. Следующую ходку планировал сделать за картошкой. Вылез наверх, ссыпал в мешок морковь и свёклу, подошел к краю ямы – чувствую, что не охота лезть мне туда, всё-таки что-то не то происходит, но отогнал от себя эту мысль, залез.Добрался до корзины с картошкой. Полведра насыпал, и тут будто толкнул кто-то легонько, или прутья качнулись, но нога правая соскочила и глубже, чем по колено, под воду ушла. Я аж вскрикнул от неожиданности и ведро в корзину уронил. Но дальше - больше. Тяну я ногу, а она не идёт! По ощущениям - будто в какую-то рифленую трубу провалилась по щиколотку и застряла. Но я-то знаю, что нет у меня там никакой трубы, тем более рифленой. Дно погреба кирпичом сам лично выстилал 20 лет назад! Секунду подождал, дернул раз, дернул два, не идёт.И тут вообще полный ужас обуял меня. Я почувствовал, что труба эта как будто щиколотку мою еще крепче обхватила и еще выше по ноге подниматься стала, а потом и вовсе ощутил, что тянет она меня вниз, туда, к себе, под воду!!! При том, сильно тянет и как будто даже вибрирует!!! Мысли смешались… Кто?? Что?? Сом?? Змея?? Откуда????? Я заорал в голос! Изо всех сил ногой дернул – свобода. Я к лестнице припустил, за три секунды выскочил из погреба и тут уж не знаю, то ли я так арматуру раскачал, то ли труба эта решила вдогонку пуститься, только слышу я, как прутья стучат друг о друга и звук такой, будто кто-то по воде ладонью бьет с размаху.Я крышку захлопнул, схватил мешок, выбежал из гаража, запер его, в машину - прыг - и по газам оттуда. Еду, руки трясутся! Вырулил в город. Километр проехал, встал на светофоре рядом с иномаркой какой-то, а из нее на меня девушка смотрит удивленно. У меня первая мысль почему-то была, что я, наверное, от страха стал совсем седой не по годам, вот и удивляется человек, но всё проще оказалось - я налобный фонарь выключить и снять забыл…»Когда я впервые услышал эту историю, вода в погребе Иван Иваныча была всё еще на высоте, в прямом смысле этого слова. Некоторое время Иван Иваны то ли покупал овощи в магазине, то ли вообще не ел картошку, морковь и свёклу, однако лазить в погреб некоторое время не решался, и даже от предложений Андрюхи поехать и проверить вместе отказывался наотрез. Но ничто не вечно: ни человеческий страх, ни вода в погребе. Буквально в мае Иван Иваныч вместе с моим приятелем открыли тяжелую крышку, включили в погребе свет, и перед их взором предстал абсолютно ровный кирпичный пол и стены, покрытые кое-где грязью и плесенью, без каких-либо отверстий или углублений. И, конечно же, никакой рифленой трубы там не было…

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