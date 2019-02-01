Муж вернулся из-за грани, чтобы защитить

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Лорелин Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:48 by

Я вдова, муж погиб в аварии через несколько месяцев после нашей свадьбы. Его родня тут же нагрянула в квартиру, которую он для меня купил, и попыталась меня выселить. На мое счастье муж оформил квартиру на меня, несмотря на все мое сопротивление. Свекровь не угомонилась, велела сыновьям, старшим братьям мужа, вынести всю мебель и имущество, мотивировав тем, что куплено было ее сыном, и мне не принадлежит.Брак мой был шариатским, загса не было, поэтому доказать я бы ничего не смогла, да и была в шоке после смерти любимого человека. И вот, оба деверя принимаются за дело, один в гостиной комнате, вытаскивал из шкафа посуду, второй пошел в спальню, оценить объем работ. Вдруг из спальни донесся безумный крик ужаса. Деверь и свекровь бросились туда, я осталась в гостиной. Первой вышла свекровь, белая как мел, за ней оба деверя. Все трое молча покинули квартиру. Я пошла в спальню, сама не зная как, и остановилась напротив шкафа с раздвижными дверцами. В средней, зеркальной, я увидела мужа. Он стоял и смотрел на меня, весь в крови, с повисшей рукой, просто смотрел и покачивал головой. А потом я обнаружила, что лежу на полу, и рядом отчаянно мяукает моя кошка. Оказывается, упала в обморок. Кое-как поднялась, чувствуя, как от ужаса сводит живот, но заставила себя посмотреть на мужа. Его уже не было. Зеркало снова было просто зеркалом, никакого отражения.На следующий день узнала, что свекровь от пережитого ужаса разбил паралич, а оба деверя в сильнейшем шоке, причем младшего пришлось отвезти в больницу, потому что он то смеялся, то плакал, а то кричал в голос. Позже, от общих знакомых узнала, что муж, видимо, предчувствуя что-то, перед поездкой просил их не обижать меня и принять как невестку (я другой национальности, потому свекровь восприняла меня в штыки), в полу-шутливой форме пригрозив, что если что-то случится с ним, он найдет способ за меня заступиться.

Ключевые слова: Мертвец дух умершего зеркало авторская история

Другие, подобные истории: