Поганый лес

Летяга Просмотров: 1 185 Комментарии: 17 +11 Вчера, 13:23 by

Есть в Очерском районе такое место, которое кличут поганым лесом. Повелось уж так, что в нём за последние десятка два годиков сгинуло несколько людей, а найти их, или по крайней мере то, что от них осталось, так и не удавалось. Однако находили личные вещи пропавших, например, блокнот, ножик, наручные часы.Среди местных пошёл слух, будто в лесу "нечистый раззадорился". В итоге за каких-то лет пять лесу присвоили обидное слово "поганый" и практически перестали туда ходить.Однако ягод и грибов там всегда полно. Вот именно поэтому я отправился в поганый лес. Рано утром, захватив с собой помимо корзинок ещё и ружьё, я отправился в путь.Через несколько часов мои корзинки были доверху заполнены грибами, и я решил отправиться обратно в деревню.Но что за чертовщина! Каждый раз, отправляясь в сторону, где, по моему мнению, была расположена деревня, я возвращался к тому же самому месту, откуда отправлялся! Как на грех, позабыл взять с собой компас.Прошло ещё несколько часов, и я решил скоротать ночь в лесу, а утром продолжить свой путь. Я - неверующий человек, и боялся лишь одного: если ночью ко мне придёт медведь.Солнце опускалось за горизонт, когда я устроился перед деревом, сделал себе подобие шалаша из веток и разжёг костёр. Благо, сухих веток в лесу полно, и поддерживать огонь мне бы хватило на протяжении всей ночи.Ещё через пару часов стемнело полностью. Пожалуй, впервые за тот день мне стало некомфортно. Вокруг ни души, вдобавок ночь была безлунная. Чтобы подбодрить себя, я решил немного попеть.Примерно через час я услышал треск сучьев. Вначале мне показалось, что это в костре, однако он шёл явно не от огня, а где-то поодаль.Потом я услышал шаги, которые раздавались то в одном месте, то в другом. То далеко, то неожиданно в нескольких метров от меня. Здесь по-настоящему стало страшно.Вначале эти шаги раздавались равномерно и медленно. Но потом всё быстрее и быстрее.Невдалеке от меня я услышал какое-то шуршание и сопение. Взяв палку из костра, бросил в том направлении. Раздался оглушительный крик, и у меня пробежали по телу мурашки.Крик, также как и шаги, стал раздаваться то в одном, то в другом месте.И тут я увидел в паре-тройке метров от костра тёмный силуэт с большими красными глазами. Он пялился на меня, а я на него.В одно мгновение он поднял руки и направил их в мою сторону, словно хотел обнять. Из него понёсся ужасающий вопль, и он медленно направился в мою сторону. Я - быстро на дерево. Забрался, посмотрел вниз - а его уже не было.В течение ночи что-то очень быстро нарезало круги вокруг дерева, где я сидел. Потом и это утихло.Утром, превозмогая свой страх, я спустился с дерева и бросился наутёк. Впопыхах забыл даже корзины.В деревню я вернулся ближе к вечеру. Больше в поганый лес не ходил.Автор: 4b11s.

Ключевые слова: Лес грибы ночь существо йети бегство

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