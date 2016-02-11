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Истории из жизни

Поганый лес

Есть в Очерском районе такое место, которое кличут поганым лесом. Повелось уж так, что в нём за последние десятка два годиков сгинуло несколько людей, а найти их, или по крайней мере то, что от них осталось, так и не удавалось. Однако находили личные вещи пропавших, например, блокнот, ножик, наручные часы.

Среди местных пошёл слух, будто в лесу "нечистый раззадорился". В итоге за каких-то лет пять лесу присвоили обидное слово "поганый" и практически перестали туда ходить.
Однако ягод и грибов там всегда полно. Вот именно поэтому я отправился в поганый лес. Рано утром, захватив с собой помимо корзинок ещё и ружьё, я отправился в путь.
Через несколько часов мои корзинки были доверху заполнены грибами, и я решил отправиться обратно в деревню.

Но что за чертовщина! Каждый раз, отправляясь в сторону, где, по моему мнению, была расположена деревня, я возвращался к тому же самому месту, откуда отправлялся! Как на грех, позабыл взять с собой компас.
Прошло ещё несколько часов, и я решил скоротать ночь в лесу, а утром продолжить свой путь. Я - неверующий человек, и боялся лишь одного: если ночью ко мне придёт медведь.

Солнце опускалось за горизонт, когда я устроился перед деревом, сделал себе подобие шалаша из веток и разжёг костёр. Благо, сухих веток в лесу полно, и поддерживать огонь мне бы хватило на протяжении всей ночи.

Ещё через пару часов стемнело полностью. Пожалуй, впервые за тот день мне стало некомфортно. Вокруг ни души, вдобавок ночь была безлунная. Чтобы подбодрить себя, я решил немного попеть.

Примерно через час я услышал треск сучьев. Вначале мне показалось, что это в костре, однако он шёл явно не от огня, а где-то поодаль.
Потом я услышал шаги, которые раздавались то в одном месте, то в другом. То далеко, то неожиданно в нескольких метров от меня. Здесь по-настоящему стало страшно.

Вначале эти шаги раздавались равномерно и медленно. Но потом всё быстрее и быстрее.
Невдалеке от меня я услышал какое-то шуршание и сопение. Взяв палку из костра, бросил в том направлении. Раздался оглушительный крик, и у меня пробежали по телу мурашки.

Крик, также как и шаги, стал раздаваться то в одном, то в другом месте.
И тут я увидел в паре-тройке метров от костра тёмный силуэт с большими красными глазами. Он пялился на меня, а я на него.

В одно мгновение он поднял руки и направил их в мою сторону, словно хотел обнять. Из него понёсся ужасающий вопль, и он медленно направился в мою сторону. Я - быстро на дерево. Забрался, посмотрел вниз - а его уже не было.
В течение ночи что-то очень быстро нарезало круги вокруг дерева, где я сидел. Потом и это утихло.

Утром, превозмогая свой страх, я спустился с дерева и бросился наутёк. Впопыхах забыл даже корзины.
В деревню я вернулся ближе к вечеру. Больше в поганый лес не ходил.


Автор: 4b11s.
Источник.
Вчера, 13:23 by ЛетягаПросмотров: 1 185Комментарии: 17
+11

Ключевые слова: Лес грибы ночь существо йети бегство

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Комментарии

#1 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 13:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 124
Ого! Так можно и в портки наложить!
А ружьем воспользоваться или не до него было в тот момент?
Зарегистрирован: 11.02.2016
#2 написал: DRUID
Вчера, 14:52
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (253|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 268
Да ну их эти грибочки. Я лучше дома посижу.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Pmariam
Вчера, 15:03
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1173|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 432
вот это реально ужас!!!!!!!!!!!!!! впервые о таком читаю!
+++++++++
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#4 написал: Tigger power
Вчера, 15:56
+3
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Репутация: (2295|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 909
Из ружья конечно можно было шарахнуть, но вдруг лесник то был одичавший или один из потеряшек наконец человека встретил и хотел обнимашек) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#5 написал: Barbelo
Вчера, 16:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Фиг знает кто это был, но точно не леший у того зелёные глаза. Я бы на это с красными «фарами» посмотрела. +++
Зарегистрирован: 29.10.2019
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:37
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 486
Как это: ,из него донесся ужасный вопль? flushed
Это же как никак существо, а не пещера там какая.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 831
smeh Верю, вот даже сомнений нет, прям настоящая история из жизни. Здесь, два дня тому назад читала про красные глаза в кустах smeh

Раздался оглушительный крик, и у меня пробежали по телу мурашки.
Крик, также как и шаги, стал раздаваться то в одном, то в другом месте.
И тут я увидел в паре-тройке метров от костра тёмный силуэт с большими красными глазами. Он пялился на меня, а я на него.

Ну так что напялили?

Я - быстро на дерево. Забрался, посмотрел вниз - а его уже не было.
В течение ночи что-то очень быстро нарезало круги вокруг дерева, где я сидел.

Целая ночь была для того, чтобы поговорить, расспросить , рассмотреть в конце концов. Оно исчезло, потом появилось и всю ночь!!!!!! шастало около вас.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#8 написал: Tigger power
Вчера, 18:50
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2295|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 909
Цитата: зелёное яблочко
Как это: ,из него донесся ужасный вопль? flushed
Это же как никак существо, а не пещера там какая.

А вдруг Чужой и Хищник на самом деле прилетают к нам, вот Чужой личинку отложил в потеряшке и она кричит из него))
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#9 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (467|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 918
Был случай у Вадима Черноброва, в экспедиции по поиску СЧ с привадой. Там дежурный по лагерю увидев нечто, залез на ель, попутно обрубая за собой ветви, что бы ЭТО не добралось до него. Просидел почти всю ночь на дереве, несмотря на минусовую температуру.
И да, считают что это был СЧ, он порвал палатку в которой хранилась привада. Но в лагере поднялся шум и он ретировался.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#10 написал: Летяга
Вчера, 20:09
+4
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Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 803
Комментариев: 8 769
Цитата: dr.Zoidberg
А ружьем воспользоваться или не до него было в тот момент?

Мне приятель рассказывал лет так ...-дцать назад, как он от кабана на дереве прятался (в армии служил, где - уже не помню).Так о том, что у него калаш при себе, он даже не вспомнил))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#11 написал: sngflex
Вчера, 20:32
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Страшная история, кстати в видеоформате будет намного страшнее ))) вот видео:
Зарегистрирован: 15.11.2019
#12 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:07
+1
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Репутация: (467|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 918
Цитата: Летяга
Цитата: dr.Zoidberg
А ружьем воспользоваться или не до него было в тот момент?

Мне приятель рассказывал лет так ...-дцать назад, как он от кабана на дереве прятался (в армии служил, где - уже не помню).Так о том, что у него калаш при себе, он даже не вспомнил))


Ежели патроны дробовые, на боровую дичь, то и стрелять смысла особого нет. Как горох о стену.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#13 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (467|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 918
Цитата: Tigger power
Цитата: зелёное яблочко
Как это: ,из него донесся ужасный вопль? flushed
Это же как никак существо, а не пещера там какая.

А вдруг Чужой и Хищник на самом деле прилетают к нам, вот Чужой личинку отложил в потеряшке и она кричит из него))


А вдруг? А вот и не вдруг! Я уже писал, повторюсь. Есть док. Фильм : Пропавшие 411. Охотники. Ближе к концу фильма, рассказ женщины , повстречавшей Хищника.
Да и вообще, фильм длинный, но интересный.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#14 написал: Сергей Скептик
Вчера, 22:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Летяга
Цитата: dr.Zoidberg
А ружьем воспользоваться или не до него было в тот момент?

Мне приятель рассказывал лет так ...-дцать назад, как он от кабана на дереве прятался (в армии служил, где - уже не помню).Так о том, что у него калаш при себе, он даже не вспомнил))


Ежели патроны дробовые, на боровую дичь, то и стрелять смысла особого нет. Как горох о стену.


Дробовые патроны в Калаше? Пойду проржусь smeh
Зарегистрирован: 24.10.2019
#15 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (467|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 918
Цитата: Сергей Скептик
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Летяга
Цитата: dr.Zoidberg
А ружьем воспользоваться или не до него было в тот момент?

Мне приятель рассказывал лет так ...-дцать назад, как он от кабана на дереве прятался (в армии служил, где - уже не помню).Так о том, что у него калаш при себе, он даже не вспомнил))


Ежели патроны дробовые, на боровую дичь, то и стрелять смысла особого нет. Как горох о стену.


Дробовые патроны в Калаше? Пойду проржусь smeh


Смех продлевает жизнь!))
В рассказе упомянуто ружьё. В цитате был вопрос, про возможность использования ружья. Про калашмат тоже было, не спорю, но речь всё же о ружье.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#16 написал: daytaler
Сегодня, 01:06
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 176
Такое что-то знакомое.Чудище лесное, песни у костра.Ах да, так же было и в сказке: "Аленький цветочек".Там, только девица пела, а оно втихаря, глядело и слушало.Что же грибник наделал.Взять да испугать чудище ласковое.Оно же соскучилось по обнимашкам.

Цитата: Tigger power
Цитата: зелёное яблочко
Как это: ,из него донесся ужасный вопль? flushed
Это же как никак существо, а не пещера там какая.

А вдруг Чужой и Хищник на самом деле прилетают к нам, вот Чужой личинку отложил в потеряшке и она кричит из него))

Видел я эти личинки чужого в лесу.Главное не вступить.А то вступивший в них, орёт как хищник на весь лес.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#17 написал: daytaler
Сегодня, 01:20
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Комментариев: 176
Цитата: Barbelo
Фиг знает кто это был, но точно не леший у того зелёные глаза. Я бы на это с красными «фарами» посмотрела. +++

<Анекдот про глаза в лесу>
Мужик в деревне начитался и наслушался про НЛО и инопланетян.
Инопланетяне маленькие, руки до земли, морды красные, глаза выпучены.
Косит как-то этот мужик сено на зорьке. Косой машет. Вдруг видит в
кустах такое существо. Маленькое, руки до земли, морда красная, глаза
выпучены. Мужик косу бросает, подходит к инопланетянину, стучит себя в
грудь и кричит:
- Меня зовут Иван! Крестьянин! Сено кошу!!!
Существо вдруг отвечает:
- А меня Степан! Я лесник! Сижу! Сру!
Зарегистрирован: 16.10.2014
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