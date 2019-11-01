Бедоносец

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 60 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:42 by

Наверное, я могу и ошибаться, но думаю, что во время сильного эмоционального стресса, вызванного гневом, страхом и другими паническими состояниями человека, происходит довольно мощный выплеск энергии. В окружающее пространство. Эту энергию нельзя увидеть, нельзя замерить существующими приборами. Её могут лишь почувствовать специально обученные или особо одарённые от природы люди, находящиеся поблизости. Некоторые даже используют эту энергию в своих целях.Иногда, на особенно мощные выплески, реагируют электроприборы. В подтверждение своих мыслей приведу один случай.Где-то на заре 2000-х, мне довелось столкнуться по служебным делам с одним не в меру эмоциональным мужичком. Как-то летом в нашу контору заскочил этот кадр, весь в мыле. Он опаздывал на какую-то деловую встречу, а документы, которые ему заранее подготовили наши специалисты – девушки из коммерческого отдела, оказались с ошибками.Толстый мужик ворвался в офис, меча гром и молнии. Якобы срывалась сделка века, если он не успеет с нормальными документами на встречу (в Читу или Иркутск, не помню уже). Нашим красавицам ничего не оставалось, как прервать приятное кофепитие и сесть за компьютер – перепечатывать косячные бумаги.Нервенный мужчина всё это время даже не присел, ни то, что не выпил любезно предложенной хозяюшками офиса чашечки ароматного кофе. Стоял над душой у тоже начавшей паниковать молодой специалистки и тряс забракованными документами. Обстановка в коммерческом отделе накалялась с каждой минутой. Кабинет вмещал четырёх или пятерых сотрудниц. Все девушки. Позже они со смехом рассказывали, как развивались события.Сначала вдруг затрещали и замигали лампы дневного света под потолком. Через минуту, с оглушительным хлопком, взорвалась лампочка в настольном светильнике, горевшем в углу офиса.Но мужик даже внимания не обратил на это, а, стоя за спинкой кресла торопливо стучавшей по клавишам девушки-специалистки, выпучив глаза, пялился в монитор и звучно корректировал текст.Слава Богу, перепечатывать надо было немного – две-три страницы. Дело уже подходило к концу, и все готовились вздохнуть с облегчением. Как вдруг компьютер с тяжёлым свистящим вздохом щёлкнул, и монитор погас! Вырубился. Попытались включить снова – куда там. Похоже, что-то перегорело внутри умной машины.На мужика было страшно смотреть. Лицо его побагровело, глаза налились кровью. Со стороны казалось, что он вот-вот лопнет, разлетевшись лоскутами в разные стороны. Девушка, что перепечатывала текст, от переживаний тоже заистерила и со слезами убежала прочь.Но дело всё равно надо было доводить до конца. Хоть обезумевший мужик вовсю голосил, что всё пропало, что он безнадёжно опоздал.Вторая сотрудница офиса взялась за перепечатку. Уже на своём компьютере и бросив собственную работу. Лишь бы поскорее отделаться от невыносимого мужчины.Худо-бедно, вскоре документ был готов. Отправили на печать. Но тут и с принтером произошла беда. Зажевал бумагу. Да так, что никакими чертями не выковырнуть. Пока второпях доставали клочками жёванные листы, что-то внутри повредили. Печатная машинка окончательно вышла из строя.Толстяк находился в предынфарктном состоянии. Сидел на стуле, обливаясь потом, весь красный, как из бани. Кричал, что над ним специально издеваются. Хотя девчонки сами уже тряслись, как лихорадочные…В общем, в конце концов смогли распечатать злосчастный документ на другом этаже, отнеся туда дискету с текстовым файлом.К тому времени и гендиректор в офисе нарисовался, придя на непонятные крики. Чтобы успокоить разбушевавшегося толстяка (тот, к тому же, оказался каким-то важным партнёром фирмы), предложил свою машину. Наказал водителю довезти мужика пулей до самого аэропорта Кольцово. Тот отчеканил: «Есть», - и вместе с нервным пассажиром поспешил к служебному «мерседесу». Все, включая гендиректора, с облегчением вздохнули.Кстати, и компьютер с принтером после ухода толстяка вновь заработали…Но успокоились, как оказалось, рано. Меньше чем через час, водитель отзвонился и сообщил, что сверхнадёжный новенький «немец», с полным баком горючего, заглох на полном ходу посреди трассы. Хорошо хоть в кювет не улетели. Сейчас, мол, стою на лесистой обочине и жду буксира. Но не переживайте, торопыге-мужику помог поймать попутку. Хоть и не сразу.В итоге «бедоносец» (как его окрестили девчонки из отдела) всё же опоздал на свой рейс. Пришлось, сидя в аэропорту, дожидаться следующего – вечернего. Представляю, в каком состоянии он находился эти несколько часов…Конец же истории весьма трагический. Вечерний самолёт рухнул, не долетев до места назначения какие-то километры. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Мужик-торопыга, естественно, тоже.Ни в кое случае не утверждаю со стопроцентной уверенностью, что причиной авиакатастрофы могло стать какое-то влияние энергетики нервного толстяка на электросистему самолёта. Но и на простое совпадение произошедшее мало похоже.А в завершение поделюсь простой мыслью – спокойнее надо быть в жизни. Вне зависимости от происходящего вокруг. Если же аутотренинг не помогает, надо сгонять в Индию и поучиться у местного населения…01.11.2019

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